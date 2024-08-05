Nikkei 225 tarihi bir düşüş yaşıyor, Topix küresel durgunluk korkularının ortasında hızla ilerliyor

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Japon hisse senetleri Pazartesi günü benzeri görülmemiş bir düşüşe tanık oldu; Nikkei 225 endeksi şimdiye kadarki en büyük tek günlük düşüşünü gerçekleştirerek neredeyse %13 düşerek küresel piyasalara şok dalgaları gönderdi ve yaklaşan ABD durgunluğuna ilişkin endişeleri artırdı.

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Daha geniş olan Topix endeksi de %11’e kadar düşerek yıl içindeki tüm kazançlarını sildi.

Cuma günü Nikkei 225, 1987’deki çöküşten bu yana en önemli bir günlük puan düşüşünü yaşamış ve 4.600’den fazla puan kaybetmişti.

Piyasadaki çılgınlık, hem Topix hem de Nikkei vadeli işlemlerinin, aşırı piyasa oynaklığı sırasında ticareti durdurmak için tasarlanmış “devre kesici” seviyelere ulaşması nedeniyle ticaretinin askıya alınmasına yol açtı.

Bu olgu yalnızca Japonya’ya özgü değildi; Güney Kore’de dört yıl aradan sonra ilk kez benzer devre kesiciler tetiklendi.

Vadeli işlem piyasaları, Japonya’daki satışların Avrupa ve ABD’ye kadar yayılabileceğine işaret ederken, yatırımcılar Fed’in ABD ekonomisinin soğuduğuna dair işaretlere yanıt vermekte çok yavaş davranıp potansiyel olarak faiz indirimlerini gerektirebileceği korkusuyla yenilenen volatiliteye hazırlanıyor. .

Pershing Square CEO’su Bill Ackman şunları söyledi:

Federal Reserve faiz artırımı konusunda çok yavaş kaldı. Artık onları düşürmek çok yavaş.

Riski azaltmak için satış mı?

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Tokyo’daki traderlar, satışları küresel fonların önemli bir düzeltme ve risk azaltma hamlesine bağladı.

Çoğunlukla küresel ticaretin lokomotifi olarak görülen Japon pazarı, riskten arındırma eğiliminin ortasında kar elde etmenin hedefi haline geldi.

Yenin Temmuz ortasından bu yana yaklaşık %9 oranında artan gücü, Tokyo hisse senetleri üzerindeki etkiyi daha da artırdı.

Financial Times’ın aktardığına göre Japonya’daki küresel bir emeklilik fonunun başkanı, “Japon pazarı, küresel yatırımcılar tarafından küresel ticaretin garantisi olarak görülüyor” dedi.

Dolayısıyla, eğer pek çok yatırımcının ABD’deki durgunluk korkusu ve jeopolitik nedeniyle olduğu gibi ciddi bir riskten arındırma modundaysanız, bu yıl iyi performans gösteren bir Japon pazarından kar elde etmek mantıklı olacaktır.

Asya ve dünya çapında dalgalanma etkileri

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Japonya’daki satışlar diğer Asya piyasalarında da yankılandı.

Güney Kore’nin Kospi endeksi erken işlemlerde %4’ün üzerinde düşerken, Avustralya’nın S&P/ASX 200 endeksi neredeyse %3 düştü.

Tayvan’ın ana borsa endeksi %6’dan fazla düştü. ABD’de Cuma günkü zayıf istihdam verileri, yatırımcıların pahalı teknoloji stoklarından kaçmaya devam etmesiyle piyasa baskılarını artırdı.

Hindistan’da BSE Sensex 2.358 puan düşüşle %2,91 düşüşle işlem görürken, Nifty50 712,50 puan düşüşle 11:43’te %2,88 düşüşle işlem gördü.

Nasdaq endeksi düzeltme bölgesine düştü ve Hazine tahvilleri keskin bir şekilde toparlandı

Değişen yatırımcı duyguları ve geleceğe yönelik etkiler

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Wall Street’in “korku göstergesi” olarak bilinen, ABD borsasındaki beklenen çalkantıyı ölçen Vix endeksi, Cuma günü 29 puana yükseldi; bu, bir önceki yılın Mart ayındaki ABD bölgesel bankacılık krizinden bu yana en yüksek seviye oldu.

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq Bileşik endeksi haftayı %3,4 düşüşle tamamladı ve Temmuz ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana %10’dan fazla düşüş yaşadı.

Hazine tahvilleri toparlandı ve ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,82 ile Aralık ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Cumartesi günü, Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i ikinci çeyrekte Apple varlıklarını yarıya indirdiğini, nakit pozisyonunu 277 milyar dolara yükselttiğini ve hazine tahvili satın aldığını açıkladı.

Son dönemdeki çalkantı kripto para piyasasına da yayıldı; Bitcoin’in fiyatı %8’den fazla düşerek 54.000 dolara düştü ve Ether’in fiyatı neredeyse %17 düştü.

Yatırımcıların endişeleri, Fed’in faiz oranlarını sabit tutma kararıyla daha da arttı ve bu durum, merkez bankasının faiz oranlarını daha erken düşürmeyerek hata yapmış olabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

JPMorgan ekonomistleri hafta sonu diğer Wall Street stratejistleriyle birlikte Fed’in önümüzdeki iki toplantıda faiz oranlarını yüzde 0,5 oranında düşürmesi çağrısında bulundu.

JPMorgan’ın ABD sabit gelir araştırması genel müdürü Srini Ramaswamy, faiz oranları ve yaz piyasasının likidite azlığı etrafındaki yeni keşfedilen belirsizlik göz önüne alındığında, oynaklığa ilişkin “yükseliş” görünümünü dile getirdi.

Emkay Global Finansal Hizmetler Baş Ekonomisti Madhavi Arora şunları söyledi:

Japonya’daki daha yüksek uzun vadeli getiriler, Japon şirketlerinin yurt dışı yatırımları üzerindeki çekici olmayan riskten korunma oranı ve şahin BoJ’den daha başka faktörler tarafından yönlendirilen daha güçlü bir yen kombinasyonu, sermayenin Japonya’ya geri dönmesine neden olacaktır. Bu durum küresel tahvilin vade primlerinin yükselmesine neden olabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.