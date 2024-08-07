Öğrenci kredisi kullananların neredeyse %50’si gelecekte borçlarının affedileceğini tahmin ediyor: Bilmeniz gerekenler

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Yakın zamanda yapılan bir ankette, öğrenci kredisi kullananların neredeyse yarısı borçlarının gelecekte affedileceği konusunda iyimser.

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Sallie Mae’nin “Amerika Üniversite Parasını Nasıl Öder” raporu, borçluların %48’inin hükümetin eğitim kredileri için mazeret göstermesini beklediğini ortaya koyuyor.

Küresel pazar araştırma şirketi Ipsos tarafından 8 Nisan – 14 Mayıs tarihleri arasında yürütülen bu yıllık rapor, 1.000 lisans öğrencisi ve 1.000 lisans öğrencisi velisinin görüşlerini topladı.

Yaygın iyimserliğe rağmen tüketici, borçların silineceği varsayımına dayanarak borçlanma kararı verilmemesi gerektiğini savunuyor.

Bu uyarı, Yüksek Mahkemenin, Başkan Joe Biden’ın geçen yaz borçlu başına 20.000 dolara kadar öğrenci borcunu affetme planını reddetmesinin ardından geldi ve bu, beklenen yardımdan yararlanamayan on milyonlarca borçluyu etkiledi.

Yaklaşan seçimler belirsizliği artırıyor

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Yaklaşan başkanlık seçimi, mevcut öğrenci kredisi bağışlama programlarına ilişkin daha fazla belirsizliği beraberinde getiriyor.

Görev süresi boyunca eski Başkan Donald Trump, yaygın olarak kullanılan Kamu Hizmeti Kredisi Bağışlama (PSLF) girişimi de dahil olmak üzere ABD Eğitim Bakanlığı’nın kredi yardım programlarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Bu program, ABD silahlı kuvvetleri mensupları, ilk müdahale ekipleri, kamu savunucuları, savcılar ve öğretmenler gibi kamu çalışanlarına fayda sağlamaktadır.

Trump, bakanlığın bütçesini azaltmayı hedefledi ve okulları tarafından dolandırılan öğrencilere yönelik kredi affına yönelik düzenlemeyi durdurdu.

Öte yandan Başkan Joe Biden’ın yönetimi, birçok borçlunun affını hızlandırmayı amaçlayan, SAVE olarak bilinen yeni ve uygun fiyatlı bir geri ödeme planını uygulamaya koydu.

Bu girişim şu anda bir dizi yasal zorluk nedeniyle beklemede.

Eğitim maliyetlerini yönetmek için alternatif stratejiler

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Sallie Mae’nin başkan yardımcısı Rick Castellano yaptığı açıklamada, “Üniversite için borç almak bazı aileler için mantıklıdır, ancak bir plana sahip olmak ve bunu sorumlu bir şekilde yapmak çok önemlidir” dedi.

Öğrenci kredisi affının geleceği belirsiz olduğundan, ailelerin eğitim maliyetlerini yönetmek için alternatif stratejiler keşfetmeleri teşvik edilmektedir.

Bu stratejiler arasında burs, hibe ve iş-eğitim fırsatları aramanın yanı sıra öğrenim masraflarını azaltmak için topluluk kolejlerini veya eyalet içi üniversiteleri değerlendirmeyi içerir.

Ayrıca ayrıntılı bir bütçe ve finansal plan oluşturmak, ailelerin aşırı borçlanmaktan kaçınmasına ve eğitimle ilgili harcamalarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olabilir.

Öğrenci kredisi borcu, borçluların toplu olarak 1,7 trilyon dolardan fazla borcuyla Amerika Birleşik Devletleri’nde önemli bir sorun olmaya devam ediyor.

Bu borç yükünün, borçluların ev satın alma, iş kurma ve emeklilik için tasarruf etme yeteneklerini etkileyen yaygın etkileri vardır.

Bu nedenle, öğrenci kredisi affı ve geri ödeme politikalarına ilişkin tartışma, ulusal tartışmalarda kritik bir konu olmayı sürdürüyor.

Öğrenim kredisinin affedilmesine ilişkin tartışma devam ederken, borçluların potansiyel politika değişiklikleri hakkında bilgi sahibi olmaları ve borçlanmaya ihtiyatlı yaklaşmaları hayati önem taşıyor.

Aileler alternatif stratejiler göz önünde bulundurarak ve borçlanma konusunda sorumlu bir yaklaşım sergileyerek eğitimle ilgili harcamalarını daha iyi yönetebilir ve aşırı borcun tuzaklarından kaçınabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.