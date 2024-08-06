Transak, ABD’de kripto alımları için banka havalelerine olanak sağlıyor

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Web3 ödeme altyapısı sağlayıcısı Transak, ABD’deki kripto yatırımcıları için banka havalelerini etkinleştirdi. Bununla birlikte firma, banka havalesi sunan ilk itibari paradan kriptoya geçiş yapan şirket oldu.

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6 Temmuz’da yapılan duyuruya göre, yeni özellik minimum 2.000 ABD Doları tutarında transfer tutarı için kullanılabilirken, maksimum limit işlem başına 25.000 ABD Doları olarak belirlendi. Transak duyuruda şunları yazdı:

Bu hamle, Transak’ın ödeme seçeneklerini genişletme hedefiyle uyumlu olarak büyük işlemleri kullanıcılar için daha basit ve daha uygun maliyetli hale getirmeyi amaçlıyor.

Zaten başarılı bir ekleme

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ABD lansmanı, firmanın İngiltere gibi pazarlarda ödeme yöntemine olan talebin arttığına tanık olmasının ardından geldi.

Transak’ın banka havalesi hacminin, bölgede banka havalelerinin uygulamaya konmasının ardından kartlar ve Apple Pay gibi diğer yöntemlere kıyasla dört kat arttığı bildirildi.

Ayrıca banka havaleleri, kredi kartı gibi diğer alternatiflere kıyasla %1 ücrete tabi olarak daha ucuzdur. Bu ödeme yöntemlerinde işlem limitleri gibi ek kısıtlamalar da bulunmaktadır.

Banka havaleleriyle gelen diğer faydalar, yararlanıcı ekleme, fon gönderme ve işlemleri onaylama gibi çok adımlı sürecin ek güvenliğidir. Transak’a göre bu yaklaşım bir “doğrulama katmanı” ekliyor ve aynı zamanda “dolandırıcılık riskini azaltıyor.”

Firma artık bu ödeme yöntemiyle zaten rahat olduğuna inandığı ABD pazarında İngiltere’nin başarısını taklit etmeyi bekliyor.

Bu nedenle, yeni sistemin kripto benimsenmesini daha da artırmaya yardımcı olmasını bekliyor.

Transak, 2022’den beri ABD’de para aktarıcı olarak lisanslıdır. Duyuruya göre, aralarında kripto borsası Binance gibi önemli isimlerin de bulunduğu 13 ABD’li ortağı halihazırda bünyesine katılmıştır.

Yayınlandığı tarihte bu özellik yalnızca canlılık, kimlik ve adres doğrulamayı içeren 2. seviye KYC’yi geçen Transak kullanıcıları için mevcuttur.

Transak’ın agresif genişlemesi

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2018 yılında kullanıma sunulan Transak, 160 ülkede 5 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiğini iddia ediyor.

Şirket, Mayıs 2023’teki A Serisi finansman turunda 20 milyon dolar topladı ve o zamandan beri faaliyetlerini hızlı bir şekilde genişletti. Geçtiğimiz yıl boyunca firma birçok önemli ortaklık kurdu.

Ocak 2024’te platform, Visa Direct programının bir parçası olarak ödeme devi Visa ile ortaklık kurdu. Ortaklık, Transak kullanıcılarının kripto bakiyelerini doğrudan itibari paraya dönüştürmesine olanak tanıdı.

Transak, 40’tan fazla kripto para birimini destekliyor ve Haziran 2024’te PayPal’ın stablecoin’i PayPal USD’yi (PYUSD) platformuna ekledi.

Yıllar geçtikçe firma, Metamask gibi çok sayıda kripto cüzdan sağlayıcısıyla ortaklık kurdu ve en son Temmuz ayında VeChainThor blok zincirinin kendi kendine saklama cüzdanı olan VeWorld için destek ekledi.

Entegrasyon, oyun geliştiricisi Cometh ile olan ortaklığının ardından geldi ve Cosmik Battle oyunu için doğrudan kripto satın alımlarına olanak sağladı.

Transak ayrıca, Yeniden Kullanılabilir KYC adı verilen yeni bir zincir üstü kimlik doğrulama sistemini tanıtmak üzere merkezi olmayan kimlik platformu Privado ID ile Haziran ayında el ele verdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.