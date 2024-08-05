TikTok, güvenlik endişeleri nedeniyle Lite Ödül programını AB’den kalıcı olarak geri çekecek

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

TikTok, AB Komisyonu tarafından dile getirilen endişelere yanıt olarak ‘Lite Rewards’ programını Avrupa Birliği’nden kalıcı olarak çekmeyi kabul etti.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında alınan bu karar, özellikle çocukların, özellikle de kullanıcıların güvenliği ve refahı açısından dijital platformlara yönelik giderek artan incelemelerin altını çiziyor.

Nisan 2024’te AB Komisyonu, İspanya ve Fransa’da başlatılan ana uygulamanın daha hafif bir versiyonu olan TikTok Lite’ın “Görev ve Ödül Programına” odaklanarak TikTok’a karşı resmi dava başlattı.

Program, kullanıcıların video izleme, içerikleri beğenme gibi görevleri gerçekleştirerek puan kazanmalarına olanak sağladı.

Komisyon, bu programın DSA’nın 34. ve 35. Maddelerini, özellikle de fiziksel ve zihinsel risklerin önceden dikkatli bir şekilde değerlendirilmemesi, platformun bağımlılık yapıcı doğası ve etkili risk azaltma önlemlerinin bulunmaması nedeniyle ihlal edebileceğinden endişe duymaktaydı.

Çocuk güvenliğine ilişkin endişeler

Copy link to section

Başlıca sorunlardan biri, TikTok’ta etkili yaş doğrulama mekanizmalarının bulunmamasından şüphelenilmesiydi ve bu durum, bunun çocuklar üzerindeki olası etkisi konusunda alarmlara yol açtı.

TikTok, DSA’ya uymak için Lite Rewards programını AB’den kalıcı olarak geri çekmeyi taahhüt etti ve bu geri çekilmeyi engelleyebilecek benzer bir program başlatmamayı kabul etti.

TikTok tarafından verilen taahhütler yasal olarak bağlayıcıdır ve herhangi bir ihlal derhal DSA’nın ihlali anlamına gelecek ve para cezalarıyla sonuçlanacaktır.

AB’nin İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, bu kararın önemini vurgulayarak bu tür programların bağımlılık yaratma potansiyelini ve genç Avrupalıların “beyin zamanını” koruma ihtiyacını vurguladı.

17 Şubat 2024’te AB’deki tüm çevrimiçi platformlar için yürürlüğe giren DSA, daha güvenli bir dijital alan sağlamayı amaçlıyor.

TikTok davaları, DSA kapsamında kapatılan ilk davayı temsil ediyor ve AB Komisyonu’nun, kendisine karşı resmi dava açtığı belirlenmiş bir çevrimiçi platformdan taahhütleri ilk kez kabul ettiği zamanı işaret ediyor.

TikTok uygulamalarının devam eden incelemesi

Copy link to section

AB Komisyonu’nun Şubat 2024’te TikTok’a karşı başlattığı ayrı davalar halen devam ediyor.

Bu davalarda TikTok’un küçüklerin korunması, reklam şeffaflığı, araştırmacılar için veri erişimi ve bağımlılık yaratan tasarım ve zararlı içerik risk yönetimi ile ilgili hükümleri ihlal edip etmediği değerlendiriliyor.

ABD hükümeti tarafından TikTok ve ana şirketi ByteDance’e Ağustos 2024’te dava açıldı.

Davada Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası’nın (COPPA) yaygın şekilde ihlal edildiği iddia ediliyor.

Batılı hükümetler ayrıca ByteDance’in Çin Komünist Partisi ile olan bağlantılarına ilişkin önemli endişelerini dile getirerek uygulamanın resmi cihazlarda yasaklanmasına yol açtı.

Mart 2024’te ABD Kongresi, ByteDance’i sosyal medya platformunu elden çıkarmaya veya ABD’de tamamen yasaklanmaya zorlayan bir yasa tasarısını onayladı.

Bu yasal baskı, TikTok’un gizlilik ve güvenlik kaygılarıyla ilgili olarak küresel incelemeye tabi tutulduğunun altını çiziyor.

TikTok’un Lite Rewards programını AB’den geri çekme kararı, düzenleyici beklentilerle uyum sağlama ve güvenlik endişelerini giderme konusunda önemli bir adıma işaret ediyor.

En son gelişme, dijital platformların, özellikle genç nüfus olmak üzere kullanıcıları korumak için tasarlanmış sıkı düzenlemelere uymak üzere uygulamalarını nasıl uyarlamaları gerekebileceğine dair bir emsal teşkil ediyor. Bu hareket aynı zamanda küresel olarak teknoloji devleri üzerinde düzenleyici incelemelerin artması yönündeki daha geniş eğilimi de yansıtıyor ve kullanıcı refahını korumada sorumlu dijital uygulamaların önemini vurguluyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.