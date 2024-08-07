Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Maersk CEO’su Vincent Clerc, güçlü navlun talebini ekonomik istikrarın kanıtı olarak göstererek ABD’deki potansiyel durgunluğa ilişkin endişeleri dile getirdi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Beklenenden zayıf gelen istihdam verileriyle daha da kötüleşen ekonomik yavaşlamaya ilişkin son korkulara rağmen Clerc, ABD ekonomisinin dayanıklılığı konusunda iyimser olmaya devam ediyor.

Konteyner talebinin genellikle daha geniş ekonomik sağlığın barometresi olarak görülmesi nedeniyle, yorumları çok önemli bir zamanda geldi.

Clerc, ABD’deki stokların 2024 yılı başına göre yüksek olduğunu ancak önemli bir ekonomik gerileme sinyali verecek seviyelerde olmadığını vurguladı.

Clerc’e göre mevcut navlun talebi, devam eden tüketici güvenini ve istikrarlı bir ekonomik ortamı yansıtıyor.

Konteyner talebinin makroekonomik gücü ölçmek için sıklıkla kullanıldığı göz önüne alındığında, bu esneklik özellikle dikkat çekicidir.

Maersk’in 2. çeyrek mali sonuçları

Copy link to section

Maersk’in ikinci çeyrek mali sonuçları karışık bir tablo ortaya koyuyor.

Şirket, kısmen Kızıldeniz’deki yönlendirmelerden kaynaklanan maliyetlerin artması nedeniyle, kar ve gelirinde yıldan yıla düşüş bildirdi.

Bu zorluklara rağmen Clerc, sürdürülebilir navlun talebini güçlü Çin ihracat faaliyetlerine bağlayarak umutlu olmayı sürdürüyor.

Nakliye devi, ikinci çeyrek için %5,6’lık bir FVÖK marjı bildirdi; bu, bir önceki çeyrekteki -%2,0 marjına göre önemli bir gelişme.

Ancak bu, Maersk’in hisse senedi fiyatının Çarşamba günü düşmesini engellemeye yetmedi.

Şirketin serbest nakit akışı da ikinci çeyrekte 397 milyon dolara düştü, ancak Maersk tüm yıl için serbest nakit akışı tahminini 1,0 milyar dolardan 2,0 milyar dolara çıkardı.

Firma, küresel konteyner pazarının bu yıl için %6,0’a kadar büyümesini bekliyor.

Ekonomik göstergelere ilişkin zıt görüşler

Copy link to section

Maersk’in nakliye talebine ilişkin iyimser görünümü, Container xChange’in yakın tarihli bir raporuyla çelişiyor.

Kiralama platformunun verileri, talebin stokların gerisinde kaldığını gösteriyor ve bu da potansiyel olarak perakendeciler ve konteyner tüccarları için gelecekteki zorluklara işaret ediyor.

Bu perspektif, ABD Perakende Ticaret Stoklarının Mayıs ayında bir önceki yıla göre %5,33 artışla 793,86 milyar dolara yükseldiğini gösteren ABD Sayım Bürosu verileriyle de örtüşüyor.

Ekonomik göstergelere ilişkin farklı görüşlere rağmen Maersk’in konteyner hacimlerindeki güçlü performansı ve düzeltilmiş mali tahminleri denizcilik sektörü için olumlu bir görünüme işaret ediyor.

Clerc’in ABD pazarının esnekliğine olan güveni, mevcut tüketim seviyelerinin nakliye hizmetlerine olan talebi sürdüreceğine dair daha geniş bir inancı yansıtıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.