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Sunrun Inc (NASDAQ:RUN), rakip SunPower Corporation’ın (NASDAQ:SPWR) yüksek faiz oranlarıyla ilgili aylardır süren mücadelelerin ardından iflas başvurusunda bulunmasının ardından Çarşamba günü %15’ten fazla artış gösterdi.

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SPWR kısa süre önce mali suiistimal iddialarıyla karşı karşıya kaldı ve bu iddialar, GLJ Research’ün Temmuz ayında SunPower hisselerini “değersiz” olarak nitelendirmesine katkıda bulundu.

Ancak SunPower’ın felaketi, eski bayilerinden bazılarını ortak olarak işe almak için halihazırda görüşmelerde bulunan Sunrun için bir nimet olabilir.

Bu sabahki kazanç açıklamasında Sunrun CEO’su Mary Powell, SPWR’nin iflasını Sunrun için “mali açıdan disiplinli ve ölçülü bir şekilde pay kazanma” fırsatı olarak nitelendirdi.

Sunrun hisseleri 2024’ün başından bu yana neredeyse tüm kayıplarını geri aldı.

Sunrun, SPWR yöneticilerini bünyesine katıyor

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Sunrun ayrıca Çarşamba günü SunPower Corporation’ın iki eski yöneticisi olan Ellen Struck ve Matt Brost’u da işe aldı. Struck ve Brost, konut güneş enerjisi çözümleri şirketinde yeni evler işini yönetecek.

CEO Powell bugünkü görüşmede analistlere “Önümüzdeki çeyreklerde yeni konut segmentinde stratejik büyüme bekliyoruz” dedi.

Ayrıca RUN Çarşamba günü ikinci mali çeyreği için sürpriz bir kar bildirdi.

Geliri aynı zamanda Street tahminlerinin de üzerine çıkarak nakit üretiminin 2025’te 350 milyon ila 600 milyon dolar arasına düşeceğine dair güven sağladı.

Sunrun, ikinci çeyrekte yıllık bazda %152 gibi muazzam bir artışla 265 Megawatt saat depolama kapasitesi kurdu. Nasdaq’da listelenen firmanın tüm kazanç açıklamasını bu bağlantıdan okuyabilirsiniz.

Goldman Sachs Sunrun hisse senedi fiyat hedefini yükseltti

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Sunrun, yakın zamanda sonuçlanan çeyrekte 217 milyon dolar nakit elde etti. Şirketin Çarşamba günkü basın açıklamasına göre, marjlara odaklanmaya devam edecek ancak önümüzdeki aylarda “müşteri yaşam boyu değerlerini genişletmek” için yeni ürün ve hizmetler piyasaya sürmeye kararlı.

Bu ve kazanç açıklamasına ilişkin iyimser açıklamalar, Goldman Sachs analisti Brian Lee’nin RUN’daki fiyat hedefini 20 dolara yükseltmesi için yeterliydi, bu da buradan %5,0’luk bir kazanç daha potansiyeline işaret ediyor.

Yatırım şirketi, güçlü nakit akışının ve SunPower’ın iflasının, Sunrun’a ileriye dönük olarak pazar payı kazanımlarının devam etmesini sağlamasını bekliyor.

Lee’nin iyimserliği diğer Wall Street analistleri tarafından da geniş ölçüde paylaşılıyor. Sunrun hisselerinin ortalama fiyat hedefi şu anda daha da yüksek olan 22$’da bulunuyor ve bu da buradan yaklaşık %16’lık bir artış anlamına geliyor. Yine de RUN, şu anda temettü ödemediği için gelir yatırımcıları için cazip bir hisse senedi değil.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.