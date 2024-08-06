Venezuela krizde: Seçim sahtekarlığı iddialarının ardından protestolar ve ekonomik düşüş geldi

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Venezuela, son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Nicolás Maduro’nun lehine hile yapıldığı iddialarının ardından şiddet ve ekonomik çalkantıların yeniden canlanmasıyla karşı karşıya. Bu suçlamalar yaygın protestoları ateşledi; ölümler, yaralanmalar ve çok sayıda tutuklamayla sonuçlandı ve zaten kırılgan olan ülkeyi daha da istikrarsızlaştırdı.

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Protestolar ve siyasi çalkantılar artıyor

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Venezuela’daki son başkanlık seçimleri dolandırıcılık suçlamalarıyla gölgelendi ve protestolar hızla şiddete dönüştü. Nicolás Maduro’nun zaferinin sorgulanması, yaygın huzursuzluğa ve güvenlik güçlerinin sert tepkisine yol açtı.

Seçim sonrası yaşanan bu kaos, yıllardır kontrolden çıkan enflasyon, siyasi istikrarsızlık ve azalan petrol gelirleriyle mücadele eden Venezuela’nın zaten istikrarsız olan ekonomik durumunu daha da kötüleştirme tehlikesi taşıyor.

Venezuela’nın devam eden ekonomik çöküşü

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Venezuela ekonomisi, hiperenflasyonun ve yurt dışında daha iyi fırsatlar arayan vatandaşların kitlesel göçünün damgasını vurduğu bir serbest düşüş yaşıyor. Danışmanlık firması Ecoanalítica’nın yöneticisi Asdrúbal Oliveros, Venezuela ekonomisinin 2014’ten 2021’e kadar yaklaşık %70 oranında küçülerek tarihin en düşük noktasına ulaştığını vurguladı.

Ülke 2018-2019 arasındaki yüksek enflasyon dönemini geçmiş olsa da, tam ekonomik toparlanmaya giden yol zorlu olmaya devam ediyor. Venezuela’nın GSYİH’sinin 2024 yılında kriz öncesi seviyelerle tam bir tezat oluşturarak 102,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Ulusal kamu borcunun 2023 yılına kadar 4,2 trilyon dolara ulaşması ekonomik zorlukları daha da artırdı. Resmi işsizlik oranı %5,5 seviyesinde olsa da, bu rakam ülkede yaygın olan eksik istihdamı ve kayıt dışı işgücü piyasasını yansıtmıyor.

Kalıcı ekonomik istikrarsızlık

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Artık Latin Amerika’daki en yüksek enflasyon oranına sahip olmasa da (Arjantin’in %200’ün üzerindeki enflasyonu geride bıraktı), Venezuela’nın enflasyon oranı Haziran 2024 itibarıyla %50’nin üzerinde kaldı.

Bu ısrarcı enflasyon Venezüellalıların refahını engelliyor; asgari ücret Mart 2022’den bu yana 130 bolívarda (yaklaşık 3,50 dolar) sabit kalıyor.

Buna yanıt olarak Başkan Maduro, Mayıs 2024’te asgari maaş artışı, 40 dolarlık yemek ikramiyesi ve “Ekonomik Savaş Bonusu”nun 60 dolardan 90 dolara çıkarılması dahil olmak üzere eyalet ikramiyelerinin artırıldığını duyurdu.

Ekonomik krizin toplum üzerinde yıkıcı etkileri oldu; nüfusun %80’inden fazlası yoksulluk içinde, %53’ü ise aşırı yoksulluk içinde yaşıyor.

Devam eden siyasi ve sosyal zorluklarla birleşen bu ekonomik zorluk, Venezuela’nın toparlanma mücadelesinin çok yönlü doğasının altını çiziyor.

Ekonomik göstergeler karışık ilerleme gösteriyor

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Venezuela Mali Gözlemevi (OVF), 2024’ün ikinci çeyreğinde ekonomide yıllık bazda önceki çeyrekteki %2’den %3,6’lık bir büyüme bildirdi.

Ancak ekonomist Aldo Contreras, Invezz’e verdiği röportajda ekonominin her yıl büyümesine rağmen, on yıl öncesiyle karşılaştırıldığında keskin bir tezat bulunduğunu belirtti. Ülkenin GSYİH’si bu yıl 470 milyar dolardan beklenen 75 milyar dolara düştü.

Enflasyon kontrolü ve emtia üretimindeki artıştan elde edilen mütevazı kazanımlara rağmen, ekonomi önemli bir düşüş yaşadı; ekonomik aktivite 2013’ten bu yana yaklaşık %75 oranında düştü.

Contreras, artan petrol üretimi ve istikrarlı ekonomik faaliyete yön veren avokado, kakao ve çarkıfelek meyvesi gibi ürünlerin ihracat potansiyelinin artması gibi birincil sektör büyümesinin olumlu etkisini vurguladı.

Ancak Venezuela hala önceki GSYİH ve kişi başına düşen nominal seviyeleri aşmaya çalışan küçük ölçekli bir ekonominin sert gerçekliğiyle karşı karşıya.

Contreras, bir zamanlar 15 bin 500 dolara ulaşan kişi başına düşen GSYH’nin şu anda 2 bin 500 ila 3 bin dolar civarında seyrettiğine dikkat çekti.

Bu keskin eşitsizlik, ekonomik ilerlemeleri yaşam standartlarında ve genel insani gelişmede somut iyileştirmelere dönüştürmek için gereken süregelen çabanın altını çiziyor.

Venezuela kritik bir dönemeçte; ekonomik kriz, siyasi huzursuzluk ve sosyal zorluklarla karşı karşıya.

Ülke bu zorlukların üstesinden gelirken, ekonomik toparlanmaya ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı ve sürdürülebilir bir yaklaşım hayati önem taşıyor. Tüm sektörlerdeki uzun vadeli reformlar ve büyüme, ulusal istikrar ve refahın sağlanması açısından hayati öneme sahiptir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.