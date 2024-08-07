Trump, başkan seçildiği takdirde ABD Stratejik Petrol Rezervini yeniden doldurma sözü verdi

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Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Kasım ayındaki başkanlık seçimini kazanması halinde ABD Stratejik Petrol Rezervini (SPR) derhal yeniden doldurma sözü verdi.

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Çarşamba günü Fox News’a verdiği röportajda Trump, 1983’ten bu yana en düşük seviyesinde olan SPR’yi yenilemenin kritik ihtiyacını vurguladı.

Trump, “Stratejik rezervleri derhal doldurmalıyız” dedi.

“Başka hiçbir ülkeden enerjiye ihtiyacımız yok. Stratejik rezervleri yeniden doldurmamız gerekiyor. Bu şimdiye kadarki en düşük rakam.”

Stratejik Petrol Rezervi: Mevcut durum

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Dünyanın en büyük acil durum ham petrol kaynağı olan SPR, Meksika Körfezi kıyı şeridindeki devasa tuz mağaralarında depolanıyor.

Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OAPEC) 1973-1974 yılları arasında uyguladığı petrol ambargosunun neden olduğu ciddi petrol kıtlığı ve fiyat artışlarına yanıt olarak kuruldu.

Yom Kippur Savaşı sırasında ABD’nin İsrail’e verdiği desteğe bir tepki olan bu ambargo, ABD’nin yabancı petrol arzındaki kesintilere karşı savunmasızlığını ortaya çıkardı.

26 Temmuz itibarıyla SPR’de 375 milyon varil petrol bulunuyordu; bu, toplam 714 milyon varillik kapasitesinin yarısından biraz fazlasıydı.

Petrolün Trump başkanlığı sırasında görülen seviyelere döndürülmesi, ABD’nin yaklaşık 300 milyon varil ham petrol satın almasını gerektirecek ve bu da Kongre’den yeni fon onayı gerektirecek.

Trump’ın Biden’ın SPR kullanımına yönelik eleştirisi

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2022’de Başkan Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından artan yakıt fiyatlarını hafifletmek için SPR’den yaklaşık 180 milyon varil serbest bıraktı.

Bu karar, Biden yönetimini seçim yılında benzin fiyatlarını düşük tutmak için SPR’yi kullanmakla suçlayan Cumhuriyetçiler arasında tartışma konusu haline geldi. ABD Enerji Bilgi İdaresi’ne göre ABD günde yaklaşık 20 milyon varil petrol tüketiyor.

Trump, Biden’ın stratejisini eleştirerek şunları söyledi:

“Askeri, savaş ve çok önemli şeyler için olan stratejik rezervleri kullanıyor, bunu benzin fiyatlarını düşük tutmak için kullanıyor ve biz bunun olmasına izin veremeyiz.”

Biden yönetiminin SPR’yi yeniden doldurmaya yönelik son hamleleri

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Son haftalarda Beyaz Saray, düşük petrol fiyatlarından yararlanarak SPR’yi yeniden doldurmaya başladı.

Geçen hafta Enerji Bakanlığı 4,65 milyon varillik ek petrol alımını duyurdu. Dünyanın en büyük petrol şirketi Saudi Aramco, son kazanç açıklamasında bu alımların devam etmesini beklediğini ve önümüzdeki aylarda sağlıklı petrol talebine katkıda bulunacağını belirtti.

UBS emtia analisti Giovanni Staunovo, Kongre’nin şu anda yaklaşık 15 milyon varil daha fazla ham petrol satın almaya yetecek harcamaya izin verdiğini belirtti.

FT raporunda Staunovo, “Düzgün bir şekilde kullanılan stratejik petrol stokları, petrol fiyatlarındaki oynaklığı azaltabilir, bu nedenle yeterince yüksek stoklara sahip olmak mantıklıdır” dedi.

“Ancak ABD’nin tükettiği benzin miktarı göz önüne alındığında, rafine edilmiş ürünlerin stratejik envanterlerini tutmak daha mantıklı olacaktır” diye ekledi.

Trump’ın SPR’deki rekoru

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Trump, başkanlığı sırasında SPR’yi yeniden doldurma çabalarının altını çizerek, “Bunu daha önce hiç görmedikleri seviyelerde dolduruyordum” dedi.

Ancak Enerji Bilgi İdaresi’nin (EIA) verilerine göre SPR, Trump’ın görev süresi boyunca 57 milyon varil azaldı.

Trump, 2020 yılında petrol fiyatlarının Kovid-19 salgını nedeniyle düşmesi üzerine rezerv için 77 milyon varil almayı teklif etmişti. Ancak Demokratların kontrolündeki Kongre, satın alma için ödenecek 3 milyar dolarlık finansmanı büyük petrol şirketlerine verilen bir sübvansiyon olarak nitelendirerek reddetti.

Energy Aspects araştırma direktörü Amrita Sen, Kongre’nin Trump’ın başkanlığı sırasında SPR boyutunu 2027 yılına kadar 400 milyon varile düşürmek için bir dizi satışı zorunlu kıldığına dikkat çekti.

Gösterge Brent ham petrolünün fiyatı Çarşamba günü %2,1 artışla 78,12 dolara yükseldi; bu, Trump’ın yorumlarından önceki seviyeyle hemen hemen aynı seviyede.

SPR’yi yeniden doldurmak için önemli alım potansiyeli, özellikle Trump’ın önerdiği politikaların meyve vermesi durumunda, önümüzdeki aylarda petrol piyasalarını ve fiyatlarını etkileyebilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.