ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altına düştü ve piyasadaki oynaklığın ortasında resesyon korkuları hafifledi

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ABD ekonomisi için olumlu bir işaret olarak, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunan Amerikalıların sayısı önemli ölçüde azaldı ve bu durum küresel piyasalarda artan durgunluk endişelerine bir nebze olsun rahatlama sağladı.

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Çalışma Bakanlığı’nın Perşembe günkü raporuna göre, ilk işsizlik başvuruları 3 Ağustos’ta sona eren haftada 17.000 düşüşle 233.000’e geriledi.

Bu düşüş, son dönemdeki ekonomik belirsizliklere rağmen işgücü piyasasının dayanıklılığını koruduğunu gösteriyor.

FactSet anketine göre en son işsizlik başvuruları verileri analistlerin 240.000 olan beklentilerinin altında geldi ve piyasa duyarlılığında çok ihtiyaç duyulan desteği sağladı.

Hafta başında yayınlanan sıkıntılı bir istihdam raporu, ABD işsizlik oranının Temmuz ayında yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve bunun S&P 500’ü düzeltme bölgesine yönlendiren küresel bir satış dalgasına yol açtığını ortaya çıkardı.

Ancak beklenenden iyi gelen işsizlik başvuruları rakamları, ABD işgücü piyasasının ve genel olarak ekonominin sağlığına ilişkin endişelerin azalmasına yardımcı oldu.

Genellikle işten çıkarmaların bir göstergesi olarak görülen ilk devlet işsizlik başvuruları, Temmuz başından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Temmuz ayında genel işsizlik oranındaki son artış göz önüne alındığında, bu düşüş özellikle dikkat çekicidir.

Haftalık işsizlik başvurularının önceki hafta revize edilen 250.000 seviyesinden düşmesi, bazı soğuma işaretlerine rağmen iş piyasasının hâlâ güçlü olduğuna işaret ediyor.

Haftalık verilerdeki volatiliteyi düzeltmeye yardımcı olan dört haftalık ortalama başvurular 2.500 artışla 240.750’ye yükseldi.

Bu artış bazı temel zayıflıklara işaret etse de, işgücü piyasasının durumu hakkında ciddi alarmlar uyandırmak için yeterli değil.

Öte yandan, aktif olarak işsizlik yardımı alan Amerikalıların toplam sayısını takip eden devam eden işsizlik başvuruları, 27 Temmuz’da sona eren haftada 6.000 artarak 1,88 milyona yükseldi. Bu, Kasım 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi işaret ediyor.

Devam eden başvurulardaki artış, işgücü piyasasındaki yumuşaklığın bir işareti olarak yorumlansa da, genel seviyenin tarihsel olarak düşük kalması, iş piyasasının hâlâ nispeten iyi durumda olduğuna işaret ediyor.

Bazı eyaletlerde ilk başvurularda kayda değer dalgalanmalar yaşandı. Michigan, Missouri ve Massachusetts en büyük artışları görürken Teksas, New York ve Ohio önemli düşüşler bildirdi.

Bu arada New Jersey %2,8 ile en yüksek sigortalı işsizlik oranına sahip olmaya devam ederken onu Rhode Island ve Porto Riko takip etti.

ABD tahvil getirileri ve hisse senedi vadeli işlemleri tepki gösteriyor

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İşsizlik başvuruları verilerinin yayınlanmasının finans piyasaları üzerinde de gözle görülür bir etkisi oldu. ABD tahvil getirileri, yaklaşan ekonomik gerilemeyle ilgili endişelerin azalmasını yansıtarak yükseldi.

Federal Rezerv’in gösterge faiz oranındaki değişiklikleri yakından takip eden 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 0,02 puan arttı.

Hisse senedi piyasalarında Wall Street vadeli kontratları rapora tepki olarak yükselişe geçti; S&P 500 Vadeli İşlemleri %0,8 ve Nasdaq 100 vadeli kontratları sabah 08:06 itibarıyla %1,14 arttı.

Allianz’ın baş ekonomi danışmanı Mohamed A. El-Erian veriler hakkında şunları söyledi:

“ABD’de haftalık işsizlik başvuruları, revize edilen 250.000’den 233.000’e düştü; bu, geçen haftaki işsizlik ve büyüme korkusunun ardından bir rahatlama oldu. Bu veri açıklamasının ayrıntıları, kapsam ve diğer hususların değerlendirilmesi amacıyla daha yüksek düzeyde incelemeye tabi tutulacak. dağıtımsal yönler. Bütün bunlar, bu yüksek frekanslı veri serisinin doğası gereği gürültülü olmasıyla birlikte önemli bir nitelik taşıyor. Bununla birlikte, piyasalar tepki veriyor.”

Günün erken saatlerinde El-Erian, işsizlik başvurularının 230.000’in altına düşmesi halinde bunun daha ciddi bir ekonomik gerileme yerine işgücü piyasasında kademeli ve düzenli bir normalleşmeye işaret edeceğini belirtmişti.

Son rakamlar, bu eşiğin biraz üzerinde olsa da, ABD ekonomisinin en azından şimdilik istikrarlı bir zeminde olduğuna dair güvence sağlıyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.