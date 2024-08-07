Ethereum fiyatı: Hareketsiz cüzdanlar 3 yıllık aradan sonra büyük miktarlarda ETH taşıyor

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Üç yıldan fazla süredir hareketsiz durumda olan yüzlerce kripto cüzdanının aniden büyük miktarda Ethereum tokeni aktarması nedeniyle Ethereum fiyatı yeni bir aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalabilir.

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Ethereum (ETH) tokenlerinin hareketini takip eden Lookonchain’e göre, en son 2021’de işlem gören yüzlerce hareketsiz cüzdan uyandı.

3,3 yıl sonra bu cüzdanlar, Jump Trading’den gelen düşüş nedeniyle yoğun satış baskısı altında kalan büyük miktarlarda ETH’yi taşıdı.

Ne oluyor?

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7 Ağustos’ta Lookonchain, 2020’den itibaren ‘Plus Token Ponzi’ planına bağlı bu cüzdanların toplam 789.533 ETH’ye sahip olduğunu söyledi. Ethereum’un mevcut fiyatıyla bu, yaklaşık 2 milyar dolar değerinde tokenın hareket halinde olduğu anlamına geliyor.

“Yüzlerce hareketsiz adresin ETH aktardığını fark ettik. Lookonchain, zincir içi izleme yoluyla bu fonların “Plus Token Ponzi 2” cüzdanından geldiğini tespit ettik.

Hundreds of wallets that have been dormant for 3.3 years are moving large amounts of $ETH, possibly 789,533 $ETH($2B)!



We noticed that hundreds of dormant addresses were transferring ETH.



Through on-chain tracking, we found that these funds came from the wallet "Plus Token… pic.twitter.com/QGKJknJEns — Lookonchain (@lookonchain) August 7, 2024

ETH Çinliler tarafından ele geçirildi

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Lookonchain, zincir üstü takibinin fonları ‘Plus Token Ponzi 2’ etiketli kripto cüzdanına bağladığını paylaştı. Bu cüzdan 2020 yılında binlerce cüzdan arasında 789.533 ETH taşıdı ve Nisan 2021’den beri hareketsiz durumda.

Özellikle, söz konusu ETH tokenleri, Çinli yetkililerin 2 milyondan fazla insanı dolandırdığı iddia edilen Plus Token Ponzi planının ardından üstlendiği devasa kripto baskısıyla bağlantılı.

Ponzi planının 2018 yılında başladığı ve şüphelenmeyen yatırımcılara var olmayan bir kripto varlık alım satım platformu sunduğu bildiriliyor.

Çin polisi 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 milyon XRP 1,4 milyon LTC, 27,6 milyon EOS, 79.581 BCH, 74.167 DASH, 6 milyar DOGE ve 213.724 USDT ele geçirdi. Kripto varlıklarının toplamı o dönemde 4,2 milyar doların üzerindeydi.

Ancak Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatı, yalnızca ETH’nin toplam değerinin şu anda 2 milyar doların üzerinde olması nedeniyle önemli ölçüde artıyor. Diğer varlıklar da arttı ve el koyan yetkililerin potansiyel satışları önemli bir satış baskısı yaratabilir.

Bitcoin hacmi 11 milyar doların üzerinde, XRP 252 milyon doların üzerinde ve Bitcoin Cash, Litecoin ve Dogecoin şu anda sırasıyla 25 milyon dolar, 82 milyon dolar ve 609 milyon doların üzerinde değere sahip.

Jump Trading ETH satıyor mu?

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ETH ile ilgili en son haberler aynı zamanda Jump Trading ile ilgili piyasa endişelerini de içeriyor. Ticaret firması yakın zamanda borsalara milyonlarca dolar değerinde ETH aktardı ve çarşamba günü 29 milyon dolar değerinde benzer bir işlem gerçekleştirdi.

Şirket, bu hafta kripto para birimlerini vuran satış baskısına katkıda bulunan en büyük oyunculardan biri oldu. Lookonchain’e göre Jump Trading’in elinde hala 63 milyon dolarlık sarılmış stake Ether (wstETH) bulunuyor.

ETH’nin fiyatı bu yazının yazıldığı sırada 2.485 dolar civarında seyrediyordu; son 24 saatte sabit kaldı ancak geçen hafta %25’in üzerinde düşüş yaşadı.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.