Upstart Holdings, 2. çeyrek kazançlarının tahminleri aşmasının ardından %45’in üzerinde sıçradı, Citi güncellemesi: Satın almalı mısınız?

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Etkileyici ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST), analist algılarında önemli bir değişime tanık oldu.

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Özellikle Citi, şirketi ‘Satış/Yüksek Risk’ten ‘Nötr/Yüksek Risk’e yükselterek eş zamanlı olarak fiyat hedefini 15$’dan 33$’a yükseltti.

Bu düzeltme, artan dönüşüm oranı ve makroekonomik değişkenlerin kredi zararları üzerindeki etkisinin azalması gibi çeşitli faktörlere dayalı olarak iyileşen bir görünümü yansıtmaktadır.

Bu arada Piper Sandler ‘Nötr’ notunu korudu ancak fiyat hedefini 28$’dan 31$’a yükseltti; bu da Upstart’ın yakın vadeli beklentilerine ilişkin temkinli ama iyimser bir görüşe işaret ediyor.

Yeni başlayanların hisseleri ikinci çeyrek kazançlarının ardından yükselişe geçti

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Analist notlarındaki olumlu ayarlamalar, 2. çeyrek sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından gerçekleşti ve Upstart’ın hisse senedi fiyatlarında çarpıcı bir artışa yol açtı.

Hisseler ilk etapta piyasa açılışında yüzde 25’in üzerinde artış gösterdi ve yükselişini sürdürerek şu anda yüzde 45’in üzerinde işlem görüyor.

2. Çeyrek Kazançlarına Genel Bakış

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Upstart, 2. Çeyrek GAAP Dışı Hisse Hisse Senedi’nin -0,17 $ olarak, beklentileri 0,22 $ aşarak 128 milyon $ gelir elde ettiğini ve bu rakamın da tahminleri 3,47 milyon $ aştığını bildirdi.

Gelirdeki yıllık %5,7 oranındaki düşüşe rağmen, bu sonuçlar beklenen rakamların üzerinde önemli bir iyileşmeye işaret ediyor.

Şirket, 143.900 kredi kaynaklı işlem hacmine ulaşarak %15’lik güçlü bir dönüşüm oranı yakaladı. Bu oran, bir önceki yıla göre önemli bir artışa işaret ediyor.

Mali sonuçlar aynı zamanda bazı zorlukları da ortaya çıkardı; net gelir kaybı önceki yılın aynı çeyreğindeki 28,2 milyon dolardan 54,5 milyon dolara yükseldi.

Ancak operasyonel ölçümler karışık bir görünüm sunuyor; faaliyet gelirleri ve net gelir rakamlarında düşüş yaşanırken, katkı kârı %58 katkı marjı ile 76,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Yapay zekadaki ilerlemeler ve finansal görünüm

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CEO Dave Girouard, Upstart’ın yapay zeka modelindeki önemli ilerlemelerin ve operasyonel verimliliklerin bu çeyrek performansının ardındaki temel faktörler olduğunu vurguladı.

Şirketin yapay zeka destekli kredi platformu, bireysel kredi sürecini kolaylaştırmak için teknolojiden yararlanan iş modelinin önemli bir yönü olan kredi ortaklarını çekmeye ve elinde tutmaya devam ediyor.

İleriye bakıldığında Upstart, üçüncü çeyrek için iyimser bir mali görünüm sağladı ve 135,33 milyon dolarlık bir fikir birliğine karşın yaklaşık 150 milyon dolarlık gelir öngördü.

Bu tahmin, dördüncü çeyrekte beklenen ücret gelirleri ve beklenen pozitif FAVÖK ile destekleniyor; bu da sürdürülebilir gelir büyümesine ve potansiyel kârlılığa duyulan güveni gösteriyor.

Pazar ve ekonomik etkiler

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Olumlu görünüm ve performans, karışık ekonomik göstergelerin ve zorlu makroekonomik ortamın ortasında ortaya çıktı.

Analistlerin yorumlarının yanı sıra kredi zararları üzerindeki makroekonomik etkileri tahmin eden Upstart Makro Endeksi, temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor ancak daha yukarı yönlü bir görünümün güvenli bir şekilde tesis edilebilmesi için pozitif trendlerin sürdürülmesi ihtiyacını vurguluyor.

Değerleme endişeleri ve uzun vadeli beklentiler

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Umut verici görünüme rağmen bazı analistler, özellikle şirketin yüksek FAVÖK çarpanı ve önemli borç seviyelerinin altını çizerek değerleme endişelerini dile getirdi.

Upstart’ın daha kesin risk değerlendirmeleri ve daha iyi kredi koşulları için yapay zekayı entegre etmeye odaklanması, kredi endüstrisini dönüştürmedeki öncü rolünün bir kanıtıdır.

Ancak borcu yönetme ve dalgalanan ekonomik ortamda yol almaya yönelik süregelen ihtiyaç, uzun vadeli büyüme gidişatını ve pazar konumunu etkileyebilecek önemli zorluklara yol açıyor.

Upstart’ın mali durumu, piyasa konumu ve daha geniş ekonomik etkilerinin inceliklerini inceledikten sonra şimdi yatırım analizimizin bir başka önemli yönüne dönüyoruz.

Hisse senedinin fiyat gidişatını anlamak için odak noktamızı teknik grafiklere kaydıralım.

Bu teknik inceleme, temel analizimizi tamamlayacak ve Upstart’ın fintech sektöründe bir yatırım fırsatı olarak potansiyeline ilişkin bütünsel bir bakış sunacaktır.

Upstart, Aralık 2020’deki halka arzının hemen ardından hisselerinin 400 doların üzerine çıkmasıyla borsanın gözdesi haline geldi.

Ancak hisse senedinin kısa süre sonra hızla düşmesi ve 2023’ün başlarında değerinin %95’inden fazlasını kaybetmesi nedeniyle bu heyecan kısa sürdü.

Daha sonra Ağustos 2023’e kadar tekrar 12 doların altından 70 doların üzerine hızlı bir yükseliş gördü ve bunu kısa süre sonra yine 20 doların altına bir düşüş izledi. Ancak o zamandan bu yana düzenli olarak 20,60 dolar seviyesinin yakınında destek ve 37 doların üzerinde direnç buldu.



Güçlü yukarı yönlü ivme ancak yakınlarda anında direnç

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Hisse senedi bugün hızlı yükselişine devam ederken, yatırımcıların hisse senedinin önceki düşük ve yüksek salınım seviyesinden %61,8 Fibonacci geri çekilme seviyesi olan 35,1 dolar civarında nasıl davrandığına dikkat etmesi gerekiyor.

Dahası, 37 doların üzerindeki orta vadeli direnç seviyesi civarında nasıl davrandığına da dikkat etmeleri gerekiyor.





TradingView’den UPST grafiği



Ancak bu iki seviyenin üzerine çıkıp haftalık kapanışı yapması halinde hisse senedinin yeni bir yükseliş trendine girdiği ve yeni uzun pozisyonlar başlatılabileceği rahatlıkla söylenebilir.



Hisse senedinde düşüş eğilimini sürdüren yatırımcıların elinde şu anda düşük riskli bir giriş var.

Ancak, bu girişin düşük riskli olduğunu unutmayın, çünkü zararı durdurma seviyesi 38,10 $ hisse senedinin şu anda işlem gördüğü yere yakın ve yukarıya doğru yüksek volatilite sergiliyor, bu da yüksek risk olabilir.



Hisse senedi yeniden 37 dolar civarında dirençle karşılaşırsa ve momentum değişirse, önümüzdeki haftalarda veya aylarda kâr kaydedilebilecek 21 dolar seviyelerine düşebilir.





Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.