Bangladeş öğrenci protestoları: Siyasi huzursuzluğun ekonomik etkilerinin milyarlarca olduğu tahmin ediliyor

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Bangladeş’te 1 Temmuz’da başlayan son öğrenci protestoları, milyarlarca dolarlık zararın olduğu tahmin edilen önemli ekonomik aksaklıklara neden oldu.

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Başbakan Şeyh Hasina’nın huzursuzluğun ortasında aniden Hindistan’ın Yeni Delhi kentine gitmesi belirsizliği artırdı. Şimdi, Nobel Ödülü sahibi Muhammad Yunus, Dakka’da geçici bir hükümete rehberlik etmeye hazırlanıyor, ancak iş dünyası son olayların benzeri görülmemiş doğasıyla boğuşuyor.

Ekonomik etkinin 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

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Protestolar yalnızca şiddete ve siyasi çalkantılara yol açmakla kalmadı, aynı zamanda ciddi ekonomik hasara da yol açtı. Yabancı Yatırımcılar Ticaret ve Sanayi Odası (FICCI) Başkanı Zaved Akhtar, öğrenci protestoları, sokağa çıkma yasakları ve iletişim kesintileri nedeniyle Bangladeş ekonomisinin halihazırda 10 milyar dolar zarara uğradığını bildirdi.

Durum, hazır giyim fabrikaları da dahil olmak üzere ülke ekonomisi için hayati önem taşıyan kilit sektörlerin kapatılmasıyla daha da kötüleşti.

Önemli hazır giyim fabrikaları faaliyetlerine yeniden başlıyor

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Bazı hazır giyim fabrikaları dört günlük kapatmanın ardından faaliyetlerine yeniden başladı ancak ticaretin uzun vadede zarar göreceğine dair endişeler devam ediyor.

Bangladeş’teki Hintli bir giyim üreticisi, daha geniş bir belirsizliğin yansıması olarak, yılın geri kalanında üretimini zaten Hindistan’a yönlendirdi. Bangladeş’i Çin’e stratejik bir alternatif olarak gören küresel işletmeler artık konumlarını yeniden gözden geçirerek kanun ve düzeni acilen yeniden tesis etme ihtiyacının altını çiziyor.

Genç işsizliği ve ekonomik eşitsizlik protestoları tetikliyor

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Bangladeş’in demografik profili, 170 milyonluk nüfusunun yaklaşık %67’sinin 15 ile 64 yaş arasında olduğunu, dörtte birinden fazlasının ise 15 ile 29 yaş arasında olduğunu gösteriyor. Etkileyici ekonomik büyümeye rağmen, ciddi eşitsizlik ve yoksulluk devam ediyor. Geçen yıl, 15-24 yaşlarındaki Bangladeşlilerin yaklaşık %40’ı ne çalışıyor, ne okuyor ne de eğitim görüyordu; bu da protestolara katkıda bulunan ekonomik stresin altını çiziyor.

Hukuk ve düzenin derhal sağlanması hayati önem taşıyor

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Wilson Merkezi’ndeki Güney Asya Enstitüsü müdürü Michael Kugelman, geçici hükümetin acil hedefinin kanun ve düzeni yeniden sağlamak olması gerektiğini vurguluyor. Bu adım, protestoları körükleyen ekonomik stresin giderilmesi ve yatırımcılara güvence verilmesi açısından hayati önem taşıyor.

Son dönemdeki çalkantılar optik için bir “kabus senaryosu” yarattı; potansiyel olarak yatırımcıları uzaklaştırdı ve ekonominin istikrarını tehdit etti.

Bangladeş’in ekonomik bir aktör olarak rolü

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Bangladeş, yalnızca Batılı ülkeler için önemli bir hazır giyim üreticisi olarak değil, aynı zamanda Çin ve Japonya gibi ülkelerden önemli altyapı yatırımları yapan bir enerji ithalatçısı olarak da önemli bir ekonomik oyuncudur. 2023 yılında Bangladeş, başta rafine petrol, pamuk, kumaş ve gübre olmak üzere 73 milyar dolar değerinde mal ithal etti.

Ekonomik ortaklar arasında belirsizlik

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Son dönemde yaşanan huzursuzluğun yarattığı belirsizlik ticari ortakları ve yatırımcıları rahatsız edecek gibi görünüyor. Michael Kugelman, ekonomik ortakların yeni hükümetin durumu istikrara kavuşturmasını umarak endişeyle izlediklerini ve beklediklerini belirtiyor.

Bangladeş’teki huzursuzluğun, Başbakan Narendra Modi ile Şeyh Hasina arasındaki tarihi ilişki ve yakın bağlar göz önüne alındığında Hindistan’ı da etkilemesi muhtemel.

Yatırımcıların bakış açısı

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Ekonomik ortaklar ve yatırımcılar, Bangladeş’teki gelişmeleri yakından izleyerek ihtiyatlı bir yaklaşım benimsiyor. Umut, geçici hükümetin barışı hızla geri getirebilmesi ve ekonomiyi istikrara kavuşturabilmesi, protestoların uzun vadeli ekonomik etkilerinin hafifletilmesini sağlamasıdır.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.