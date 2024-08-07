Google’ın antitröst kararı Microsoft’un 25 yıllık davasıyla paralellik gösteriyor: İşte böyle

ABD’li Hakim Amit Mehta’nın verdiği önemli bir karar, Microsoft’a karşı açılan tarihi antitröst davasını hatırlatacak şekilde Google’ın internet arama pazarında tekel sahibi olduğunu belirledi. Bu karar, büyük teknoloji şirketlerinin ve onların pazar uygulamalarının devam eden incelemesinde çok önemli bir an oldu.

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ABD hükümeti tarafından 2020 yılında başlatılan davada, Google, konumunu sağlamlaştıran giriş ve geri bildirim mekanizmalarına zorlu engeller koyarak arama pazarındaki hakimiyetini sürdürmekle suçlandı.

Yargıç Mehta’nın 300 sayfalık kararı, Google’ın tekelci uygulamaları yasaklayan Sherman Yasası’nın 2. Maddesini ihlal ettiğini tespit etti.

Microsoft’un 1999’daki antitröst davasıyla karşılaştırmalar

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Karar, yazılım devinin Windows işletim sistemini Netscape Navigator gibi rakip tarayıcılarla rekabeti engellemek için kullandığının tespit edildiği 1999 yılında Microsoft’a karşı açılan antitröst davasıyla açık paralellikler gösteriyor. 2001’deki bir anlaşma, Microsoft’un bilgisayar anlaşmalarında rakiplerine dezavantaj yaratmayı bırakmasını gerektiriyordu.

Yargıç Mehta, her iki şirketin de hakim pazar konumlarından yararlanma biçimlerinin benzerliğine dikkat çekti. Microsoft’un anlaşmalarının Navigator’ın pazara girişini kısıtlaması gibi, Google’ın dağıtım anlaşmalarının da rakiplerinin arama hacimlerini kısıtlayarak Google’ın pazar payını koruduğunu belirtti.

Kararda da belirtildiği gibi, Google’ın stratejisinin önemli bir yönü “varsayılanın gücü”dür. Google’ın Apple ve Samsung ile yıllık milyarlarca dolara mal olan anlaşmaları, Google’ın bu popüler cihazlarda varsayılan arama motoru olarak kalmasını sağlıyor ve bu konum, kullanıcıların rakip arama motorlarına geçişini önemli ölçüde sınırlıyor.

Google’ın iş uygulamalarına yönelik çıkarımlar

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4 Eylül’de yapılması planlanan ayrı bir duruşma, Google’ın karşılaşacağı cezaları veya çözüm yollarını belirleyecek. Bu deneme sırasında Google’ın, Microsoft’un itirazına ve ardından Adalet Bakanlığı (DOJ) ile yaptığı anlaşmaya benzer şekilde, iki yıla kadar uzayabilecek bir süreç olan itiraz etme seçeneği vardır.

Hukuk uzmanları, mahkemenin Google’a belirli özel anlaşmaları feshetmesi ve kullanıcıların diğer arama motorlarına erişimini kolaylaştırması yönünde talimat verebileceğini öne sürüyor. Mali cezalar mümkün olsa da, Google için en önemli risk, iş uygulamalarındaki olası değişikliklerde yatıyor ve bu da kârlılığını etkileyebilir. Örneğin, akıllı telefonlarda varsayılan arama durumunu kaybetmek, Google’ın temel arama işinde önemli bir azalmaya yol açabilir.

İkinci çeyrekte “Google Arama ve Diğer” 48,5 milyar dolar gelir elde ederek Alphabet’in toplam gelirinin %57’sini oluşturdu. Bu nedenle zorunlu herhangi bir değişikliğin şirketin mali performansı üzerinde derin bir etkisi olabilir.

Yapay zekanın rekabetteki rolü

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Google, savunmasında muhtemelen rekabet ortamının yapay zekanın (AI) ortaya çıkışıyla birlikte geliştiğini iddia edecek. Adalet Bakanlığı ilk davasını açtığında bu yeni dinamik mevcut değildi. Google, AI gelişmelerinin rekabeti nasıl yoğunlaştırdığını gösteren kanıtlar sunabilir; bu, OpenAI’nin ChatGPT’si gibi AI odaklı hizmetlerin yükselişinin ardından en aza indirmeye çalıştığı bir noktadır.

Federal Ticaret Komisyonu’nun eski baş teknoloji uzmanı Neil Chilson, yapay zekanın Google’ın pazar hakimiyetini gerçekten bozabileceğini belirtti. Kendisi, mahkemenin pazar tanımının şu anda Google’ı kapsadığını, ancak arama ve reklamcılıkta gelişen teknolojilerin ciddi bir rekabet yaratabileceğini öne sürdü.

Yatırımcılara yönelik belirsizlik ve potansiyel sonuçlar

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Kararın ardından Google’ın hisseleri, karara doğrudan bir tepkiden ziyade daha geniş piyasa eğilimlerini yansıtan küçük bir düşüş gördü. Yargıç Mehta’nın olası çareleri belirtmemesi nedeniyle yatırımcılar temkinli olmaya devam ediyor ve ciddi bir belirsizlik bırakıyor.

Uzmanlar, Google’ın dağılması pek olası olmasa da iş modelinde değişikliklerin ufukta olabileceğine inanıyor. Farklı iş kollarının ayrılabileceği Microsoft örneğinden farklı olarak Google’ın entegre hizmetleri, potansiyel elden çıkarma açısından daha karmaşık bir senaryo sunuyor.

Yaklaşan duruşmanın bu konuları açıklığa kavuşturması bekleniyor. Hem FTC hem de DOJ’un eski antitröst bölümleri başkanı Bill Baer, Microsoft davasının emsalinin Google’a karşı argümanı güçlendirdiğini belirtti. Adalet Bakanlığı’nın neyi araştıracağı ve hakimin neyi onaylayacağının ayrıntıları belirsizliğini koruyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.