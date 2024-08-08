Birleşik Krallık düzenleyicisi, Amazon’un yapay zeka şirketi Anthropic’e yaptığı 4 milyar dolarlık yatırımı araştırıyor

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Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), Amazon’un ABD’li yapay zeka şirketi Anthropic’e yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımla ilgili resmi bir soruşturma başlattı.

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Soruşturma, ortaklığın İngiltere’deki rekabete potansiyel olarak zarar verip vermeyeceğini belirlemeyi amaçlıyor. CMA, Perşembe günü Amazon-Anthropic anlaşmasının rekabet ortamını olumsuz etkileyebilecek ilgili bir birleşme durumu oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için bir “1. Aşama” soruşturması başlattığını duyurdu.

İlk bulgular resmi soruşturmayı hızlandırdı

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Ön incelemenin ardından CMA, Amazon-Antropik ittifakına ilişkin resmi bir soruşturma başlatmak için yeterli bilgi topladığı sonucuna vardı. Düzenleyicinin web sitesindeki bildirimi, işlemin daha derin bir “2. Aşama” soruşturmasını gerektirip gerektirmediğine karar vermek için artık 40 iş gününe kadar süreye sahip olduğunu gösteriyor.

Bu adım, anlaşmanın gerçekten rekabete zarar verip vermeyeceğini ve eğer öyleyse, bu etkileri azaltmak için ne gibi önlemlerin gerekli olabileceğini belirleyecek.

Amazon’un Anthropic’e yatırımının detayları

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Amazon, Anthropic’e 4 milyar dolarlık yatırımını Mart ayında tamamladı. İki aşamada tamamlanan anlaşma, ilk olarak Eylül ayında satın alınan 1,25 milyar dolarlık özsermaye hissesini ve ardından bu yılın başlarında 2,75 milyar dolarlık ek bir işlemi içeriyordu.

Anlaşmanın bir parçası olarak, Anthropic’in gelişmiş büyük dil modelleri, üretken AI uygulamaları geliştirmek için kullanılan Amazon’un Bedrock platformuna entegre edilecek. Bu modeller, Amazon’un Amazon Web Services (AWS) bulut bilişim bölümü tarafından geliştirilen özel AI çiplerinde eğitilecek ve dağıtılacak.

Amazon ve Anthropic’in soruşturmaya yanıtları

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CMA’nın ilk Aşama 1 birleşme araştırmasına devam etme kararına yanıt olarak bir Amazon sözcüsü hayal kırıklığını dile getirdi. Sözcü, Anthropic ile yapılan işbirliğinin herhangi bir rekabet kaygısı yaratmadığını veya CMA’nın inceleme eşiğini karşılamadığını vurguladı.

Amazon, Anthropic’e yaptığı yatırımla teknoloji sektöründe seçenek ve rekabeti genişletmedeki rolünü vurguladı. Ayrıca Amazon’un, diğer sağlayıcılarla ortaklık yapma özgürlüğünü elinde bulunduran Anthropic’te yönetim kurulu üyeliği veya karar alma yetkisine sahip olmadığını da belirttiler.

Anthropic, Amazon’un duygularını tekrarlayarak bir şirket olarak bağımsızlığını yeniden teyit etti. Antropik bir sözcü, firmanın stratejik ortaklıklarının ve yatırımcı ilişkilerinin kurumsal yönetimden veya başkalarıyla işbirliği yapma özgürlüğünden ödün vermediğini belirtti.

Sözcü, CMA ile işbirliği yapma ve Amazon’un yatırımı ve ticari işbirlikleri hakkında kapsamlı bir anlayış sunma fırsatını memnuniyetle karşıladı.

Düzenleyici incelemenin daha geniş bağlamı

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Amazon-Anthropic ortaklığı CMA’nın incelemesi altındaki tek anlaşma değil. Düzenleyici aynı zamanda ABD’li yazılım devi Microsoft ile yapay zeka lideri OpenAI arasındaki milyarlarca dolarlık ortaklığı da inceliyor. CMA, Microsoft-OpenAI anlaşmasına ilişkin 1. Aşama soruşturmasını başlatıp başlatmayacağını henüz duyurmadı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Ticaret Komisyonu (FTC) de teknoloji sektöründeki son yatırımlara ve ortaklıklara ilgi gösterdi. Ocak ayında FTC, aralarında Microsoft, Amazon ve Google’ın da bulunduğu büyük teknoloji şirketlerinin yanı sıra OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka firmalarına, son işbirlikleri ve yatırımları hakkında bilgi vermelerini talep eden emirler yayınladı.

Bu hamle, hızla gelişen yapay zeka alanındaki önemli yatırımların ve ortaklıkların sonuçlarına yönelik düzenleyici odağın giderek arttığının altını çiziyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.