Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina istifa etti ve şiddetli protestoların ardından ülkeden kaçtı

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Dramatik olaylarda, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina’nın şiddetli protestolar ve öfkeli göstericilerin evine baskın yapıp ülkeden kaçması üzerine istifa ettiği bildirildi.

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Küçük kız kardeşiyle birlikte askeri helikopterle Hindistan’a giden kadının, Hindistan’ın Tripura eyaletine indiği bildirildi.

Kısa bir süre sonra ulusa seslenen Genelkurmay Başkanı General Waqar-uz-Zaman, siyasi geçişin sürdüğünü ve “geçici bir hükümetin kurulacağını” duyurdu.

Başbakan Hasina istifa etti, ülkeyi geçici hükümet yönetecek. Ülkeye barışı geri getireceğiz. Vatandaşlardan şiddete son vermelerini istiyoruz. Son birkaç hafta içinde meydana gelen tüm cinayetleri araştıracağız.

Genelkurmay Başkanı ayrıca, bu geceden itibaren krize çözüm bulunacağının ve ülkede herhangi bir sokağa çıkma yasağı veya acil durumun bulunmadığının güvencesini verdi.

Protestocu öğrencilere itidalli davranmaları ve evlerine dönmeleri çağrısında bulundu.

Bu ani hareket, Bangladeş ordusunun kendisine istifa etmesi için verdiği 45 dakikalık ültimatomun ardından geldi.

Huzursuzluğun kökenleri

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Mevcut kargaşanın kökeni, öğrenci gruplarının devlet işlerinde ayrılan kotaları protesto ettiği ve bunun en az 150 ölüm ve binlerce yaralanmayla sonuçlandığı geçen aya kadar uzanıyor.

Geçen ayki protestolara öncülük eden ‘Ayrımcılığa Karşı Öğrenciler’ grubu, son gösterilerin ön saflarında yer aldı.

Protestolar, Yüksek Mahkeme’nin 21 Temmuz’da kotaların çoğunu kaldırmasının ardından başlangıçta durakladı.

Ancak protestocular geçen hafta geri dönerek şiddet nedeniyle Hasina’dan kamuya açık bir özür dilemesini, internet bağlantılarının yeniden kurulmasını, kolej ve üniversite kampüslerinin yeniden açılmasını ve tutuklananların serbest bırakılmasını talep etti.

Protestolar artık kota sorununun ötesine geçerek daha geniş bir hükümet karşıtı harekete dönüştü.

Film yıldızları, müzisyenler ve hazır giyim üreticileri de dahil olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinden gelen farklı destek, Hasina hükümetine yönelik yaygın memnuniyetsizliğin altını çiziyor.

Sosyal medya kampanyaları ve rap şarkıları istifa çağrılarını güçlendirdi.

Hafta sonu boyunca bu gösteriler Hasina’nın devrilmesi için bir kampanyaya dönüştü ve göstericiler geçen ay öldürülenler için adalet arayışına girdi.

Huzursuzluğa katkıda bulunan ekonomik faktörler

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Bangladeş’teki mevcut huzursuzluk aynı zamanda ekonomik faktörlerden de kaynaklanıyor.

Özel sektördeki durağan istihdam artışı, düzenli ücret artışları ve ayrıcalıklarıyla kamu sektöründeki işleri oldukça cazip hale getirdi.

170 milyonluk nüfusta yaklaşık 32 milyon gencin işsiz veya eğitimsiz olmasıyla birlikte yüksek genç işsizliği, öğrenciler arasındaki öfkeyi daha da artırdı.

Bir zamanlar dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Bangladeş ekonomisi, gelişen hazır giyim sektörü nedeniyle durgunlaştı.

Enflasyon yıllık %10 civarında seyrediyor ve dolar rezervleri daralıyor, bu da ülkenin karşılaştığı ekonomik zorlukları daha da kötüleştiriyor.

Gelişmenin Hindistan üzerindeki etkisi

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Hindistan, kanun ve düzenin bozulmasından ve Başbakan’ın kaçmasından hemen sonra Hindistan-Bangladeş sınırında yüksek alarm yayınladı.

Hindistan Merkezi Silahlı Polis Gücü’nün (CAPF) Sınır Güvenlik Gücü (BSF) şefi de durumu izlemek için Kalküta’ya ulaştı.

Hindistan’ın eski Bangladeş Yüksek Komiseri Pinak Ranjan Chakravarty ANI’ye şunları söyledi:

Bu baskı giderek artıyordu. İstifa ettiği doğruysa, o ülkede güçlü bir kurum olan Ordu bir şekilde müdahale etmiş ve ona işlerin kötü olduğunu söylemiş olmalı. Bu Bangladeş’te büyük bir olay ve orada yeni bir tür hükümet göreceğiz. Ülke için kötü olan bir istikrarsızlık dönemini sabırsızlıkla bekleyebiliriz. Bu durum bölge için de iyi değil. Hindistan olacakları izliyor olacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.