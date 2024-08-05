Infineon, dünya çapında 1.400 kişiyi işten çıkaracak ve büyük bir maliyet düşürücü hamleyle 1.400 rolü değiştirecek

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Önde gelen Alman çip üreticisi Infineon Technologies, Pazartesi günü dünya çapında 1.400 kişiyi işten çıkarmayı ve 1.400 pozisyonu daha düşük işgücü maliyeti olan ülkelere taşımayı planladığını duyurdu. Bu karar, operasyonel verimliliği artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla önceden duyurulan maliyet tasarrufu programının bir parçası.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

İşten çıkarmalar, Infineon’un Almanya’nın güneyinde bulunan Regensburg’daki fabrikasında daha önce duyurulan yüzlerce pozisyonu içerecek.

İşlerin yer değiştirmesi, operasyonların işgücü maliyetlerinin önemli ölçüde daha düşük olduğu bölgelere kaydırılmasını ve böylece şirketin son derece rekabetçi yarı iletken pazarında rekabet gücünü korumasına olanak sağlamayı amaçlıyor.

Infineon’un kararı, yarı iletken endüstrisinin hızlı değişimler yaşadığı ve çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Yapay zeka (AI), elektrikli araçlar ve ileri telekomünikasyon gibi teknolojilerin çoğalmasıyla yarı iletkenlere yönelik küresel talep arttı.

Bu talep aynı zamanda tedarik zincirlerindeki zayıflıkları ve şirketlerin rekabetçi kalabilmek için operasyonlarını optimize etme ihtiyacını da ortaya çıkardı.

Büyük teknoloji firmalarının hisseleri değer kaybetti

Copy link to section

Infineon’un maliyet tasarrufu önlemlerinin duyurusu Tayvan borsasındaki önemli satışlarla aynı zamana denk geldi.

Taiex endeksi Pazartesi günü yüzde 8’den fazla düşerek 19.830,88’de kapandı. Bu gelişme, ABD’deki zayıf istihdam verilerinin ardından yaşanan resesyon korkuları nedeniyle gerçekleşti.

Amazon ve Microsoft’un da aralarında bulunduğu büyük teknoloji firmaları önemli kayıplar yaşadı ve bu da pazarın gerilemesine katkıda bulundu.

Küresel yarı iletken sektörünün önemli oyuncularından Taiwan Semiconductor Manufacturing Company’nin (TSMC) hisseleri yüzde 9,3 oranında düştü.

Dünyadaki silikon plaka üretiminin yarısından fazlasını kontrol eden TSMC, yapay zeka destekli teknoloji rallisinden en büyük yararlanıcılardan biri oldu.

Şirket, Temmuz ayında 1 trilyon dolarlık piyasa değeri sınırını kısa süreliğine aşarak Tesla’nın önünde yedinci en değerli teknoloji şirketi olarak konumlandı.

TSMC’nin performansı ve görünümü

Copy link to section

Son dönemdeki piyasa dalgalanmalarına rağmen TSMC güçlü bir mali performans bildirdi.

Kârlar 2024’ün ikinci çeyreğinde üçte birden fazla artış gösterdi; gelirler ise yıllık yüzde 32 artışla 20,82 milyar dolara yükseldi.

Şirket, üçüncü çeyrek gelirinin analistlerin beklentilerini aşarak 23,2 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

TSMC’nin Apple, Nvidia ve AMD dahil olmak üzere başlıca müşterileri, ChatGPT gibi teknolojilerin başarısının teşvik ettiği, üretken yapay zeka ürünlerindeki mevcut patlamanın merkezinde yer alıyor.

Ancak yapay zeka destekli rallinin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler, teknoloji hissesi değerlemelerinin çok yüksek olabileceği ve potansiyel olarak piyasada bir düzeltmeye yol açabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Infineon’un işten çıkarmaları ve yer değiştirmeleri, dinamik yarı iletken endüstrisinde verimliliği artırmaya ve rekabetçi kalmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçası.

Bu arada Tayvan’daki son dönemdeki piyasa satışları, daha geniş ekonomik belirsizlikleri ve teknoloji hissesi değerlemeleriyle ilgili endişeleri yansıtıyor.

Yarı iletken endüstrisi gelişmeye devam ederken Infineon ve TSMC gibi şirketlerin büyümeyi ve kârlılığı sürdürmek için bu zorlukların üstesinden gelmesi gerekiyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.