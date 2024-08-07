Grayscale’in artan kripto talebini karşılamak için Sui Trust’ı başlatmasıyla SUI fiyatı %12 arttı
- The firm launched Grayscale Sui Trust and Grayscale Bittensor Trust.
- The new products aim to meet the surging investor interest in digital tokens.
- SUI reacted to the developments with a 12% price jump, while TAO gained 4%.
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Kripto para varlık yöneticisi Grayscale, 7 Ağustos’ta yeni yatırım fonları Grayscale Sui Trust ve Grayscale Bittensor Trust’ı duyurdu.
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Stratejik hamle, Grayscale’in artan kripto para talebini karşılamak için ürününü genişletme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Yeni ürünler, ilerici dijital para birimlerine erişimi artırmayı amaçlıyor.
Gri Tonlamalı Ürün ve Araştırma Başkanı Rayhaneh Sharif şunları söyledi:
“Grayscale Bittensor Trust ve Grayscale Sui Trust’ın piyasaya sürülmesiyle, yatırımcılara kripto ekosisteminin devam eden gelişiminin en ileri noktasındaki tokenlara erişim sağlayan tanıdık ürünler sunmaya devam ediyoruz.”
Basın açıklamasına göre Grayscale’in yeni ürünleri, bireylerin ve kurumların temel tokenlara yatırım yapmasına olanak sağlayacak. Bu, şirketin sürekli değişen kripto para birimi alanına uyacak şekilde gelişmiş ürünlerle pazar kapsamını genişletme hedefini yansıtıyor.
Grayscale Bittensor Trust, yalnızca Bittensor protokolünün yerel tokeni TAO’ya yatırım yapmaya odaklanacak. Firma, Bittensor’un merkezi olmayan yapay zeka büyümesini teşvik edeceğine güveniyor.
Bu arada Grayscale Sui Trust altcoin SUI’ye yatırım yapmaya odaklanacak. Sui, merkezi olmayan uygulamaları destekleyen bir katman1 akıllı sözleşme ağıdır.
UygunlukCopy link to section
Başlatılan Trust’lar aboneliğe açık olmakla birlikte, yalnızca uygun kurumsal ve bireysel yatırımcılara açıktır.
Grayscale, yeni ürünlerin mevcut tek varlıklı tröstler gibi çalıştığını da sözlerine ekledi.
Varlık yöneticisi, bu yılın Mayıs ayında Stacks (STX) ve Near Protokolüne (NEAR) yatırım yapan Trusts’ı tanıttı. Fonlar, uygun perakendecilerin ve kurumların yatırım portföylerini günlük abonelikler yoluyla çeşitlendirmelerine olanak tanıdı.
Ayrıca Grayscale’in Solana, Chainlink, Zcash, Litecoin, Decentraland ve Stellar ile ilişkili tröstleri var.
Sui ekosistem analiziCopy link to section
SUI, sağlıklı blockchainlere sahip altcoinler arasında yer alıyor. Son istatistikler ağın Move geliştirici etkinliğine hakim olduğunu gösteriyor.
Bu, Sui’nin dijital varlıklar ortamındaki hızlı büyümesini ve artan etkisini yansıtıyor.
Sui, Ocak 2024’ten bu yana 30 günlük aktif geliştiricilerin sayısında %219’luk kayda değer bir artışa tanık oldu. Üstelik blockchain, Haziran ayında yaklaşık 1.400 aktif geliştiriciyi korudu; bu da Move etkinliğine ve Sui ağına artan aktivite ve ilgiyi yansıtıyor.
Sui, kod katkılarında önemli bir artışla sağlık geliştirici faaliyeti sergiliyor. 2024’ün ilk altı ayında toplam taahhütlerin %125 artışla 18.000’i aştığı görüldü.
Üstelik veri havuzları bu zaman diliminde %84 arttı, bu da SUI geliştiricilerinin artan katılımını gösteriyor.
SUI güncel fiyatıCopy link to section
Yerel token, gelişmelerin ardından yükseliş eğilimi gösterdi. SUI, son 24 saat içinde %12’nin üzerinde artış göstererek 0,6463 doların en yüksek seviyesine ulaştı ve ardından 0,6168 dolarlık basın zamanı seviyelerine geri döndü.
Piyasada devam eden geniş çaplı toparlanma Sui’nin toparlanmasına katkıda bulundu. Sağlıklı bir ekosistem de SUI yükselişini destekleyerek TAO’nun 24 saatlik %4’lük yükselişinden daha iyi performans gösterdi.
Grayscale’in Sui Trust’ı piyasaya sürmesi, firmanın altcoin’in uzun vadeli performansına olan güveninin altını çiziyor.
Ancak geniş piyasa algıları, SUI’nin kısa vadeli gidişatını şekillendirmede hayati önem taşıyor.
Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.
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