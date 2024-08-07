Ripple, BAE’de blockchain inovasyonunu hızlandırmak için DIFC ile ortak oldu

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Merkezi olmayan halka açık blockchain XRP Ledger’ın arkasındaki ABD merkezli şirket Ripple, DIFC İnovasyon Merkezi ile stratejik bir ortaklık kurduğunu duyurdu.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Ortaklık, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki blockchain ve dijital varlıklar inovasyon alanını geliştirmek için XRPL ve Ripple’ın kripto çözümlerinden yararlanmayı amaçlıyor.

Ripple’ın 7 Ağustos’ta yayınladığı duyuruya göre işbirliği, Dubai Uluslararası Finans Merkezi’nin inovasyon ekosistemine daha fazla geliştiricinin getirilmesine yardımcı olacak. Bu topluluk, Orta Doğu’nun en büyüğü olan DIFC İnovasyon Merkezi’ni oluşturuyor.

Ripple’ın CEO’su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BAE, lisanslı firmalara sanal varlık hizmetleri sunmaları için düzenleyici netlik sunma ve yeni nesil finansal inovasyonun gelişebileceği bir ortamı teşvik etme konusunda küresel olarak en gelişmiş yargı bölgelerinden biridir.

Erken aşamadaki blockchain girişimleri için büyümeyi teşvik etmek

Copy link to section

BAE’nin blockchain ve kripto topluluğuna olan artan ilgisi, 1000’den fazla büyüme aşamasındaki firmanın DIFC İnovasyon Merkezi’nde alışveriş yapmasına neden oldu. Şu anda bunlar teknoloji firmalarını, dijital laboratuvarları, düzenleyicileri, risk sermayesi firmalarını ve eğitim kuruluşlarını içermektedir.

Şimdi Ripple ve DIFC, bir sonraki geliştirici dalgasını, özellikle de erken aşamadaki girişimleri ve ölçek büyütmeleri çekmenin yollarını arıyor.

İşbirliği aynı zamanda işletmelerin gerçek dünyadaki kullanım senaryolarını oluşturmak ve dağıtmak için merkezi kullanmasını sağlayacak bir ortam ve teşvik programları sağlamayı da hedefliyor.

Ripple ortaklığı hakkında yorum yapan DIFC CEO’su Arif Amiri şunları kaydetti:

Bugün, DIFC’nin büyümeyi kolaylaştırmaya ve yeni nesil liderleri başarılı olmak için ihtiyaç duydukları her şeyle donatmaya yardımcı olmak için devam eden yolculuğunda bir başka dönüm noktasını işaret ediyor. Ripple işbirliği, finansın geleceğini yönlendirmek için birinci sınıf bir düzenleyici yetki alanıyla desteklenen ekosistemimizi geliştirmeye devam ederken, DIFC’nin yetenek, teknoloji ve yenilik için lider küresel merkez olma rolünü daha da güçlendiriyor.

Ripple’ın 1 milyar XRP programı

Copy link to section

Ripple ve DIFC İnovasyon Merkezi arasındaki ortaklık, Ripple’ın Mart 2022’de başlattığı 1 milyar XRP Fonundan faydalanacak. Geliştirici fonu, Ripple’ın 2021 sonlarında duyurduğu XRP Hibelerinin bir uzantısıydı.

Şirketin o dönemde vurguladığı gibi, 1 milyar XRP fonu, XRP Defterinin benimsenmesini ve geliştirilmesini hızlandırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Fon, bugüne kadar 47 ülkede 160’tan fazla ekibin yararlandığı finansal, teknik ve ticari destek sunuyor. Girişim aracılığıyla XRPL’ye gelen projeler arasında merkezi olmayan finans ve gerçek dünya varlıkları yer alıyor.

XRP DIFC’de onaylandı

Copy link to section

Ripple’ın BAE’deki en son ortaklığı, DIFC’nin XRPL’nin yerel kripto para birimi olan XRP’nin kullanımını onaylamasından bir yıldan az bir süre sonra gerçekleşti. Kasım 2023’teki onay, lisanslı sanal varlık sağlayıcılarının XRP’yi entegre etmesine izin verdi.

XRP şu anda 28,8 milyar doları aşan piyasa değeriyle dünyanın yedinci en büyük kripto para birimidir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.