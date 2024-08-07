ABD toptan ikinci el araç fiyatları devam eden zorluklara rağmen Temmuz ayında %2,8 arttı

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Otomobil sektörü açısından kayda değer bir gelişme olarak, toptan ikinci el araç fiyatlarının Temmuz ayında %2,8 oranında artması, sektörün gelişen piyasa koşullarına uyum sağlama yeteneğini ortaya koydu.

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Manheim Kullanılmış Araç Değer Endeksi (MUVVI) tarafından bildirilen bu önemli artış, önceki trendlerden bir geri dönüşe işaret ediyor ve kullanılmış araç pazarında gelişen bir toparlanmanın altını çiziyor.

Temmuz ayındaki fiyat artışı yıllık düşüşlere meydan okuyor

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En son MUVVI verileri, yıllık %4,8 düşüşe rağmen Temmuz ayında endeksin 201,6’ya yükseldiğini ortaya koyuyor.

Aydan aya yaşanan bu büyüme, pazar dinamiklerinde olumlu bir değişime işaret ediyor ve kullanılmış araç sektörünün bir istikrarsızlık döneminden sonra ivme kazandığını gösteriyor.

Cox Automotive Ekonomik ve Sektörel Bilgiler Kıdemli Direktörü Jeremy Robb, bu artışın muhtemelen artan satış dönüşümleri ve araç değerlerindeki azalan düşüşlerden kaynaklanan iyileşen toptan satış değerlerini yansıttığını belirtiyor.

Robb, bu toparlanmayı, düşük kiralama vadeleri ve önemli araç kategorilerindeki kısıtlı tedarik gibi çeşitli faktörlere bağlıyor.

Robb, “Toptan satış değerindeki düşüşler Haziran ayı sonunda yavaşladı ve bu eğilim Temmuz ayında da devam ederek ay boyunca değerlenmeyle sonuçlandı” dedi.

Bu kademeli istikrar, sektörün dayanıklılığını ve daha fazla büyüme potansiyelini vurguluyor.

Manheim Piyasa Raporundan (MMR) elde edilen son veriler, geleneksel değer dalgalanması eğilimlerine meydan okuyan bir dizi haftalık kazanıma işaret ediyor.

Üç Yaş Endeksi dört hafta içinde %1,1 artış kaydederek tarihsel ortalamaları aştı.

Segmente özel gözlemler, farklı araç türleri arasında değişen fiyat ayarlamalarını ortaya koyuyor.

Yıldan yıla düşüşler devam ederken, orta ve kompakt otomobillerin aydan aya kayda değer artışlar yaşamasıyla bu düşüşlerin hızı önemli ölçüde yavaşladı.

Perakende ikinci el araç satışları arttı

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Perakende ikinci el araç satışları Temmuz ayında haziran ayına göre tahminen %5 arttı, ancak yıllık bazda %2 düştü.

Kullanılmış bir aracın ortalama perakende liste fiyatı geçen ay yüzde 0,5 düştü.

Bunun tersine, yeni araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre %2,0 ve Haziran ayına göre %3,0 düştü; mevsimsellikten arındırılmış yıllık oran (SAAR) Temmuz ayı için Haziran ayındaki 15,2 milyonun biraz üzerinde 15,8 milyon oldu.

Filo satışları Temmuz ayında yıllık %14,0 düşüş yaşadı. Bununla birlikte, yeni perakende satışların yıllık bazda %1,6 oranında artacağı ve perakende SAAR’ın 13,1 milyon adet olacağı öngörülüyor.

Kira riski ve tüketici duyarlılığı

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Kira riski fiyatları ve kat edilen mesafe Temmuz ayında karışık eğilimler sergiledi; kira riski birim fiyatları yıllık bazda %0,6 düştü.

Kira riski birimlerinin ortalama kilometresi önceki yıla göre %3,0 düştü ancak Haziran ayından bu yana %10,3 arttı.

Tüketici güveni de iyileşme işaretleri gösterdi; Conference Board Tüketici Güven Endeksi olumlu gelecek beklentileri nedeniyle %2,6 arttı.

Ancak önümüzdeki altı ay içinde araç satın alma planları dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi ve Michigan Üniversitesi’ne göre tüketici güveni Haziran’da %2,6, yıllık ise %7,1 düştü.

Temmuz ayında toptan ikinci el araç fiyatlarında yaşanan önemli artış, devam eden zorluklara rağmen dirençli ve uyarlanabilir bir pazarın sinyalini veriyor.

Sektöre özgü trendler, tüketici duyarlılığı ve daha geniş ekonomik göstergelerin etkileşimi, mevcut otomotiv ortamına ilişkin kapsamlı bir görünüm sağlayarak, bu dinamik ortamda yön veren sektör paydaşlarına değerli bilgiler sunuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.