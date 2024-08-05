Hugo Boss Rus işletmesini Stockmann’a satıyor, Ukrayna işgali nedeniyle piyasadan çıkıyor

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Reuters’in haberine göre, Alman lüks moda evi Hugo Boss, Rusya’daki işletmesini uzun süredir toptan satış ortağı olan Stockmann JSC’ye açıklanmayan bir ücret karşılığında sattığını söyledi.

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Bu hamle, Hugo Boss’u Ukrayna’da devam eden savaşa yanıt olarak Rusya pazarından çıkan çok sayıda Batılı markayla aynı hizaya getiriyor.

Hugo Boss, Moskova’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden kısa bir süre sonra Rusya’daki perakende operasyonlarını askıya almıştı.

Şirket ayrıca e-ticaret faaliyetlerini de durdurdu ve Rusya pazarındaki tüm reklamları durdurdu.

Satışı Reuters’e doğrulayan Hugo Boss şunları söyledi:

“Rusya’daki yan kuruluşumuzun, Hugo Boss’un ülkedeki uzun süredir devam eden toptan satış ortaklarından birine ait olan Stockmann JSC’ye satıldığını doğrulayabiliriz.”

Anlaşma ayrıntıları ve finansal şartlar

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Taraflardan hiçbiri anlaşmanın mali şartlarını açıklamazken, Rusya düzenlemeleri yabancı şirketlerin varlıklarını en az %50 indirimle satmasını zorunlu kılıyor.

Rusya’daki kurumsal kayıtlara göre işlem 2 Ağustos’ta tamamlandı ve Stockmann JSC, nominal değeri 40 milyon ruble (470.588 $) olan Hugo Boss Rus’un %100’üne sahip oldu.

Stockmann JSC yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Hugo Boss, Batılı şirketlerin Rusya ile bağlarını kesmesini savunan sivil toplum gruplarından oluşan bir koalisyon olan B4Ukraine gibi kuruluşların baskısıyla karşı karşıya kaldı.

Bu baskılara rağmen Hugo Boss, Rusya’daki toptancı ortaklarına karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu.

Nisan ayında şirket şunu belirtti:

“Toptan satış işimiz açısından, ortaklarımıza karşı sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getiriyorduk. Bu bağlamda Hugo Boss, mevcut AB yaptırımlarına her zaman uyuyor ve uyuyor.”

Ukrayna işgali birçok şirketi Rusya’dan çekilmeye zorladı

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Hugo Boss’un Rusya’dan çıkışı, Ukrayna ihtilafının jeopolitik sonuçları nedeniyle Batılı markaların Rusya pazarından ayrılması yönündeki daha geniş bir eğilimin parçası.

Ford Motor Company, 2022 yılında ilk olarak Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldı ve birkaç ay sonra Sollers Ford Ortak Girişimi’ndeki %49 hissesini satarak piyasadan çıktı.

Otomobil üreticisi, “Ukrayna’daki durumdan derin endişe duyduğunu” söyledi ve “Ford’da dünya çapında çalışan güçlü bir Ukrayna uyruklu birliğin” bulunduğunu kaydetti.

Toyota ayrıca Rusya’nın işgaline tepki olarak 2022’de Rusya’da üretimi durduracağını ve ülkeye ihracatı durduracağını duyurdu. Savaş özellikle şirketin temel malzeme ve parça tedarikini etkiledi.

Geçen yıl şirketin St Petersburg fabrikasının Rus devlet kuruluşu NAMI’ye devredilebileceği bildirilmişti.

Boeing ve Airbus da Rusya operasyonlarında çeşitli kapasitelerde frene basan diğer isimler arasında yer alıyor. Apple, ülkede ürün satışlarını durduran ilk üreticilerden biriydi.

Airbnb de Rusya ve Belarus’taki faaliyetlerini askıya aldı.

Yale School of Management’ın bu yılın Ocak ayında hazırladığı bir raporda, 1000’den fazla şirketin, uluslararası yaptırımların yasal olarak gerektirdiği asgari sınırın ötesinde, Rusya’daki faaliyetlerini gönüllü olarak kısıtladıklarını kamuoyuna açıkladığı tahmin ediliyor.

Ancak bazı şirketler Rusya’da kararlılıkla faaliyetlerine devam etti

Örneğin, Amerikan giyim şirketi Guess için işler her zamanki gibi devam ediyor.

Mevcut şirketler üzerindeki mali etki

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Bu yılın Mart ayında yayınlanan bir Reuters analizi, 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana Rusya’yı terk eden yabancı şirketlerin piyasadan çıkış sürecinde 107 milyar dolar kaybettiğini söyledi.

Kayıp, zararlar ve gelir kaybından kaynaklandı çünkü Başkan Vladimir Putin rejimi, mevcut firmalara yönelik, varlıklarını %50 indirimle satmak ve satış gelirlerinin en az %10’unu federal bütçeye ödemek gibi giderek daha fazla cezalandırıcı önlemler uyguluyordu.

Washington bu tür ödemeleri “çıkış vergileri” olarak adlandırdı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.