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Bulut uygulamalarının önde gelen izleme ve güvenlik platformu Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG), ikinci çeyrekte piyasa beklentilerini aşan etkileyici kazançlar bildirdi ve yatırımcıların hisse senedinin potansiyelini yeniden değerlendirmesine neden oldu.

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Datadog, Perşembe günü 2024’ün 2. çeyreği için GAAP dışı EPS’nin 0,43 dolar olduğunu duyurdu ve analistlerin tahminlerini 0,07 dolar aştı.

Buna ek olarak şirket, bir önceki yıla göre %26,7 oranında güçlü bir artış göstererek tahminleri 19,9 milyon $ aşarak 645 milyon $ gelir elde etti.

Şirketin sağlam performansı, işletme nakit akışının 164 milyon dolara ve serbest nakit akışının ise 144 milyon dolara ulaşmasıyla operasyonel verimliliğinin altını çiziyor.

Bu güçlü mali performans, bugün piyasanın açılışında Datadog’un hisse senedi fiyatında %9’luk kayda değer bir artışa yol açtı.

Datadog’un finansal istikrarı, 30 Haziran 2024 itibarıyla toplamı 3,0 milyar dolar olan nakit, nakit benzerleri ve menkul kıymetlerden oluşan likiditesiyle vurgulanıyor.

Şirket aynı zamanda Yıllık Düzenli Geliri (ARR) 100.000 ABD Doları veya daha fazla olan müşteri tabanının da bir önceki yıla göre %13 artarak yaklaşık 3.390 müşteriye ulaştığını gördü.

İddialı hedefler

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Geleceğe baktığımızda Datadog önümüzdeki çeyrekler için iddialı hedefler belirledi. Şirket, 2024’ün üçüncü çeyreği için 660 milyon ila 664 milyon dolar arasında gelir öngörüyor ve hisse başına GAAP dışı net gelirin 0,38 ila 0,40 dolar arasında olmasını bekliyor.

Tüm yıl için Datadog, gelirlerin 2,62 milyar dolar ile 2,63 milyar dolar arasında olacağını, GAAP dışı işletme gelirinin ise 620 milyon dolar ile 630 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.

Bu tahminler, şirketin ilk çeyrek kazanç açıklaması sırasında paylaşılan önceki tahminlerini geride bırakıyor.

CEO Olivier Pomel, çeyreğin başarısını olağanüstü uygulamalara ve Datadog’un çok ürünlü platformunun genişleyen benimsenmesine bağladı.

Şirketin yeniliğe olan bağlılığı, Aracısız Tarama, Veri Güvenliği ve Kod Güvenliği gibi yeni ürünlerin tanıtıldığı DASH 2024 kullanıcı konferansında sergilendi.

Bu geliştirmeler Datadog’un güvenlik tekliflerini güçlendiriyor ve bulut izlemedeki liderliğini güçlendiriyor.

Live Debugger aracının kullanıma sunulması, LLM Observability ve Kubernetes Autoscaling çözümlerinin genel kullanıma sunulmasıyla birlikte Datadog’un bulut izlemede lider pazar konumunu daha da sağlamlaştırdı.

liderlik ekibindeki önemli atamalar

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Datadog ayrıca liderlik ekibini önemli atamalarla güçlendirdi.

Yanbing Li, Google’dan değerli deneyimler getirerek Baş Ürün Sorumlusu olarak atandı; David Galloreese ise Baş İnsan Sorumlusu olarak katılarak Walmart’tan zengin bir uzmanlık getirdi.

Datadog’un entegre platformu, kapsamlı bir izleme ve güvenlik çözümleri paketi sunarak onu New Relic ve Dynatrace gibi rakiplerinden farklı kılıyor.

Bu benzersiz konumlandırma, Datadog’un bulut tabanlı izlemeye yönelik artan talebin daha büyük bir kısmını yakalamasını sağlar.

Ancak teknoloji sektöründeki rekabet ortamı sürekli yenilik ve adaptasyonu gerektirmektedir.

Datadog’un teknolojik değişimlerin ilerisinde kalabilme ve gelişen müşteri beklentilerini karşılayabilme yeteneği, büyüme yörüngesinin sürdürülmesinde kritik öneme sahip olacaktır.

Değerleme

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Değerleme açısından, Datadog’un hisse başına kazanç tahmininin üst sınırına (24 Mali Yılı için 1,66$) dayanan ileri fiyat-kazanç (F/K) oranı, sektör ortalamasıyla karşılaştırıldığında bir primi yansıtıyor ve güçlü yatırımcı güveninin sinyalini veriyor.

Ancak şirketin mevcut gelir tahminleri dikkate alındığında fiyat/satış (F/S) oranı, geçmiş ortalamalara göre prim değerlemesi yapıldığını gösteriyor.

Datadog’un hisse senedi performansını analiz ederken, mevcut fiyat gidişatının sağlam temellerle uyumlu olup olmadığını izlemek çok önemli olacak.

Eylül 2020’deki halka arzın ardından hisse senedi fiyatlarında yaşanan artışın ardından Datadog’un hisseleri, önemli bir düşüşten önce Kasım 2021’de 200 dolar civarına yükseldi ve geçen yılın başlarında 62 dolar civarına yakın en düşük seviyelere ulaştı.

Son 2. çeyrek sonuçları potansiyel bir dönüm noktasına işaret edebilir ve Datadog’u hem uzun vadeli hem de kısa vadeli yatırımcılar için ilgi çekici bir hisse senedi haline getirebilir.

138 doların üzerindeki direnç büyük bir engel

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Hisse o zamandan bu yana ikiye katlanmış olsa da 2024’ün başından bu yana 138 doların üzerinde önemli bir dirençle karşılaştı. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da hisse senedinin 100 günlük hareketli ortalamasının 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşmenin eşiğinde olması. uzun vadeli bir düşüş trendi için potansiyel bir sinyaldir.

TradingView’den DDOG grafiği

Bu nedenle, hisse senedinde yükseliş bekleyen ancak henüz satın almamış olan yatırımcılar, dikkatli davranmalı ve hisse senedi günlük grafiklerde 138 doların üzerinde kapanıncaya kadar önemli bir uzun pozisyon başlatmamalıdır. Hisseleri mevcut seviyelerde biriktirebilirler ancak kaybı kısa vadeli düşük seviye olan 98,80 doların altında tutmaları gerekiyor.



Hisse senedinde düşüş eğilimi gösteren yatırımcılar bugünkü yükselişi yeni bir açığa satış fırsatı olarak kullanabilirler.

Hisse senedinin önümüzdeki günlerde bugünkü kazancından vazgeçmesi, orta vadede düşüş eğiliminin süreceğini ve hisse senedinin bir kez daha kısa pozisyonlardan kâr kaydedilebileceği 100 doların altına düşebileceğini gösterecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.