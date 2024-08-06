SEC, son başvuruda mahkemeden Coinbase’in keşif talebini reddetmesini istedi

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Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile kripto borsası Coinbase arasındaki hukuki mücadele tüm hızıyla sürüyor. SEC, borsanın, SEC başkanı Gary Gensler’in özel e-postaları da dahil olmak üzere kurumun iç belgelerine yönelik talebini engellemeye çalışıyor.

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SEC avukatları, 5 Ağustos’ta yaptıkları son başvuruda, Coinbase’in kurumun dahili ve harici e-postalarına erişim talebinin aşırı geniş kapsamlı ve davayla alakasız olduğunu iddia etti.

SEC, 240.000 belge ürettiğini ve ek olarak 117.000 belge daha sunmayı planladığını ekledi.

SEC bunun alakasız olduğunu söylüyor

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SEC avukatlarına göre, talep edilen iç ve dış iletişimlerle ilgili “ek geniş kapsamlı keşif” “ilgili” değil çünkü “Howey analizi veya adil bildirim savunması” Coinbase’in davasını belirleyecek.

Başvuruda, “ilgisiz” gördüğü üç milyon ek belgenin “arama ve üretme yükünün” “davanın ihtiyaçlarıyla tamamen orantısız” olduğu belirtiliyor.

Ancak Coinbase baş hukuk sorumlusu Paul Grewal, 6 Ağustos’ta X’te yayınlanan bir gönderide SEC’in iddialarını kabul etmedi. Grewal, belgelerin düzenleyicinin “dijital varlıklar ve kendi düzenleyici erişimine ilişkin tutarsız görüşlerini” kaydetmek için gerekli olduğunu yineledi.

Ekledi:

Eğer SEC, yaptırım kampanyası yoluyla benzeri görülmemiş bir düzenlemeye girişecekse, hedefledikleri kişilere ve halka en az borçlu oldukları şey şeffaflıktır.

Öte yandan SEC’in son başvurusu, kurumun “keşif yükümlülüklerini yerine getirdiğini” iddia ediyor. Bu nedenle düzenleyici, mahkemeden Coinbase’in talebinin reddedilmesini talep etti.

Yol boyunca hıçkırıklar

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Coinbase başlangıçta SEC’den SEC’in kripto düzenlemesine ilişkin dahili tartışmalarıyla ilgili belgeler üretmesini istemişti. Talepte ayrıca Gensler’in başkan olduğu dönemde ve bundan dört yıl önce yaptığı özel iletişimlerle ilgili belgeler de yer alıyordu.

Kripto borsası, belgelerin SEC’e karşı savunmasında, düzenleyicinin yaklaşımındaki tutarsızlıkları vurgulama ve aynı zamanda net bir rehberlik eksikliğini kanıtlama açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Ancak mahkemeyle yapılan bir ön konferansın ardından borsa, Gensler’in 2021’de başlayan SEC başkanı olarak görev yaptığı süre boyunca iletişim belgelerine yönelik taleplerinin kapsamını daralttı. Yeni talep, 23 Temmuz’da sunulan bir zorlama önergesine de yansıdı.

Önergede ayrıca Coinbase’in 2021 hamlesine ilişkin belgelerin halka açılması talep edildi. Süreç altı aylık bir SEC inceleme dönemini içeriyordu. Ancak Coinbase, bu süre zarfında SEC’in borsayı veya sunduğu tokenleri kayıt dışı menkul kıymetler olarak etiketlemediğini iddia etti.

O dönemde Grewal, SEC’in aşırı yük olduğunu öne sürerek talep edilen belgeleri arama taleplerini reddettiğini de vurguladı.

İki taraf arasındaki hukuki mücadele, 6 Haziran 2023’te SEC’in kripto borsasına karşı, borsanın kayıtsız menkul kıymetler sunduğunu ve bir komisyoncu veya takas kurumu olarak kayıtlı olmadığını iddia ederek dava açmasıyla başladı.

Ayrıca davada Polygon, Cardano, Solana ve Axie Infinity gibi çeşitli tokenler menkul kıymet olarak adlandırıldı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.