Yen taşıma ticareti nedir ve neden piyasaları çökertiyor?

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Pazartesi günü, Japon borsasının önemli bir çöküş yaşaması nedeniyle yatırımcılara hoş karşılanmayan haberler geldi. Birincil neden? Yen taşıma ticareti, popüler ancak riskli bir finansal stratejidir.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Yen taşıma ticareti, Japonya’dan düşük faiz oranlarıyla borç almayı ve bunu ABD gibi daha yüksek getirili pazarlara yatırmayı içerir.

Kâr, düşük borçlanma maliyeti ile yüksek yatırım getirisi arasındaki farktan gelir.

Ancak bu strateji, özellikle ani piyasa değişimleri meydana geldiğinde açık pozisyonların kapatılmasını zorlaştıran doğal riskleri de beraberinde getirir.

Bu hafta Japon merkez bankasının faiz oranlarını artırma kararı tam da böyle bir senaryoyu tetikledi.

Yen taşıma ticareti nedir?

Copy link to section

Örnek olarak, Japonya Merkez Bankası’ndan %0,1 faiz oranıyla 1 milyon Yen borç aldığınızı hayal edin.

Daha sonra bu fonları ABD dolarına çevirip ABD piyasasına yatırırsınız ve burada yıllık yaklaşık %5,5 kazanç elde edebilirsiniz.

Yıl sonunda kârınızı tekrar Yen’e çevirirsiniz, ilk krediyi artı %0,1 faizi ödersiniz ve farkı cebe atarsınız.

Bu strateji, Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını düşük ve istikrarlı tuttuğu sürece işe yarar ve yatırımcıların yüksek getirili piyasalara güvenle yatırım yapmalarına olanak tanır.

Ancak Japonya’da faiz oranları yükseldiğinde taşıma ticareti sorunlu hale geliyor.

Mevcut krizi anlamak

Copy link to section

Geçtiğimiz ay ABD doları, Yen karşısında tarihi en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yen’i korumak için Japonya Merkez Bankası faiz oranlarını %0,1’den %0,25’e yükseltti.

Bu hamle Yen’in dolar karşısında güçlenmesine yol açarak, taşıma ticareti yapan tüccarlar için önemli bir sorun yarattı.

Yabancı varlıklarını satıp elde ettikleri geliri Yen’e geri çevirirlerse, tahmin edilenden çok daha az Yen alacaklar, dolayısıyla varlıkları Yen bazında devalüasyona uğrayacak ve teminat tamamlama çağrıları tetiklenecekti.

Bu marj çağrılarını karşılayabilmek için tüccarlar iki seçenekle karşı karşıya kaldı: yabancı varlıklarını satmak veya yeni, daha yüksek faiz oranından daha fazla Yen borç almak ve bunu daha az uygun bir döviz kuru üzerinden ABD dolarına dönüştürmek.

Birçoğu varlıklarını satmayı tercih etti ve bu da Yen taşıma ticaretinin gevşemesine yol açarak mevcut piyasa oynaklığına katkıda bulundu.

Yen taşıma ticaretinin aniden gevşemesi küresel piyasalarda şok dalgaları yarattı.

Durumu istikrara kavuşturmanın tek yolu Yen’in değerinin düşmesi, ancak trader’ların pozisyonlarını kapatmak için daha fazla Yen satın alma çabasıyla Yen güçlü kalmayı sürdürüyor.

Bu çalkantılı durumun devam etmesi ve dünya çapında finansal piyasalarda dalgalanmaların devam etmesine yol açması bekleniyor.

Hükümetlerin veya döviz piyasasının Yen’in değerini düşürmek için etkili bir şekilde müdahale edip edemeyeceğine bağlı olduğundan nihai çözüm belirsizliğini koruyor.

Yen taşıma ticareti, istikrarlı koşullar altında kârlı olmasına rağmen, Japonya Merkez Bankası’nın son faiz oranı değişiklikleri nedeniyle piyasa istikrarsızlığının önemli bir kaynağı haline geldi.

Yatırımcıların ve tüccarların artık küresel piyasaların döviz değerlerindeki ani değişimlere tepki verdiği bu zorlu ortamda ilerlemeleri gerekiyor.

Bu mali drama ortaya çıktıkça, ödünç alınan fonlara güvenmenin doğasında var olan risk ve merkez bankası politikalarını yakından izlemenin önemi ortaya çıkıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.