Piyasa çöküşü: Nvidia hisseleri teknoloji gerilemesinin ortasında düştü

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Nvidia ((NASDAQ: NVDA) hisseleri Pazartesi günü erken işlemlerde düşüş yaşadı ve hisse senedinin bir aylık düşüşünü %23 civarına çıkardı.

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Bu gerileme, küresel teknoloji stoklarında büyük bir gerileme ve Nvidia’nın Blackwell olarak bilinen yeni tasarlanmış yapay zeka çiplerinin teslimatında gecikme raporlarının yaşandığı bir dönemde geldi.

Kaynak: TradingView

Nvidia’nın Blackwell çip gecikmesi stok performansını etkiliyor

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Nvidia, bu yılın başlarında Blackwell işlemci serisini tanıttı ve bu amiral gemisi çiplerinin, mevcut Hopper çiplerinin iki katından daha hızlı yapay zeka görevlerini gerçekleştirebildiğini öne sürdü.

Bu yeni çipler aynı zamanda daha az enerji kullanma ve daha fazla özel esneklik sağlama sözü vererek onları mevcut teknolojiye göre önemli bir yükseltme olarak konumlandırıyordu.

Blackwell’in umut verici yeteneklerine rağmen, teknoloji odaklı haber kaynağı The Information’ın bir raporu, Nvidia’nın Microsoft ve isimsiz bir bulut hizmet sağlayıcısı da dahil olmak üzere önemli müşterileri Blackwell mimarisindeki bir tasarım kusuru hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Bu kusur, üretimin hızlanmasını ve teslimat tarihlerini yaklaşık üç ay kadar geciktirebilir.

Hiper ölçekleyicilerin yatırımı ve Nvidia’nın üretim planları

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Barclays’in tahminlerine göre, büyük veri merkezleri ve bulut hizmetlerinin ana sağlayıcıları olan hiper ölçekleyicilerin, altyapılarını oluşturmak için önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 500 milyar dolar harcaması bekleniyor.

Nvidia, bu yılın ikinci yarısında Blackwell işlemcilerinin üretimini artırmayı planlamış ve H100 Hopper serisini Microsoft, Meta Platforms ve Google’ın ana şirketi Alphabet gibi büyük müşterilere satmaya devam etmişti.

Analistler, küresel müşteri veri merkezlerinin çipleri yılın son üç ayında almasıyla Blackwell’in üçüncü çeyrekte Nvidia için gelir elde etmeye başlamasını bekliyorlardı.

Nvidia’nın hakim pazar payı ve yapay zeka teknolojisine yönelik yüksek talebin, grubun veri merkezi gelirini gelecek yıl 150 milyar dolara kadar çıkaracağı tahmin ediliyordu; bu gelirin büyük ölçüde Blackwell lansmanı sayesinde sağlanacağı tahmin ediliyor.

Üretim zorlukları karşısında Nvidia’nın stratejik bakış açısı

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Bildirilen gecikmeye rağmen Nvidia’nın stratejik görünümü uzun vadeli büyümeye ve pazar liderliğine odaklanmaya devam ediyor.

Nvidia’nın kurucu ortağı ve CEO’su Jensen Huang, şirketin yapay zeka hızlandırıcılarını yıllık olarak yükseltme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Huang, Taipei’deki bir etkinlik sırasında 2025 için Blackwell Ultra çipi ve 2026 için Rubin adında yeni nesil bir platform planlarını duyurdu.

Benchmark analisti Cody Acree, Nvidia’nın Blackwell’i ikinci çeyreğe kadar tam üretime çıkarmayı hedeflediğini ve küresel kullanılabilirliğin bu yılın sonlarında beklendiğini belirtti.

Acree, H200 ve Blackwell çiplerine olan talebin arzın oldukça ilerisinde olduğunu ve şirketin gelecek yıl bu talebin arzı oldukça aşacağını öngördüğünü vurguladı.

Analistlerin Nvidia’nın kısa vadeli performansına ilişkin görüşleri

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Goldman Sachs analisti Toshiya Hari, Nvidia hisseleri için ikna edici satın alma notunu ve 135 dolarlık fiyat hedefini yineleyerek Blackwell’in Nvidia’nın büyümesindeki rolüne olan güvenini dile getirdi.

Hari, bildirilen gecikmenin kısa vadede volatiliteye yol açabileceğini ve potansiyel olarak Ekim ve Ocak çeyreklerinde büyümenin yavaşlamasına yol açabileceğini kabul etti.

Ancak kendisi, Nvidia’nın 2025 takvim yılı kazançları üzerinde minimum düzeyde bir etki bekliyor ve şirketin uzun vadeli rekabetçi konumunun güçlü kalacağına inanıyor.

Bu ayın sonunda üçüncü çeyrek mali kazançlarını açıklayacak olan Nvidia, daha önce yatırımcılara mevcut çeyrek gelirinin yaklaşık 28 milyar dolara çıkacağına dair güvence vermişti.

Beklenenden daha güçlü olan bu gelir tahmini, Blackwell fırlatmasının neden olduğu “hava boşluğu” hakkındaki endişelerin azalmasına yardımcı oldu.

Piyasa tepkileri ve Nvidia’nın hisse senedi gidişatı

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Nvidia hisseleri piyasa öncesi işlemlerde %9,5 oranında düşüş gösterdi; bu da pazartesi açılış fiyatının 97,08 dolar olduğunu gösteriyor.

Bu düşüş işlem seansı boyunca devam ederse, Nvidia’nın hisseleri, genellikle hisse senedinin son zirvesinden %20’lik bir düşüş olarak tanımlanan ayı piyasası bölgesine itilecek.

Nvidia hisseleri 18 Haziran’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 135,58 dolardan kapanmıştı.

Blackwell üretiminde bildirilen gecikme şüphesiz Nvidia’nın hisselerindeki son düşüşe katkıda bulundu.

Bazı yatırımcılar, müşterilerin eski H100 yongalarının siparişlerini iptal edip yeni Blackwell işlemcilerin yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkmasını bekleyebileceği yönündeki endişelerini dile getirmişti.

Ancak Nvidia’nın inovasyona odaklanmaya devam etmesi ve yapay zeka ile veri merkezi pazarlarındaki güçlü konumu, şirketin gelecekteki büyüme için iyi bir konumda kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Nvidia’nın uzun vadeli beklentileri ve endüstri dinamikleri

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Teknoloji endüstrisi gelişmeye devam ettikçe Nvidia’nın yapay zeka ve veri merkezi teknolojisinin geleceğini şekillendirmedeki rolü kritik olmaya devam ediyor.

Şirketin üretim zorluklarını aşma ve pazar liderliğini sürdürme yeteneği, uzun vadeli başarısının anahtarı olacaktır.

Hiper ölçekleyicilerin beklenen yatırımları ve gelişmiş yapay zeka işlemcilerine yönelik artan talep, bu sektördeki önemli fırsatların altını çiziyor.

Blackwell üretimindeki bildirilen gecikmenin yarattığı kısa vadeli zorluklara rağmen, Nvidia’nın inovasyona olan stratejik odağı ve sağlam pazar konumu, uzun vadeli olumlu bir görünüme işaret ediyor.

Şirket, bildirilen tasarım kusurunu giderip üretimi artırdıkça, yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeleri artırmaya ve yüksek performanslı işlemcilere yönelik artan talepten yararlanmaya devam etmesi muhtemel.

Nvidia’nın son hisse senedi düşüşü, hem daha geniş pazar eğilimlerini hem de yeni Blackwell AI yongalarının üretimiyle ilgili belirli zorlukları yansıtıyor.

Bildirilen gecikme yatırımcılar arasında endişelere yol açsa da şirketin inovasyona olan stratejik odağı ve güçlü pazar konumu, gelecekteki büyüme için sağlam bir temel sağlıyor.

Nvidia bu zorlukların üstesinden gelmeye ve yapay zeka ve veri merkezi pazarlarındaki fırsatlardan yararlanmaya devam ederken, gelişen teknoloji ortamında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.