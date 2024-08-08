Avrupa doğal gaz fiyatları, arz korkuları ve yavaşlayan depolama inşaatları nedeniyle 2024’ün en yüksek seviyelerine yükseldi

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Avrupa doğal gaz fiyatları, arz endişeleri ve beklenenden yavaş depolama inşaatları gibi faktörlerin birleşimi nedeniyle 2024’teki en yüksek seviyelerine yükseldi.

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Kıta genelinde depolama seviyeleri nispeten rahat olmasına rağmen, Rusya’nın Ukrayna’dan geçen yakıt tedarikinde kesinti olacağı korkusu yükselişi daha da alevlendirdi; gösterge vadeli işlemler Ağustos başında megawatt-saat başına 39 Euro’nun üzerinde işlem gördü.

Rusya’nın önemli bir doğalgaz alım noktasına ev sahipliği yapan Kursk bölgesinde devam eden çatışmalar bu endişeleri artırdı ve fiyatların üst üste üçüncü gündür artmasına neden oldu.

Arz kaygıları fiyatları yukarı çekiyor

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Son dönemdeki fiyat artışı büyük oranda Rus gazının Ukrayna üzerinden akışında kesinti yaşanacağı korkusuna bağlanıyor.

Perşembe günü Rus enerji devi Gazprom PJSC, Rusya’nın Ukrayna üzerinden Avrupa’ya giden son boru hattı olan Sudzha alım noktasından geçen gaz geçişinin, son aylarda gözlemlenen olağan 42 milyon metreküp seviyesinden günde 37,3 milyon metreküp olarak belirlendiğini duyurdu. .

Sınırın yakınında bulunan Sudzha istasyonu, Avrupa’ya gaz akışı için kritik bir nokta ve olası herhangi bir aksaklığın Avrupa enerji piyasaları üzerinde önemli etkileri olabilir.

Sudzha geçiş noktasından gaz akışı şimdilik devam ederken, özellikle bölgede yoğun çatışmaların devam ettiği bir dönemde bu hafif azalma alarmlara yol açtı.

Analistler, daha fazla yükselişin Avrupa’ya gaz arzının istikrarını tehdit ederek fiyatları daha da yükseltebileceği konusunda uyarıyor.

Asya’daki yüksek talep nedeniyle depolama yavaşlıyor

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Avrupa Birliği’nin (AB) doğal gaz depolama seviyelerinin 6 Ağustos itibarıyla %86’nın üzerinde (beş yıllık ortalama olan %78’in oldukça üzerinde) dolu olmasına rağmen, depolama inşaatları beklenenden daha yavaş gerçekleşti.

Bu yavaşlamanın temel nedeni, Asya’daki güçlü talebin kargoları kıtadan uzaklaştırması nedeniyle Avrupa’ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) girişinin azalmasıydı.

Asya’nın LNG talebi 2024 yılı boyunca güçlü seyrederken, ithalat yılın ilk yedi ayında yıllık bazda %10,3 arttı.

Talep artışının %64’ünü oluşturan Çin ve Hindistan bu büyümenin başlıca itici güçleri oldu.

Asya’daki yüksek talep, Japan Korea Marker’ın (JKM) Avrupa’nın önde gelen gaz merkezi olan Hollanda Tapu Transfer Tesisi’ne (TTF) sürekli olarak yüksek fiyatla işlem yapmasını sağladı ve LNG kargolarının Avrupa yerine Asya’ya gitmesini daha karlı hale getirdi. .

ING Think’in emtia stratejisi başkanı Warren Paterson şunları söyledi:

“Depolama birikimindeki yavaşlamanın TTF fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Ancak tahminler, önemli arz şokları olmaması koşuluyla AB depolamasının 2024/25 kışına doğru muhtemelen %100’e yakın olacağını gösteriyor.” Kaynak: Tradingview

Norveç boru hattı bakımı

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Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Avrupa’nın bir numaralı boru hattı gaz tedarikçisi olarak Rusya’yı geride bırakan Norveç’in, planlanan yaz bakımı nedeniyle Ağustos ve Eylül aylarında AB’ye gaz akışını azaltması bekleniyor.

Analistler, bakımda yaşanacak herhangi bir aşımın piyasayı daha da sıkılaştırabileceği ve açığı telafi etmek için AB’ye LNG ithalatının artmasına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Norveç gaz akışı Avrupa pazarı için giderek daha hayati hale geliyor ve arzdaki herhangi bir azalma mevcut arz-talep dengesizliğini daha da kötüleştirebilir ve kıta kış ısıtma sezonuna yaklaşırken fiyatları daha da yükseğe çıkarabilir.

Ukrayna transit güzergahı

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Ukrayna üzerinden Rusya boru hattı gaz akışının geleceği belirsizliğini koruyor; Ukrayna, Gazprom ile olan transit anlaşmasını bu yılın sonunda sona erdiğinde uzatmayı planlamadığını belirtiyor.

AB alternatif tedarik kaynakları ararken, bu durum zaten istikrarsız olan pazara başka bir karmaşıklık katmanı daha ekledi.

AB’nin Enerji Komiseri Kadri Simson, Avusturya’nın İtalya ve Almanya’dan gaz ithal edebileceği alternatif tedarik yollarının mevcut olduğuna dair güvence verdi.

Ancak analistler, Ukrayna birliklerinin Sudzha giriş noktasını ele geçirdiğine dair raporların ardından son dönemde yaşanan fiyat artışının da gösterdiği gibi, piyasanın bu akışlarla ilgili her türlü gelişmeye karşı hassas kalacağını belirtiyor.

Spekülatif aktivite

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Nispeten rahat depolama seviyelerine rağmen spekülatif faaliyetler piyasadaki oynaklığı yönlendiren temel faktör olmaya devam ediyor.

Enerji analisti Paterson’a göre spekülatörler Avrupa doğal gaz piyasasında “inatla yükselişe geçiyor” ve 2021’den bu yana en büyüğü olan oldukça büyük bir net uzun pozisyon tutuyorlar.

Son konumlandırma verilerine göre, yatırım fonları neredeyse 192 TWh net uzun pozisyona sahip; bu, 2024 başındaki net açık pozisyonlara göre önemli bir artış.

Paterson ayrıca, Asya’nın küresel gaz talebi büyümesinin baskın itici gücü olmaya devam etmesinin beklendiğinin altını çizdi; bu trendin, bölgedeki ekonomiler daha temiz yakıtlara geçtikçe değişmesi pek olası değil. Asya’dan gelen talebin devam etmesi ve Avrupa’da devam eden jeopolitik riskler, doğalgaz fiyatlarının önümüzdeki aylarda da yüksek seyredebileceğini gösteriyor.

Kaynak: ING Araştırma

Avrupa kış ısıtma sezonuna girerken, arz belirsizlikleri, Asya’daki güçlü talep ve spekülatif faaliyetlerin birleşimi doğal gaz fiyatlarının dalgalı kalmasına neden olacak gibi görünüyor.

Depolama seviyeleri bir miktar tampon sağlarken, daha fazla aksaklık veya talep artışının potansiyel olarak önemli fiyat artışlarına yol açması nedeniyle piyasa gergin olmaya devam ediyor.

Yatırımcıların ve politika yapıcıların önümüzdeki aylarda zorlu enerji ortamında yol alabilmek için bu gelişmeleri yakından izlemesi gerekecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.