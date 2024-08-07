Shopify hisseleri, tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya rağmen kazançların artmasıyla %22 yükseldi: Satın alma zamanı mı?

Shopify hisseleri, kazançlardaki yükselişin ve yılın geri kalanına ilişkin sağlıklı tahminlerin ardından bugün %22 arttı.

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Şirket, tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya rağmen e-ticaret yazılımına olan talebin arttığını gördü.

Sonuçlar dikkat çekici çünkü Amazon ve Etsy gibi rakipler son zamanlarda yaptıkları kazanç görüşmelerinde tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın işletmelerini olumsuz etkilediğinden şikayet ediyorlardı. Ancak Shopify bu tür şikayetlerde bulundu.

Şirket, 2,01 milyar dolarlık beklentilere karşılık 2,05 milyar dolarlık satış bildirdi. EPS, 0,2 dolarlık beklentilere karşın 0,26 dolarda gerçekleşti. Şirketin faaliyet marjı %12’lik beklentilere karşın %15 olarak kaydedildi.

Her tür şirkete göre çeşitlendirilmiş

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Shopify başkanı Harley Finkelstein’a göre şirketi, çeşitli müşteri tabanı sayesinde tüketici harcamaları fırtınasını atlatmayı başardı.

Başkalarının görebileceği şeyleri göremememizin büyük bir nedeninin, bir ton dikey alanda ve bir ton [coğrafyada] tüccarlarımızın olması olduğunu düşünüyorum.

Başkan ayrıca en büyük markalardan bazılarının Shopify platformuna katılmaya devam ettiğini de belirtti. Casper, QVC ve Barnes & Noble gibi markalar bu çeyrekte şirketin ürünlerini kullanmaya başladı. Şirketin bu çeyrekte rakiplerinden daha iyi performans göstermesinin nedenlerinden biri de budur. Tüketiciler daha az harcıyor, bu da kaliteye harcama yaptıkları anlamına geliyor.

Yüksek kaliteli markaların çoğu Shopify’a taşınıyor ve müşterilerini de beraberinde getiriyor. Sonuç olarak Shopify rakiplerinden pazar payı almaya devam ediyor.

Shopify Satış Noktası, şu anki haliyle 5 yıl önce var olmayan başka bir gelir kaynağıdır. Shopify’ın PoS’unun brüt ürün değeri bu yıl 100 milyar doları aştı.

Çeşitli işletmelerin ürünlerini satmak için Shopify’ı tercih etmesi, döngüselliğin şirket için rakiplerine göre daha az önemli olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle harcama ortamının zayıf olması piyasanın düşündüğü kadar büyük bir sorun değil.

Yatırımcılar için ne anlama geliyor?

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Bu yılın şubat ayından bu yana Shopify stoku neredeyse yarı yarıya azaldı. Geriye dönüp bakıldığında bu, daha zayıf bir tüketicinin daha düşük harcamalara ve dolayısıyla şirket için daha düşük kazançlara yol açacağı varsayımına verilen aşırı bir tepkiydi. Artık durumun böyle olmadığını ve şirketin yılın geri kalanındaki performansı konusunda iyimser olduğunu biliyoruz.

Piyasanın kazanç raporuna aşırı tepki vermiş gibi görünebilir. Bu tepkiye rağmen hisse senedi şubat ayından bu yana görülen %50’lik düşüş nedeniyle halen cazip bir fiyattan satılıyor. Şimdi devreye giren birileri, şirketin kısa vadeli iyileşen beklentilerinden hâlâ biraz faydalanabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.