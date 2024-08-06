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Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) piyasa koşullarına rağmen gelişiyor ve CEO Dara Khosrowshahi, şirketin “gerçekten tüm silindirleri çalıştırdığını” iddia ediyor.

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CNBC ile yaptığı röportajda Khosrowshahi, Uber’in en son üç aylık sonuçlarının piyasa beklentilerini aştığını ve platform genelinde güçlü bir performansın sinyalini verdiğini vurguladı.

Uber’in ikinci çeyrek kazanç raporuna göre şirket, tüketici talebinde herhangi bir zayıflama belirtisi göstermedi.

Özellikle düşük gelirli kullanıcılar, Uber hizmetlerine yönelik harcamalarını yüksek gelirli gruplara göre daha hızlı artırıyor.

Kazanç duyurusunun ardından Uber’in hisseleri erken işlemlerde yaklaşık %10 arttı.

Uber’in döngü karşıtı avantajı

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Khosrowshahi, Uber’in devam eden başarısını genel pazardan daha hızlı büyüme yeteneğine bağlıyor. Bu büyüme, Uber’in teknolojik üstünlüğü ve mobilite hizmetlerindeki güçlü pazar konumuyla destekleniyor.

Ek olarak, Uber’in iş modeli zorlu ekonomik koşullara karşı dayanıklılığını kanıtlıyor. Daha zayıf bir iş piyasası, Uber’in platformuna katılan sürücü sayısını artırma eğilimindedir; bu da tüketiciler için fiyatların düşmesine ve talebin daha da artmasına neden olabilir.

Şu anda Uber’in yaklaşık 7,4 milyon sürücüsü var ve bu sürücü geçen yıl toplam olarak yaklaşık 18 milyar dolar kazandı; bu da önceki yıla göre %20’den fazla bir artışa işaret ediyor.

Şubat ortasından bu yana hisse senedi fiyatlarında %20’nin üzerinde düşüş yaşanmasına rağmen Uber, temettü ödemese de yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.

Uber hisseleri ikinci çeyrek sonuçlarından sonra satın alınır mı?

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Khosrowshahi, Uber Eats’in önemli bir büyüme alanı olduğunu vurguladı ve hizmeti “çok daha yapışkan olduğu ortaya çıkan bir alışkanlık” olarak tanımladı.

Uber Eats’in performansı ikinci çeyrekte tahminlerin biraz gerisinde kalsa da hacimler %17 arttı. Şirket, daha düşük fiyatlara yatırım yapmaya devam etmeyi ve restoranları önemli pazarlarda daha fazla promosyon sunmaya teşvik etmeyi planlıyor.

Oppenheimer analisti Jason Helfstein, Uber’in hisseleri konusunda iyimser olmaya devam ediyor. 90 dolarlık fiyat hedefiyle “daha iyi performans” notunu korudu ve mevcut seviyelerden yaklaşık %50’lik bir potansiyel yükselişe işaret ediyor.

Helfstein, Uber’in varlıklı tüketiciler arasındaki trendlerden, artan seyahat talebinden ve artan hizmet harcamalarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.

Uber’in hizmetlerini genişletmeye ve güçlü pazar konumundan yararlanmaya yönelik stratejik odağı, büyümesini desteklemeye devam ediyor.

Nakliye sektöründeki zorluklara ve dalgalanan hisse senedi fiyatlarına rağmen şirketin çeşitli gelir akışları ve değişen ekonomik koşullara uyum sağlama yeteneği, dayanıklılığının altını çiziyor.

Uber bu dinamik pazar koşullarında ilerlerken, teknolojik yeniliklere ve pazarın genişletilmesine olan bağlılığı, mobilite sektöründeki lider oyuncu konumunu güçlendirebilir.

Yatırımcılar ve sektör gözlemcileri, Uber’in stratejilerinin önümüzdeki çeyreklerde nasıl gelişeceğini dikkatle gözlemleyecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.