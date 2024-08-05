Borsada kan gölü: Wall Street’in ‘Korku Endeksi’ VIX yükselerek pandemik piyasa bozgununa yaklaşıyor

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Piyasanın önümüzdeki 30 gündeki volatilite beklentilerini yükselten CBOE Volatilite Endeksi veya VIX, küresel hisse senetlerinin keskin bir şekilde düşmesiyle birlikte dört yılın en yüksek seviyesine yükseldi.

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Yatırımcılar, yatırım kararları verirken piyasadaki risk, korku veya stres düzeyini ölçmek için ‘Korku Endeksi’ olarak adlandırılan VIX’i kullanıyor.

S&P 500 endeks opsiyonlarına göre VIX Pazartesi sabahı %172’den fazla artış göstererek 63 seviyesinin üzerine çıktı. Ancak daha sonra 55 seviyesine kadar soğudu.

Bu, VIX’i bir ay öncesine göre yüzde 340 gibi muazzam bir artışa ulaştırıyor; bu da S&P’nin geçen ay trilyon dolar değerindeki piyasa değerinin silindiği anlamına geliyor.

Pandemiden bu yana en yüksek VIX

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Cuma günü VIX, sorunlu istihdam raporunun Wall Street’in zayıflayan ekonomiye ilişkin korkularını artırmasının ardından yılın en yüksek seviyesine sıçramıştı.

Ancak FactSet’e göre Pazartesi günkü artış, Federal Reserve’ün Kovid 19 salgını sırasındaki acil durum eylemlerinden kısa bir süre sonra, Mart 2020’den bu yana VIX’in gördüğü en yüksek artış oldu.

FactSet’e göre VIX Mart 2020’de 85,47’ye kadar yükseldi.

Pandemiden önce VIX, 2008 mali krizi sırasında bunu önemli ölçüde artırmıştı. 24 Ekim 2008’de VIX gün içi en yüksek seviyesi olan 89,53’e ulaştı.

VIX genellikle piyasadaki çalkantılar veya aşırı belirsizlik dönemlerinde yükselişe geçer, ancak çoğu zaman kısa ömürlü de olabilirler.

Kovid satışları azaldığından beri VIX baskı altında kaldı ve çoğu zaman 20’nin altında işlem görüyor.

S&P düzeltme bölgesine çok daha yaklaştı.

Kaynak: TradingView

Pazartesi pazarında kargaşa ve durgunluk olasılığı

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ABD hisse senetleri, ABD’deki durgunluk korkuları etrafında yoğunlaşan küresel piyasa satışlarının bir parçası olarak Pazartesi günü keskin bir düşüş yaşadı.

ABD’de resesyon beklentisi küresel piyasaları sarstı. Önceki Cuma günü açıklanan zayıf ABD istihdam verileri, ekonomik yavaşlama korkularını artırdı.

Yatırımcılar, Federal Rezerv’in ABD ekonomisindeki soğuma işaretlerine yanıt vermekte çok yavaş olabileceğinden ve faiz oranlarını düşürmek zorunda kalabileceğinden endişe duyuyorlardı.

Bloomberg’e göre Goldman Sachs’lı ekonomistler ABD’de gelecek yıl resesyon olasılığını yüzde 15’ten yüzde 25’e çıkardı. Ancak işsizlikteki artışa rağmen “çöküşten korkmamak için çeşitli nedenler” bulunduğunu da belirttiler.

Japonya’nın Nikkei 225 endeksi, Wall Street’in 1987’deki Kara Pazartesi çöküşünden bu yana en kötü gününde %12 düştü. Yenin dolara karşı değer kazanması da Japon hisse senetlerini etkileyerek piyasadaki oynaklığı artırdı.

Bu satış dalgası, küresel ekonomik istikrara ilişkin daha geniş endişeleri yansıtıyordu ve Hindistan ve Güney Kore gibi diğer Asya pazarlarındaki düşüşlere de yansıdı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.