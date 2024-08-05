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Dijital varlıklar alanı Pazartesi günü, Bitcoin’in 50 bin dolara doğru düşüşünün küresel kripto piyasası kapitalizasyonunu %15’lik bir düşüşle 1,83 trilyon dolara düşürmesiyle bir kan gölüne tanık oldu.

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Piyasada korku hissi hakimken, Ripple balinaları devasa token hamleleriyle dikkat çekti.

XRP önceki güne göre değerinin yaklaşık %20’sini kaybederken, büyük ölçekli bir yatırımcı bu düşüşten yararlanarak Binance’ten 44.12.62 milyon doların (94.948.336 coin) üzerinde token aldı.

Dalgalı balina hareketleri

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Whale Alert, son gün içinde havale parası XRP’yi içeren bir dizi Balina transferini ortaya çıkardı.

Bir işlemde, bir yatırımcının 24.009.969 XRP varlığını (11.359.095 $ değerinde) Binance’ten kimliği belirsiz bir cüzdana taşıdığı görüldü.

Başka bir transfer, aynı borsadan bilinmeyen bir adrese yaklaşık 11.203.373 dolar değerinde 23.680.816 token içeriyordu.

Whale Alert, balinanın Binance’in tanımlanamayan bir cüzdanına 11.203.373 $ (23.680.816 token) değerinde XRP gönderdiğini ekledi.

En son transfer, aynı borsadan anonim bir cüzdana aktarılan 23.415.551 tokeni (10.495.379 $ değerinde) içeriyordu.

Borsadan 33,62 milyon doların üzerinde XRP transferi, XRP’nin kötümser havası göz önüne alındığında heyecanı artırdı.

Düşen fiyatlar arasındaki birikim, varlığın potansiyel toparlanma potansiyeline olan güveni vurguluyor.

Ayılar XRP’ye hakim oluyor

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Havale tokeni, korkunun geniş piyasayı sarsması nedeniyle bugün önemli bir düşüş gösterdi.

XRP, son 24 saatteki %19,28’lik düşüşün ardından 0,4555 dolardan el değiştirdi.

Devasa düşüş, tasfiyelerin tüm mali durumu kötüleştirmesiyle gerçekleşti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun açacağı yeni bir dava korkusu XRP’nin kötü durumunu daha da artırdı.

Hukuk uzmanları, 2024 yılı sonuna kadar piyasaya sürülmesi planlanan stablecoin RLUSD’nin yasal zorluklarla karşılaşabileceğine inanıyor.

Ripple yanlısı avukat Fred Rispoli, RLUSD ile ilgili sorunların ayrı bir dava gerektirebileceğini belirtti.

Any issues the SEC has with $RLUSD is for another lawsuit and cannot be bootstrapped to one that is about to end! — Fred Rispoli (@freddyriz) August 4, 2024

Daha fazla düzenleyici incelemeye ilişkin endişeler, XRP’ye ilişkin hissiyatı bozarak olumsuz tarafı daha da artırdı.

Ripple’ın yeni uyumluluk öncelikli yaklaşımı

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Ancak blockchain firması SEC’in ‘manipülatif’ stratejilerinden ders almış gibi görünüyor. Her şeyden önce Ripple, RLUSD lansmanından önce uyumlu bir web sitesi tanıttı.

Firma, stablecoin web sitesinin yanı sıra gelecek tüm ürünlerde uyumluluk öncelikli yaklaşımını benimsemeyi planlıyor.

Ripple’ın stabilcoin’leri, yerel XRP’ye bir ek veya alternatif olup, şirketin işletmeler ve müşteriler arasındaki finansal sürtüşmeleri azaltma yönündeki temel hedefine uygundur.

JPMorgan Chase’in ipotek ve kredi kartı işlemleri için XRP’yi kabul ettiğine dair son haberler, tokenin finansal alandaki konumunu güçlendirdi.

JPMorgan Chase now accepts $XRP for credit card and mortgage transactions! Earn cash back with CTF tokens, potentially soaring from $0.72 to $498!



Thanks to FCF Pay, this move is a huge step for crypto adoption. 🌐



They predicted mass adoption for $XRP if the lawsuit turns out… pic.twitter.com/OFtD4fLRNz — DiamondHandsXLM (@DHandsXLM) August 4, 2024

XRP’nin mevcut fiyat hareketi

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XRP Pazartesi günkü geniş piyasa düşüşüne katıldı ve %20’lik bir düşüşün ardından günlük grafiğini kırmızıya boyadı.

XRP 1D Chart on Coinmarketcap

Günlük işlem hacmi %220 artışla 3,32 milyar dolara yükseldi, bu da muhtemelen satıcılardan kaynaklanan faaliyetlerin arttığını gösteriyor.

Kasvetli görünüme rağmen piyasayı hareketlendirenler XRP’nin geleceğinden emin görünüyor.

Binance’in milyonlarca token birikimi, tokenin iyileşmesine olan güveni yansıtıyor (hakim olan rahat performansa rağmen).

Ayrıca Ripple’ın geçtiğimiz yıllarda büyümesini engelleyen düzenlemelere uyma hamlesi, yatırımcıların güvenini daha da artırıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.