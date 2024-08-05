Wall Street Pazartesi gününün son işlem saatlerinde daha fazla kan kaybetti, S&P 500 %3,3 düştü

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ABD borsası, Pazartesi günü ticaretin son saatine girmesiyle önemli düşüşlerle karşılaştı ve son zamanlarda artan volatilite eğilimini sürdürdü.

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S&P 500 gün boyunca dalgalanan kayıplarla %3,3 düştü.

Sabah seansında endeks %4,3’e kadar düşüş yaşadı ancak öğle vakti düşüşünü yaklaşık %1,8’e düşürmeyi başardı.

S&P 500 ve Nasdaq Composite liderliği düşüşte

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S&P 500’ün %3,3’lük düşüşü piyasanın daha geniş zorluklarını yansıtıyor ancak teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite çok daha ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Son günlerde baskı altında olan teknoloji hisselerinin yeniden satışlara başlamasıyla Nasdaq %3,8 kayıp yaşadı. Ek olarak küçük sermaye odaklı Russell 2000 endeksi de %3,7 oranında keskin bir düşüş yaşadı.

Hazine tahvili getirileri piyasadaki oynaklığı artırıyor

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Piyasadaki çalkantıya ek olarak, politikaya duyarlı iki yıllık Hazine bonosunun getirisinde de kayda değer dalgalanmalar görüldü. Günü %3,89 ile kısmi bir yükselişle tamamladı.

Gece boyunca getiri 16 ayın en düşük seviyesine geriledi ancak öğleden sonra %3,95’e kadar yükselmeyi başardı. Hazine getirilerindeki bu tersine dönüş, yatırımcıların içinde bulunduğu belirsiz ortamın altını çiziyor.

Piyasa duyarlılığı ve geleceğe bakış

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ABD borsasındaki kalıcı dalgalanma, ekonomik veriler, jeopolitik kaygılar ve yatırımcı duyarlılığının bir karışımından kaynaklanıyor.

Sabahki sert düşüşün ardından kısmi bir toparlanma ve ardından başka bir düşüş, piyasanın çelişkili sinyaller arasında yön bulmakta zorlandığını gösteriyor.

Yatırımcılar, Federal Rezerv’in para politikası duruşu, enflasyonist baskılar ve potansiyel ekonomik yavaşlamalar gibi çeşitli faktörlerle boğuşuyor.

Daha önce pazar kazanımlarının önemli bir itici gücü olan teknoloji sektörü, şimdilerde belirgin satışlar yaşıyor ve bu da daha geniş pazar istikrarsızlığına katkıda bulunuyor.

Yatırımcılar ve stratejiler üzerindeki etki

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Yatırımcılar için mevcut piyasa koşulları, stratejilerin dikkatli bir şekilde yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Sektörler ve varlık sınıfları ekonomik değişimlere farklı tepkiler verdiğinden, çeşitlendirme hayati önem taşıyor.

Kırılganlık sergileyen teknoloji hisseleri ihtiyatlı bir yeniden değerleme gerektirebilirken, tahviller ve diğer güvenli varlıklar volatilitenin ortasında bir miktar istikrar sağlayabilir.

Pazartesi günü işlemler sona ererken, ABD borsasındaki keskin düşüşler, yatırımcıların karşı karşıya olduğu süregelen oynaklık ve belirsizliğin altını çizdi.

S&P 500’ün %3,3, Nasdaq Composite’in %3,8 düşmesi ve Hazine getirilerinin dalgalanmasıyla piyasa katılımcıları öngörülemezliğin devam etmesine hazırlanıyor.

Önümüzdeki günlerde yatırımcılar bu çalkantılı dönemden geçmek için muhtemelen ekonomik göstergeleri ve Federal Reserve sinyallerini yakından takip edecekler.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.