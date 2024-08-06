BofA, bu ayki %20’lik çarpıcı düşüşün ardından Apollo Global hisselerini yükseltiyor: Satın almayı düşünmeli misiniz?



5 Ağustos’ta Bank of America, ay başından bu yana şirket hisselerinde yaşanan %20’lik ciddi düşüşün ardından Apollo Global Management’ı “Nötr”den “Satın Al”a yükseltti.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

BofA analistleri bu düşüşü, zayıf ekonomik veriler ve düşük faiz oranı görünümü de dahil olmak üzere daha geniş piyasa baskılarının yanı sıra beklenenden zayıf ikinci çeyrek sonuçlarına bağladı.

Apollo Global 2. çeyrek kazançlarının anlık görüntüsü

Copy link to section

Apollo Global Management’ın 2. çeyrek mali sonuçları Wall Street beklentilerinin gerisinde kaldı; GAAP Dışı hisse başı kazanç 1,64 dolar olarak tahminlerin 0,11 dolar altında kaldı.

Bu gerilemenin nedeni, rekor ücret bağlantılı kazançlara ve varlık yönetimi birimindeki güçlü ivmeye rağmen, büyük ölçüde Athene sigorta biriminin kârındaki düşüştü.

Bu çeyreğe ait toplam gelirin, bir önceki yıla göre %56,1 oranında önemli bir düşüşe işaret ederek 6,02 milyar dolar olduğu bildirildi.

İkinci çeyrek kazançlarındaki düşüşe rağmen Apollo Global’in temel işleri sağlamlığını koruyor. Yönetim altındaki toplam varlıklar, büyük ölçüde dönem içindeki 39 milyar dolarlık girişin etkisiyle, ilk çeyreğin sonundaki 671 milyar dolardan 30 Haziran 2024 itibarıyla 696 milyar dolara yükseldi.

İkinci çeyrekteki bu büyüme, 30 Haziran sonunda son on iki ayda görülen 144 milyar dolarlık güçlü girişleri de içeriyor. Ücret bağlantılı kazançlar, yüksek yönetim ücretlerinin de desteğiyle birinci çeyrekteki 462 milyon dolardan 516 milyon dolara sağlıklı bir artış kaydetti.

Atina meydan okuması

Copy link to section

Apollo’nun son dönemdeki performansı üzerinde önemli bir engel, kârın bir önceki yıla göre %11 düşerek 710 milyon dolara düştüğü Athene yıllık gelir sigortası işi oldu.

Bu düşüşün temel nedeni alternatif yatırımlardan elde edilen gelirin azalmasıydı.

Buna rağmen Athene, ana faaliyetlerini tamamlayan bir stratejinin ikinci aşaması için 6 milyar dolar sağlayarak önemli miktarda sermaye çekmeye devam ediyor.

Dinamik ve zorlu bir manzarayı yansıtan, özellikle ikinci çeyrekte azalan net spread nedeniyle zorluklarla karşı karşıya kalsa da bu segment hayati olmaya devam ediyor.

Cazip fiyat-kazanç büyüme oranı

Copy link to section

Apollo Global, anlık finansalların ötesine geçerek varlık yönetimi işini aktif olarak geliştirmekte ve özel servet kanalını genişletmektedir.

Analistler, Apollo’nun cazip fiyat-kazanç büyüme (PEG) oranının 1’in altında olduğunu ve bunun da onu varlık yönetimi sektörü içinde avantajlı bir konuma getirdiğini vurguladı. S&P 500’e eklenme beklentisi, hisse senedinin yatırımcılar açısından çekiciliğini daha da artırabilecek potansiyel bir katalizör görevi görüyor.

Hisse senedinin son zamanlardaki düşüşü de değerlemesini cazip hale getirdi; 13,4’lük vadeli PE oranı, %15-20 aralığında olması beklenen uzun vadeli kazanç büyümesine göre indirimli bir değerlemeyi yansıtıyor.

Apollo’nun 1 Ekim’de yapılması planlanan yatırımcı günü, daha fazla stratejik plan ortaya çıkarabileceği ve potansiyel olarak hisse senedinin toparlanmasını tetikleyebileceği için özellikle önemli olabilir.

Apollo Global’in yakın zamanda yaşadığı finansal çalkantılardan geçerken, yakın geçmişin zorlu olmasına rağmen, altta yatan ticari ve stratejik girişimlerin toparlanma ve büyüme için umut vaat ettiği açıktır.

Şimdi, temelleri daha derinlemesine anlayarak, grafiklerin hisse senedinin fiyat gidişatı hakkında söylediklerine dönelim.

Uzun vadeli yükseliş trendi sona mı yaklaşıyor?

Copy link to section

Apollo, 2016’dan bu yana en iyi performans gösteren finans sektörü hisse senetlerinden biri oldu ve bu dönemde yatırımcılarına on kat getiri (temettüler dahil) sağladı.

TradingView’den APO grafiği

Hisse senedi, bu yılın temmuz ayı sonuna kadar Ekim 2023’teki en düşük seviyelerinden iki kattan fazla artmıştı, ancak bu son düşüş, en azından orta vadede bu yükseliş eğilimini sona erdirmiş olabilir.

28 günlük RSI keskin bir düşüş yaşadı ve tüm orta vadeli trend göstergeleri negatife döndü. Bu dikkate alındığında, bu düşüşü bir satın alma fırsatı olarak gören yatırımcıların yeni uzun pozisyonlara başlamadan önce beklemesi gerekiyor.



İstikrarın ilk işaretleri ancak hisse senedinin 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde işlem görmeye başlaması ve MACD (12,26,9) göstergesinin yeşile dönmesi durumunda ortaya çıkacak. Bu gerçekleşmediği sürece daha da düşme ihtimali devam edecek.



Düşüş görünümüne sahip kısa vadeli yatırımcılar, hisse senedinin şu anda 114,75 dolar olan 100 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bir stop-loss ile 105 dolara yakın bir kısa pozisyon başlatmaya çalışmalı. Düşüş eğilimi devam ederse, hisse senedi orta vadeli en düşük seviyesi olan 78 dolara düşebilir ve burada kar rezervasyonu yapılabilir.





Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.