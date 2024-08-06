Yabancı hükümetlerin seyahat uyarıları yayınlaması nedeniyle İngiltere yaygın isyan ve huzursuzluklarla karşı karşıya

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Şiddetli isyanlar ve kargaşa Birleşik Krallık’a yayılırken, birçok ülke vatandaşlarını potansiyel tehlikeler konusunda uyaran seyahat uyarıları yayınladı. Başlangıçta göçmenlik karşıtı protestoların yol açtığı huzursuzluk, çok sayıda tutuklama ve yaygın güvenlik endişeleriyle sonuçlandı.

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Londra’daki Hindistan Yüksek Komisyonu geçtiğimiz günlerde İngiltere’ye seyahat eden vatandaşlarına devam eden rahatsızlıklar nedeniyle “dikkatli olmalarını ve dikkatli olmalarını” tavsiye etti.

Hindistan, artan huzursuzluğun ortasında Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, Malezya, Endonezya ve Avustralya ile birlikte vatandaşlarını Birleşik Krallık’ı ziyaret etmenin veya Birleşik Krallık’ta ikamet etmenin riskleri konusunda uyarıyor.

Büyük şehirler ve turistik merkezler üzerindeki etki

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Turistler arasında popüler olan Liverpool ve Manchester gibi şehirlerde aşırı sağcı gruplar polis ve karşıt göstericilerle çatışırken ciddi şiddet olayları yaşandı.

Belfast, Darlington ve Plymouth gibi diğer bölgelerde de huzursuzluğun devam ettiği görüldü. Ayaklanmaların başlamasından bu yana Ulusal Polis Şefleri Konseyi 378 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yaygın düzensizliğe rağmen Londra nispeten bozulmadan kaldı.

Ancak bu durum yabancı hükümetlerin geniş kapsamlı uyarılarda bulunmasını engellemedi.

BAE dışişleri bakanlığı vatandaşlarını isyanların olduğu bölgelerden uzak durmaya ve kalabalık yerlerden uzak durmaya çağırdı.

Benzer şekilde, Avustralya’nın seyahat uyarısı da şiddet potansiyeli nedeniyle protesto alanlarından kaçınılmasını tavsiye ediyor.

Huzursuzluğun ardındaki nedenler

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Şiddet, üç genç kızın ölümüyle sonuçlanan toplu bıçaklama olayının Müslüman bir sığınmacı tarafından gerçekleştirildiğine dair çevrimiçi iddiaların ardından patlak verdi.

Bu yanlış bilgi, göçmen karşıtı ve Müslüman karşıtı duyguları körükledi; ırkçı sloganlar, yağma ve polisle şiddetli çatışmalarla karakterize edilen ayaklanmalara yol açtı.

En kötü olaylardan bazıları mağazalara ve camilere saldırılar oldu; isyancılar sığınmacıları barındırdığına inanılan bir oteli bile ateşe verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer şiddeti kınadı ve bunu “aşırı sağ haydutluk” olarak nitelendirdi.

Terörle mücadele polisinin eski başkanı Neil Basu, şiddetin bir kısmının “terörizm çizgisini aştığını” öne sürdü.

Hükümet buna polis varlığını artırarak ve şüpheli isyancılar için 500’den fazla ek hapishane yeri hazırlayarak yanıt verdi.

Devam eden huzursuzluk yalnızca göç ve toplumsal uyum konularını öne çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda toplulukları bir araya getirdi.

Karşı protestolar ve toplum temizliği gerçekleştirildi; birçok yerel sakin isyancıları kınadı ve onların kendi topluluklarını temsil etmediklerini vurguladı.

VisitBritain ve VisitEngland bünyesinde faaliyet gösteren İngiliz Turist Otoritesi, durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Rahatsızlıklara rağmen İngiltere’ye seyahat talebinin güçlü kaldığını bildirdiler.

Uluslararası seyahat ortaklarının seyahat duyarlılığını yönetmek için en son bilgilere sahip olmasını sağlamak için çalışıyorlar.

Şiddetin altında yatan nedenler, Birleşik Krallık’taki yeni İşçi Partisi hükümeti için önemli bir zorluk teşkil ediyor.

Ülke, göç ve entegrasyon konusundaki toplumsal tartışmalarla uğraşırken, bu konuların ulusal söylemin ön saflarında yer alması muhtemeldir.

Birçok ülkenin seyahat tavsiyeleri yayınlamasıyla uluslararası toplumun tepkisi, durumun ciddiyetinin altını çiziyor.

Tavsiyeler, vatandaşları Birleşik Krallık’ta seyahat ederken veya ikamet ederken olası zararlardan korumayı amaçlamaktadır.

Birleşik Krallık hükümeti düzeni sağlamak ve huzursuzluğun temel nedenlerini ele almak için çalışırken, ülkenin güvenli bir seyahat noktası olarak imajının onarılmasına da odaklanılacak. Bu çabaların sonucu, turizm ve uluslararası ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkinin belirlenmesinde hayati önem taşıyacaktır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.