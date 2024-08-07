Süper Mikro Bilgisayar hisseleri, CEO’nun düşük performansı Nvidia’nın gecikmelerine bağlamasıyla %20 düştü

Super Micro Computer Inc. (NASDAQ: SMCI), 4. çeyrek kazanç raporunun ardından bugün hisselerinin %20 düştüğünü gördü.

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Beklenenden daha iyi bir tahminin ve 1 Ekim’den itibaren 1’e 10’luk hisse bölünmesinin açıklanmasına rağmen piyasanın tepkisi büyük ölçüde olumsuzdu.

Nvidia’nın Balckwell GPU’larında Gecikme

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Şirketin kazanç açıklamasında CEO Charles Liang, 2025’in ikinci çeyreğinin başına kadar Nvidia Blackwell GPU’larının anlamlı bir sevkiyatını beklemediğini belirtti.

4. çeyrek için yani Aralık çeyreği için, sanırım çok küçük olacak. Mühendislik örneği küçük hacimli. Yani gerçek hacmin gelecek yıl Mart çeyreği olması gerektiğine inanıyorum. İşte bu yüzden sadece 26 milyar ile 30 milyar dolar arasında bir rakam öngörüyoruz. Charles Liang

Microsoft ve Google gibi şirketler, kazanç raporlarındaki gecikmeleri zaten doğruladılar. Yani Nvidia CEO’su sevkıyatların çoğunun bu yılın sonuna kadar tamamlanacağını iddia etse bile, müşteriler muhtemelen daha doğru bir tablo çiziyor.

Şirketler, Nvidia’nın yaptığı gibi üretim sürecinde bir tasarım hatasını bu kadar geç keşfettiklerinde, bu genellikle iyi bir haber değildir.

Yarı iletken üretimi karmaşık bir süreç ve Nvidia ve Taiwan Semiconductor’ın kusurları düzeltmek için yapacak çok işi olacak. Ancak Nvidia’nın çok büyük bir rekabeti olmadığı göz önüne alındığında, birkaç aylık bir gecikmenin şirketi etkilemediği görülüyor.

Ancak bu durum, Haziran 2025’te sona erecek olan 2025 Mali Yılı’nın son çeyreğine kadar Blackwell GPU’ların sıvı soğutma rafı satışları üzerinde pek bir etkisi görmediği için muhafazakar rehberlik yapan Super Micro Computer gibi bir şirketi etkiliyor.

Bununla birlikte, tahmin edilen gelir zaten yıllık %87’lik bir büyümeyi hesaba katıyor ki bu etkileyici bir rakam. Daha da etkileyici olan ise bunun, 2024 Mali Yılındaki %110’luk gelir artışının üzerinde yer almasıdır.

Analistler ne diyor?

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Hisse senedi, önceki Satın Alma notuna göre Nötr notunu atayan BofA’dan bir düşüş aldı. Firmadaki analistler, güçlü gelir beklentisine rağmen şirketin marjlarının düşük kalmasını bekliyor.

Ancak analistlerin şirketin gelir artışı öngörüsüne katılması yapay zeka sektörünün hâlâ güçlü kalmasının beklendiğini gösteriyor. Bu, yapay zeka altyapısına hitap eden hisse senetleri için iyiye işaret olabilir.

Wells Fargo, 650 dolarlık fiyat hedefiyle eşit ağırlık derecesini korudu. Firma, gelirdeki artışın marjlardaki azalmayı telafi ettiğine, bunun ne genel bir fayda sağladığına ne de büyük bir endişeye yol açtığına inanıyor.

JP Morgan’ın Samik Chatterjee liderliğindeki analist ekibi aşırı ağırlık notunu ve 950$’lık fiyat hedefini korudu. Şirketin cansız marjlarının zaten fiyatlandırıldığına inanıyorlar.

Hisse senedi en son 492 dolardan işlem görüyordu, bu da JP Morgan’ın fiyat hedefine göre %48’lik bir indirim anlamına geliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.