Kripto pazartesi hüznü yaşıyor: BTC, ETH ve Solana’daki sert düşüşlerden sonra sırada ne var?

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Kripto piyasası neredeyse bir yılın en büyük üç günlük satışını yaşadı ve 2 Ağustos’tan bu yana 510 milyar dolar kadar kayıp yaşadı.

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Bu keskin düşüş, S&P 500’ün aynı dönemde %4,4’e kadar düşmesiyle hisse senetlerinin zayıflayan performansıyla aynı zamana denk geliyor.

Zayıf istihdam verileri, büyük teknoloji hisselerindeki büyümenin yavaşlaması ve yeniden canlanan resesyon korkuları gibi çeşitli faktörler piyasanın gerilemesine katkıda bulundu.

Zayıf istihdam verileri ve durgunluk korkuları

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Son istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, yaklaşan resesyon korkusunu yeniden canlandırdı. Bu ekonomik belirsizlik, yatırımcı duyarlılığında bir değişime yol açarak kripto pazarındaki keskin satışlara katkıda bulundu.

Büyük teknoloji hisselerinin düşük performansı

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Microsoft ve Intel gibi büyük şirketler beklenenden düşük ikinci çeyrek sonuçları yayınlayarak piyasa duyarlılığını etkiledi. Buna ek olarak NVIDIA, Eylül ayında faiz indirimlerinin yaklaşacağı beklentilerinden de sert bir şekilde etkilendi ve bu da sermayenin daha küçük, geri kalmış şirketlere geri akmasına neden oldu.

Jump Crypto’nun agresif satışı

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Jump Crypto’nun önemli miktarda varlık boşaltması piyasadaki gerilemeyi daha da kötüleştirdi. Arkham Intelligence verilerine göre, ticaret şirketi son birkaç gün içinde yüz milyonlarca dolarlık varlığı devretti.

Bitcoin ve Ethereum ciddi düşüşler görüyor

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Bitcoin ve Ethereum, bu piyasa satışları sırasında önemli fiyat düşüşleri gördü. 5 Ağustos’ta Bitcoin %10 düştü ve Ethereum sadece iki saat içinde %18 düştü. Şu an itibariyle Bitcoin ve Ethereum geçen hafta sırasıyla %20 ve %28 düşüş yaşadı.

Solana, en iyi kripto para birimleri arasında kayıplara öncülük ediyor

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Solana, 30 Temmuz’dan bu yana %30,6 düşüşle piyasa değerine göre ilk 10 arasında en çok etkilenen kripto para birimi oldu. Bu önemli düşüş, piyasadaki gerilemenin büyük kripto para birimleri üzerindeki daha geniş etkisini vurguluyor.

Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ‘korkuya’ düşüyor

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Bitcoin ve kriptoya yönelik piyasa duyarlılığını takip eden Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi, yayınlandığı tarihte 26 puanla “korku” bölgesine geri döndü. Duyarlılıktaki bu değişim, yatırımcılar arasında artan belirsizliği ve ihtiyatı yansıtıyor.

Geleneksel finans kuruluşlarının yönlendirdiği potansiyel toparlanma

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Kripto piyasasının toparlanması muhtemelen geleneksel finans kurumlarının spot ve türev faaliyetlerindeki artışa bağlı olacaktır. Material Göstergelerin kurucu ortağı Keith Alan, Bitcoin’in CME Boşluğuna girdiğini ancak bunun yalnızca geleneksel finansal işlem saatlerinde doldurulabileceğini belirtti.

Teknik analiz daha fazla düşüşe işaret ediyor

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Bitcoin’in son 54.000 dolara düşmesi, gün içinde %7,31’lik, dört gün içinde ise %17’lik bir düşüşe işaret ediyor. Bu keskin düşüş, Bitcoin’i 200 günlük EMA’nın altına itti ve 50 günlük EMA’daki düşüş, yaklaşmakta olan ölüm kesişiminin sinyalini verdi.

Benzer şekilde Ethereum da önemli kayıplarla karşı karşıya kaldı ve yedi günde %30 düşüşle 2.350 dolara düştü.

Japonya’nın faiz artışı kripto fiyatlarını etkiliyor

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Japonya’nın son 25 baz puanlık faiz artışı, Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere tüm riskli varlıkları artırdı ve bu varlıklar sırasıyla %12 ve %22’nin üzerinde düştü. Japonya’nın mali piyasaları önemli kayıplar yaşıyor ve bu da küresel piyasanın gerilemesine katkıda bulunuyor.

Küresel pazar istikrarsızlığı

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Küresel piyasalarda yaşanan finansal çöküş dalgası, potansiyel bir Kara Kuğu olayı veya Kara Pazartesi ile ilgili endişeleri artırdı.

Güney Kore tüm satış emirlerini durdurdu ve ABD’deki Magnificent 7 hisseleri bir gecede yaklaşık 500 milyar doları sildi.

Ayrıca ABD’de istihdam oranının düşmesi resesyon olasılığını artırıyor.

Kripto piyasalarında sırada ne var?

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Yaygın korkulara rağmen bazı boğalar ve perakende trader’lar mevcut piyasa koşullarını dipten satın alma fırsatı olarak görüyor.

Santiment’ten gelen veriler, seviyelerin gerekli sınırın altında kaldığını öne sürse de, ABD piyasaları yeniden açıldığında daha fazla düşüş yaşanabileceğine işaret etse de, düşük fiyatlardan alıma ilişkin sosyal duyarlılık arttı.

İyileşmeye giden yol

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Kripto piyasası önümüzdeki haftalarda önemli zorluklarla karşı karşıya kalacak. Yatırımcı hissiyatı piyasanın gidişatını belirlemede kritik öneme sahip olacak ve mevcut ekonomik belirsizliklerin devam etmesi durumunda daha fazla düşüş yaşanması potansiyeli var.

Ancak piyasanın dayanıklılığı ve geleneksel finans kurumlarının piyasaya girişi, uzun vadede toparlanmanın yolunu açabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.