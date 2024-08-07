Petrol fiyatları bir miktar yükseldi ancak Orta Doğu’daki gerginlikler ve ABD’nin durgunluk korkusu nedeniyle hâlâ 7 ayın en düşük seviyelerine yakın

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Petrol fiyatları Çarşamba günü hafif bir yükseliş kaydetti ve Brent ham vadeli kontratları 45 sent veya %0,6 artışla varil başına 76,93 dolara yükseldi.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Bu arada ABD West Texas Intermediate (WTI) ham petrolü de 47 sent, yani %0,6 artışla varil başına 73,67 dolara yükseldi.

Bu yukarı yönlü harekete rağmen Brent ham petrolü, zayıf talep ve ABD’deki resesyon potansiyeline ilişkin süregelen endişelerin baskısıyla son yedi ayın en düşük seviyesinde kalmayı sürdürüyor.

Orta Doğu gerilimleri petrol fiyatlarına bir miktar destek sağlıyor

Copy link to section

Orta Doğu’da çatışmaların artacağı tehdidi Salı gününden bu yana petrol fiyatlarına bir miktar destek sağladı.

Geçtiğimiz hafta Hamas ve Hizbullah militan gruplarının üst düzey üyelerinin öldürülmesinin ardından bölge İran ve müttefiklerinin olası yeni saldırılarına hazırlanırken, arz kesintilerine ilişkin endişeler ortaya çıktı.

Aralarında Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de bulunduğu ABD’li yetkililer, herhangi bir gerilimi önlemek için müttefikleriyle sürekli temas halindeydi.

ANZ analisti Daniel Hynes şunları kaydetti:

Orta Doğu’daki çatışmanın herhangi bir şekilde tırmanması, bölgeden gelen tedariklerde daha büyük bir kesinti riskini beraberinde getirebilir.

ABD ve Çin ekonomik verileri petrol fiyatlarını etkiliyor

Copy link to section

Hafta başında Brent vadeli işlemleri Ocak başından bu yana en düşük seviyesine gerilerken, WTI vadeli işlemleri Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bu düşüş, zayıf istihdam verilerinin ardından potansiyel ABD durgunluğuna ilişkin endişelerden kaynaklanan daha geniş bir borsa bozgununun parçasıydı.

Petrol komisyoncusu PVM’den Tamas Varga, piyasadaki belirsizliğin altını çizerek şunları söyledi:

Riskli varlık fiyatlarındaki geri dönüşün, satışlar devam etmeden önce sadece dipten bir seçim mi olacağı, yoksa yatırımcıların ABD istihdam verilerinin orta vadeli etkilerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye zaman ayırıp ayırmayacağı tartışmaya açık.

Düşüş görünümüne ek olarak Çin ticaret verileri, Temmuz ayındaki günlük ham petrol ithalatının Eylül 2022’den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Ayrıca ABD verileri, ham petrol ve benzin stoklarında beklenmedik bir artış olduğunu gösterdi.

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün Salı günkü rakamlarını aktaran piyasa kaynakları, ABD’nin ham petrol, benzin ve damıtılmış ürün stoklarının geçen hafta arttığını bildirdi. ABD Enerji Bilgi İdaresi, haftalık envanter verilerini Çarşamba günü saat 10:30’da (14:30 GMT) yayınlayacak.

Analistlerin gelecekteki petrol fiyatı hareketlerine ilişkin bakış açıları

Copy link to section

Trade Nation Kıdemli Piyasa Analisti David Morrison, WTI fiyatlarını etkileyen teknik hususları tartıştı. Gözlemledi,

Pazartesi günü, ön aydaki WTI Ocak ortasından bu yana en düşük seviyesine geriledi. O zamandan bu yana bu düşük seviye korundu ve ham petrol mütevazı bir yükseliş ve konsolidasyon başardı. Saatlik grafik yukarı yönlü momentumda bir toparlanma olduğunu gösteriyor ve bu da dip noktasının gelmesini ümit edenleri cesaretlendirecek.

Bununla birlikte Morrison, piyasa tepkilerine bağlı olarak daha fazla düşüşe veya daha kalıcı bir yükselişe işaret edebilecek 74 dolar civarındaki potansiyel dirence de dikkat çekti.

Genel olarak, petrol fiyatlarına ilişkin temel görünüm, zayıflayan talep büyümesine ilişkin endişelerden etkilenmeye devam ediyor.

Çin’den gelen son veriler, günlük ham petrol ithalatının neredeyse iki yılın en düşük seviyelerine gerilemesiyle ticaret dengesinde önemli bir düşüşe işaret etti.

Bu durum ABD ekonomisindeki yavaşlama sinyalleri ile birleştiğinde petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskıya katkıda bulunuyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.