Disney, Hulu, Disney+ ve ESPN+ için yayın fiyatlarını artırdı: İşte maliyeti

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Disney, Ekim ortasından itibaren Disney+, Hulu ve ESPN+ dahil olmak üzere yayın hizmetlerinde fiyat artışı yapacağını duyurdu.

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Fiyat artışı çoğu plan için ayda 1 ila 2 dolar arasında değişirken, canlı TV içeren premium Hulu planlarında ayda 6 dolarlık daha önemli bir artış görülecek.

Yeni fiyatlandırma ayrıntıları

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Ekim ortasından itibaren Disney+ Basic aylık 9,99 ABD doları, Premium sürümü ise aylık 15,99 ABD doları fiyatla satışa sunulacak.

Hulu’nun reklam destekli planı aylık 9,99 dolara, reklamsız sürümü ise ayda 18,99 dolara çıkacak.

Reklamları içeren ESPN+, aylık 11,99 ABD doları fiyatla satışa sunulacak.

Bu artışlar, Disney’in müşterileri indirimli fiyatla birden fazla hizmet sunan paket tekliflerine yönlendirmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçası olarak geliyor.

Paketler ve ortaklıklar

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Disney uzun zamandır Disney+ ve Hulu’nun birleşimi veya ESPN+’ın dahil edilmesi gibi hizmet paketlerini tanıtıyordu.

Bu sonbaharda, reklamlı mevcut Disney+ ve Hulu paketi ayda 1 ila 10,99 ABD doları artacak.

Ancak reklamsız paket şu anki aylık 19,99 ABD doları seviyesinde kalacak.

Disney, tekliflerini genişletmek için stratejik bir hamle yaparak Disney+, Hulu ve Max’i içeren yeni bir paket sunmak üzere Warner Bros. Discovery ile ortaklık kurdu.

Temmuz ayında duyurulan bu paket, reklamlarla birlikte 16,99 ABD doları ve reklamsız 29,99 ABD doları karşılığında satışa sunulacak; bu, her hizmetin ayrı ayrı satın alınmasına kıyasla %38’lik bir tasarruf anlamına geliyor.

İçerik tekliflerinin geliştirilmesi

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Fiyat ayarlamalarına ek olarak Disney, yeni içerik ve özellikler sunarak yayın hizmetlerinin değer teklifini artırmayı hedefliyor.

4 Eylül’den itibaren tüm aboneler ABC News Live’a ve okul öncesi içerikli bir oynatma listesine erişebilecek. Buna ek olarak şirket, izleme deneyimini zenginleştirmeyi amaçlayan premium aboneler için seçilmiş dört oynatma listesi daha sunmayı planlıyor.

Disney+ başkanı Alisa Bowen, şirketin abonelerine değer sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. Bowen, haber bülteninde “Oynatma listeleri, abonelerimize Disney+’ı her açtıklarında en iyi değeri ve deneyimi nasıl sağladığımızın en son örneğidir” dedi.

Disney’in fiyatları artırma kararı, şirketin akış hizmetlerinin rekabetçi ortamında ilerlemeye devam ettiği bir dönemde geldi.

Şirket üçüncü çeyrek mali kazançlarını raporlamaya hazırlanırken, fiyat artışları Disney’in daha geniş mali stratejisiyle de uyumlu.

Bu kazançlar, yayın hizmetinin nasıl performans gösterdiği ve son fiyat artışlarının abone sayıları ve gelir üzerindeki etkisi hakkında daha fazla bilgi sağlayacak.

Disney’in fiyat artışları, şirketlerin abone büyümesini kârlılıkla dengelemek için fiyatlandırma stratejilerini ayarladığı akış endüstrisindeki daha geniş bir eğilimi yansıtıyor.

İçerik oluşturma ve lisanslama maliyetleri artmaya devam ettikçe yayın platformları, fiyatlandırma modellerinin uzun vadeli büyümeyi ve orijinal içeriğe yatırımı sürdürebilmesini sağlama konusunda baskı altında.

Yayın pazarındaki Netflix ve Amazon Prime Video gibi rakipler de benzer zorluklarla karşı karşıya.

Bu şirketler, aboneleri elde tutmak ve çekmek için fiyatlandırma ayarlamaları veya yeni içerik teklifleriyle yanıt verebilir.

Sektör çapındaki düzenlemeler, tüketici tercihlerinin ve pazar dinamiklerinin sürekli değiştiği, gelişen bir manzaraya işaret ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.