WazirX’e yapılan siber saldırının ardından rakip CoinDCX, 500 milyon Rupi tutarında yatırımcı koruma fonu oluşturdu

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Hindistan’ın en büyük kripto borsası CoinDCX, güvenlik ihlali veya diğer olumsuz olaylar gibi nadir senaryolarda kullanıcıların kayıplarını telafi etmek için bir Kripto Yatırımcılarını Koruma Fonu (CIPF) kurulduğunu duyurdu.

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Yerli kripto borsası başlangıçta fona 500 milyon Rs tahsis etti.

Herhangi bir Hint kripto borsası için ilk olan bu gelişme, bir başka önde gelen Hint kripto borsası olan WazirX’in geçen ay bir siber saldırıya uğramasının hemen ardından geldi ve bu da birinden 230 milyon dolar veya müşteri fonlarının neredeyse %45’ini kaybetmesine yol açtı. cüzdanlarından.

WazirX çalınan fonları henüz geri alamadı. Siber güvenlik firmaları, soygunun arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus’un olduğunu tespit etti.

Kripto ekosisteminde güveni artıracak bir hamle: CoinDCX

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CoinDCX’e göre bu fonun kararı, CoinDCX’in “kripto ekosisteminde güveni sürdürme konusundaki kararlılığının” altını çiziyor.

WazirX olayı, ekosistemdeki oyuncuların varlık sınıfını yaygınlaştırmaya ve ülkede özsermaye benzeri bir meşruiyet kazanmaya çalıştığı bir dönemde, özellikle de hükümet düzenlemeleri açısından, kripto yatırımcılarını korkutmuş olabilir.

Fonun oluşumunun arkasındaki motivasyon hakkında yorum yapan CoinDCX kurucu ortağı Sumit Gupta şunları söyledi:

Son derece nadir bir güvenlik ihlali veya olumsuz olay durumunda, bu özel fon ek bir koruma katmanı sağlayarak müşterilerimizin varlıklarının güvende ve sağlam kalmasını sağlayacaktır. Aracılık gelirinin %2’sini bünyeye eklemeyi ve zaman içinde havuz boyutunu artırmayı taahhüt ediyoruz. Dengeyi kullanıcılarımızın varlıklarını korumaya yetecek bir seviyede tutarak fonun büyüklüğünü izlemeye devam edeceğiz. CIPF, türünün tek örneği olacak ve Hindistan kripto ekosisteminde uzun vadeli güven oluşturma yolunda önemli bir adım olacak.

Gupta, CoinDCX’te yönetilen varlıkların şu anda ek bir güvenlik katmanı sağlayacak şekilde birden fazla kasaya dağıtıldığını söyledi.

Gupta, bu ayın başlarında Invezz ile yaptığı bir röportajda, WazirX olayının diğer Hint borsalarını etkileyip etkilemediği veya güvenlik önlemlerinin tekrar gözden geçirilmesi için bir ipucu olarak kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki bir soruya, kripto varlıkların küresel bir bağlamda faaliyet göstermesi nedeniyle CoinDCX’te işlerin her zamanki gibi yürüdüğünü ve herhangi bir tek olayın piyasanın tamamını önemli ölçüde etkilemesinin muhtemel olmadığını söylemişti.

WazirX çalınan fonları geri getirmekte zorlanıyor

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Saldırı WazirX’i vitesten düşürdü.

En son hamle olarak, saldırının gerçekleşmesinden yaklaşık 20 gün sonra Salı günü borsa, hırsızlığa ilişkin ilk bilgi raporunu (FIR) sundu.

Saldırıdan bu yana borsa, yatırımcıların güvenini korurken fonları geri almanın çeşitli yeni yollarını bulmaya çalıştı.

Şirketin, fonların dondurulmasına yol açan “harekete geçirilebilir istihbarat” ile herkesi 23 milyon dolarlık bir ödülle ve geri kazanılan tutarın %5’lik bir teşvikiyle beyaz şapka ödülü olarak ödüllendireceğini söylediği bir ödül programı duyurdu.

Ancak bazı umutsuz hamleleri çok eleştiri aldı.

Geçtiğimiz ayın sonlarında borsa, kayıpları “toplumsallaştırmaya” yönelik bir plan açıklamıştı. WazirX, yapılan bir anketin aleyhte oy vermesinin ardından rafa kaldırdığı önerilen plan kapsamında, müşterilerin borsadaki varlıklarının yalnızca %55’ine erişmesine ve ticaret yapmasına izin verecek, geri kalanı ise stabilcoin’lere (USDT) dönüştürülecek ve borsa tarafından kilitlenecek.

Plan, varlıkları çalınmamış olsa bile bir müşteriye uygulandı.

Gupta önerilen planı ‘X’e sert bir şekilde eleştirmişti. Planın öncelikle topluluk olmadığını ve WazirX’in krizi ele alma şeklinin “ekosistem katılımcılarına zarar verdiğini” söyleyerek borsayı bunu yeniden düşünmeye çağırdı.

Başka bir Hint kripto borsası Mudrex’in CEO’su Edul Patel de şirketin kriz yönetimini “derinden kusurlu” olmakla eleştirdi.

WazirX’in, yalnızca kullanıcı güvenliğini tehlikeye atmakla kalmayıp aynı zamanda “güveni aşındıran” bir kararla hacklenmesinden sonra üç gün boyunca çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Bu arada WazirX CEO’su Nischal Shetty, destek için çoğu büyük küresel borsayla görüşmelerde bulunduğunu ve hatta potansiyel bir alıcı aradığını söyledi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.