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Ford Motor Co (NYSE: F), otomotiv endüstrisinde bir zamanlar “kirli” bir kelime olarak kabul edilen şeyi büyük bir rekabet avantajına dönüştürerek filo işinden yararlanıyor.

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CEO Jim Farley liderliğindeki “Ford Pro” olarak bilinen segment, 2021’den bu yana 184,5 milyar dolar gelir ve 18,7 milyar dolar düzeltilmiş kazanç elde etti.

Bu değişim, filo satışlarının daha az kârlı olduğu ve eski otomobil üreticileri için olumsuz olduğu yönündeki geleneksel görüşe meydan okuyor.

Yakın zamanda yapılan bir kazanç açıklamasında Farley, şirketin ikinci çeyrekteki genel düşüşe rağmen olağanüstü iyi performans gösteren Ford Pro’nun başarısını vurguladı.

“Başka hiçbir şirkette Ford Pro yok. Farley yatırımcılara, “Bu avantajı tam olarak kullanmak istiyoruz” dedi.

24 Temmuz’daki kazanç tahminlerinin gerçekleşmemesinin ardından Ford’un hisse senedi fiyatının yaklaşık %30 düşmesine rağmen filo işi parlak bir nokta olmaya devam ediyor.

Filo satışları: Ford’un gizli cevheri

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Ford’un filo işi Wall Street’ten olumlu ilgi gördü ve analistler bunu eski otomobil üreticisinin “gizli mücevheri” olarak nitelendirdi. Hatta bazıları Pro segmentini “Ford’un Ferrari’si” olarak adlandırıyor.

Rakipleri General Motors (GM) ve Stellantis, filo satışlarını artırmak için operasyonlarını yeniden yapılandırırken, ticari satışlarının bu yıl 2023’e kıyasla düşmesi bekleniyor.

Wolfe Research’e göre Ford’un ticari hacimleri geçen yıla göre %7 arttı.

Yatırım firması, Ford’un bu yıl filo işinden 9,5 milyar dolar kazanacağını, bu rakamın GM ve Stellantis için beklenen toplam 9,0 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.

S&P Global Mobility, Ford’un 2021’den bu yana yeni filo araç tescillerindeki payının %30 civarında olduğunu tahmin ediyor; bu oran, GM’nin %22 ve Stellantis’in %9’unun oldukça üzerinde.

Bank of America analisti John Murphy Ford’un yükselişte olduğunu düşünüyor

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Ford Pro’nun başarısı, Bank of America analisti John Murphy’nin Ford hisselerine olumlu yaklaşmasının temel nedenidir. 22 dolarlık fiyat hedefi, hisse senedinin mevcut konumunun iki katından fazlasına çıkabileceğini gösteriyor.

Murphy, Ford Pro’nun satışlarının yanı sıra yazılım ve hizmetlerinde de potansiyel artış görüyor.

Ford Pro’nun, Ford’un yazılım aboneliklerinin yaklaşık %80’ini oluşturduğunu, yalnızca %12’lik bir bağlantı oranıyla, önümüzdeki birkaç yıl içinde bu oranın %35’in üzerine çıkmasının beklendiğini belirtiyor.

Ford, 2025 yılına kadar 1,0 milyar dolarlık yazılım ve hizmet satışına ulaşmak için filosunu ve ticari segmentini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ek olarak, Ford hisseleri bu yazının yazıldığı sırada %5,98’lik kazançlı bir temettü getirisi sunuyor.

Ford’un filo işine stratejik odaklanması, rakiplerinin yaklaşımlarıyla keskin bir tezat oluşturuyor.

GM ve Stellantis ticari satışlarını sürdürmede zorluklarla karşı karşıya kalırken, Ford’un filo segmentindeki proaktif yatırımı ve yazılım ve hizmetlere olan bağlılığı onu diğerlerinden ayırıyor.

Bu yaklaşım yalnızca anlık geliri güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda Ford’un gelecekteki pazar trendlerinden yararlanmasını da sağlıyor.

Daha geniş pazar zorluklarına ve son zamanlardaki stok performansına rağmen, Ford’un “Ford Pro” bayrağı altındaki filo işi, güçlü bir büyüme itici gücü olduğunu kanıtlıyor.

CEO Jim Farley’in vizyonu ve şirketin stratejik yatırımları karşılığını veriyor ve Ford’u yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Otomotiv endüstrisi geliştikçe, Ford’un filo satışlarına yönelik yenilikçi yaklaşımı ve yazılım ve hizmetlere olan bağlılığı, başarısının devam etmesini ve pazar liderliğini garantileyebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.