Son %23’lük düşüşten sonra Cadence’i satın almalı mısınız? Piper Sandler öyle düşünüyor

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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) geçtiğimiz ay %23’ün üzerinde düşüşle dikkat çekici bir gerileme yaşadı, ancak Piper Sandler’daki analistler bunu bir fırsat olarak görüyor.

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Analistler iyimserliğini koruyor

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Hisse senedini Nötr’den Fazla Ağır’a yükselterek, 318 dolarlık yükseliş fiyat hedefini korudular ve bu da %25’lik potansiyel bir artışa işaret ediyor.

Bu görüş büyük ölçüde son düşüşün yarı iletken sektöründe güçlü bir yazılım varlığına kazançlı bir giriş noktası sunduğu inancına dayanıyor.

Piper Sandler analisti Clarke Jeffries, ikinci çeyrekteki zayıf performansın bu düşüşe katkıda bulunmasına rağmen (daha geniş sektör belirsizlikleri arasında) şirketin toparlanmaya hazır olduğunu vurguladı.

Jeffries, Doğrulama teknolojilerinde devam eden geçiş ve Çin pazarından gelen baskılar gibi belirli zorluklara dikkat çekti, ancak Doğrulama teslimatlarındaki artış ve önümüzdeki çeyreklerde müteakip mali iyileştirmeler konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Baird’deki analistler de kısa bir süre önce Cadence’e olan güvenlerini yeniden teyit ettiler; Outperform notunu korudular ancak 2. çeyrek kazançlarının açıklanmasının ardından fiyat hedeflerini 341 $’dan 338 $’a hafifçe ayarladılar.

Bu hafif ayarlamayı beklentilerin yeniden kalibre edilmesine bağladılar, ancak 25 Mali Yılda hisse senedini daha da ileriye taşıyacak daha güçlü tahmin revizyonları öngörüyorlar.

Cadence’in 2. çeyrek karı

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Bu hissiyat, Cadence’in 1,28 $’lık GAAP dışı hisse başına kazançla beklentileri aştığı, tahminleri 0,05 $ geride bıraktığı ve tahminleri 20 milyon $ aşan 1,06 milyar $’lık geliriyle Cadence’in 2. çeyrek kazancıyla destekleniyor.

Şirket, yapay zeka, hiper ölçek ve otomotiv sektörlerindeki güçlü talepten yararlanarak mali duruşunu güçlendirdi.

Cadence’in mali sağlığına daha geniş anlamda bakıldığında şirket, 6,0 milyar dolarlık birikmiş iş yüküyle dirençli bir ikinci çeyrek bildirdi ve bu da tekliflerine yönelik güçlü talebin devam ettiğinin sinyalini verdi.

2024 mali görünümü, tahmini gelirlerin 4,60 milyar dolar ile 4,66 milyar dolar arasında değişmesi ve GAAP dışı işletme marjlarının %41,7 ile %43,3 arasında olması beklentisiyle umut verici görünüyor.

Cadence önümüzdeki çeyreklerde 1,165 milyar ila 1,195 milyar dolar arasında gelir elde etmeyi bekliyor. Ayrıca, hisse başına GAAP dışı güçlü kazançları korumayı da bekliyorlar; bu da piyasanın öngörülemez olduğu durumlarda bile finansal olarak iyi performans gösterme yeteneklerini vurguluyor.

Son satın alma ve rekabetçi hendek

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Cadence’in temel operasyonlarını daha derinlemesine inceleyerek şirketin EDA sektöründeki becerisi, son BETA CAE sistemleri satın alımı gibi yenilikçi ürün teklifleri ve stratejik satın alımlarla dikkat çekici şekilde güçleniyor.

Bu satın alma, Cadence’in simülasyon portföyünü çeşitlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda otomotiv ve havacılık da dahil olmak üzere çeşitli kritik sektörlerdeki ayak izini de geliştirerek 24 Mali Yılı için potansiyel olarak 40 milyon dolar gelir katacak.

Cadence, Cadence.AI portföyünden ve doğrulama ve performansta yeni standartlar belirleyen Palladium Z3 ve Protium X3 gibi yeni nesil donanım sistemlerinden yararlanarak yapay zeka odaklı yarı iletken pazarındaki artan taleplerden yararlandığı için bu tür stratejik hamleler hayati önem taşıyor.

Cadence doğrulama alanındaki liderliğini sağlamlaştırmaya devam ederken iş görünümü iyimser olmaya devam ediyor.

Büyük ortaklık dağıtımlarının ve ürün yeniliklerinin, yapay zeka çip tasarımı için çok önemli olan daha yüksek verim ve performans sağlaması bekleniyor.

Bu ilerlemeler, Cadence’i, yapay zeka ve diğer hızlı büyüyen sektörlerdeki önemli oyuncuların artan Ar-Ge harcamaları sayesinde önemli ölçüde büyümesi beklenen dinamik yarı iletken endüstrisinde avantajlı bir konuma getiriyor.

Değerleme açısından bakıldığında, hisse senedi fiyatlarındaki son düşüşe rağmen, 42’lik ileri fiyat/kazanç oranıyla Cadence, emsallerine kıyasla hala yüksek bir seviyede işlem görüyor ve bu da gelecekteki büyüme gidişatına ilişkin yüksek beklentileri yansıtıyor.

Bu hususları göz önünde bulundurarak, özellikle son piyasa hareketleri ve analistlerin yaptığı güncellemeler ışığında, Cadence’in hisse senedi fiyatı gidişatı hakkında grafiklerin neler önerdiğini araştırmak için şimdi teknik analize dönüyoruz.

Bu analiz, yarı iletken tasarım alanında yenilik yapmaya ve liderlik etmeye devam ederken Cadence’in potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirmek için başka bir mercek sağlayacaktır.

Uzun vadeli yükseliş trendi korunuyor

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Cadence’in hisseleri, son dört yılda 2020’deki en düşük seviyelerinden altı kat yükselerek yarı iletken sektöründe dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bu performansı gerçekten dikkate değer kılan şey, hisse senedinin son derece döngüsel olan yarı iletken endüstrisindeki emsallerine göre çok daha düşük oynaklık sergilemesidir.







TradingView’den CDNS grafiği

Hisse senedi kısa ve orta vadede düşüş eğilimi gösterse de uzun vadeli yükseliş eğilimi bozulmadan kalıyor, dolayısıyla hisse senedini daha düşük fiyatlardan satın alan mevcut hissedarların paniğe kapılmasına gerek yok.

Hisse senedi yakın zamanda 2020’nin en düşük seviyelerinden %38,2 Fibonacci gerilemesinin üzerinde ve bu yılın en yüksek seviyesi olan 241 dolar civarında destek buldu.

Analistler gibi hisse senetlerinde yükseliş beklentisi olan yatırımcılar, 222 dolardan %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesinde zararı durdurmayla 250 dolara yakın bir yerden satın alabilirler.

Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren ancak henüz kısa pozisyon başlatmamış yatırımcılar mevcut seviyelerde bunu yapmaktan kaçınmalı çünkü hisse senedi son zamanlarda dramatik bir düşüş yaşadı ve günlük grafiklerde RSI aşırı satış seviyelerine ulaştı.



Herhangi bir yeni kısa pozisyon, yalnızca hisse senedinin 280 doların üzerine çıkması veya 223 doların altına düşmesi durumunda dikkate alınmalıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.