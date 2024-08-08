Gizli Google-Meta anlaşması YouTube’daki gençleri hedef alıyor, etek kuralları: rapor

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Google ve Meta, Instagram reklamlarıyla YouTube’daki gençleri hedef almayı amaçlayan gizli bir anlaşmayla manşetlere çıktı.

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Google’ın reşit olmayanlara çevrimiçi ortamda nasıl muamele edildiğine ilişkin kendi kurallarını atlamak için tasarlanan bu stratejik ortaklık, önemli etik ve hukuki kaygılara yol açtı.

Belgeler ve kaynaklar, bu kampanyanın iç işleyişini ve teknoloji endüstrisi için daha geniş sonuçlarını ortaya koyuyor.

‘Bilinmeyen’ bir boşluk aracılığıyla gençleri hedeflemek

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Financial Times’ın haberine göre Google, Meta için 13-17 yaş aralığındaki YouTube kullanıcılarına yönelik, Instagram’ı tanıtan reklamları hedefleyen bir pazarlama projesi geliştirdi.

Kampanya, Google’ın reklam sisteminde “bilinmeyen” olarak etiketlenen ve 18 yaş altı kişilere yönelen bir gruba odaklanıyordu. Strateji, Google’ın politikalarındaki, demografik bilgilere dayalı olanlar da dahil olmak üzere, küçüklere yönelik kişiselleştirilmiş reklamları yasaklayan bir boşluktan yararlandı.

İçeridekilere göre, kampanyanın gerçek amacını gizlemek için adımlar atıldı; bu, Google’ın politikalarının “proxy hedefleme” yoluyla atlatılmasına karşı kendi kurallarına aykırıydı.

Kongre incelemesi sırasında gelişme

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Meta CEO’su Mark Zuckerberg, platformlarındaki çocuk istismarı olaylarından dolayı özür dilemek için Ocak ayında ABD Kongresi huzuruna çıktığında Instagram kampanyası zaten devam ediyordu.

Bu bağlam, kamunun çocuk güvenliğine yönelik taahhütleri ile perde arkası pazarlama stratejileri arasındaki zıtlığı vurgulamaktadır.

Çevrimiçi reklamcılık alanında genellikle amansız rakipler olan Google ve Meta, Şubat-Nisan 2023 arasında Kanada’daki pilot projeyi başlatmak için Publicis’in bir yan kuruluşu olan Spark Foundry ile işbirliği yaptı.

Başarısı nedeniyle proje, daha geniş uluslararası genişleme ve Facebook gibi diğer Meta uygulamalarının tanıtılması planlarıyla birlikte Mayıs ayında ABD’de denendi.

İç ve dış reaksiyonlar

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Raporda, Financial Times’ın temasa geçmesi üzerine Google’ın iddialarla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Proje o zamandan beri iptal edildi.

Google şunları belirtti:

Reklamların 18 yaşın altındaki kişilere göre kişiselleştirilmesini yasaklıyoruz, nokta. Bu politikalar gerekli olanın çok ötesine geçer ve teknik önlemlerle desteklenir. 18 yaşın altındaki hiçbir kayıtlı YouTube kullanıcısının doğrudan hedef alınmadığını doğruladılar ancak “bilinmeyen” grup boşluğunun kullanımını inkar etmediler.

Meta ise “bilinmeyen” hedef kitleyi hedeflemenin kişiselleştirme veya politika ihlali anlamına gelmediğini ileri sürdü. Hizmetlerinin reklamını yaparken kendilerinin ve meslektaşlarının politikalarına bağlı kalmayı vurguladılar ve şunu belirttiler:

“Uygulamalarımızı gençlerin arkadaşlarıyla bağlantı kurabilecekleri, topluluk bulabilecekleri ve ilgi alanlarını keşfedebilecekleri bir yer olarak pazarlama konusunda açık davrandık.”

Yasal ve düzenleyici zemin

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Google-Meta ortaklığının zamanlaması, çevrimiçi ortamda çocuk güvenliğine ilişkin yasama faaliyetlerinin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Geçen hafta ABD Senatosu, çocukları zararlı içerikten korumak için sosyal medya platformlarına özen gösterme yükümlülüğü getiren Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasasını kabul etti.

Bu iki partili anlaşma, Silikon Vadisi’nin çocuk güvenliği konusunda düzenlenmesine yönelik önemli bir adıma işaret ediyor.

Cumhuriyetçi Senatör Marsha Blackburn Google-Meta anlaşması hakkında şunları söyledi:

Çocuklarımızı koruma konusunda büyük teknoloji şirketlerine güvenilemez. Çocuklarımızı istismar ederken bir kez daha yakalandılar ve Silikon Vadisi yöneticileri, kârı her zaman çocuklarımızın önünde tutacaklarını kanıtladılar.

Meta’nın incelemesi sürüyor

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Meta’nın platformlarında küçüklere yönelik davranışları uzun süredir inceleme altındaydı. Şirket şu anda genç kullanıcılara yönelik manipülatif uygulamalar uyguladığı iddiasıyla 33 eyalet tarafından dava ediliyor ancak Meta bu suçlamaları reddediyor.

Ek olarak Federal Ticaret Komisyonu (FTC), şirketin mahkemede itiraz ettiği bir hareketle Meta’nın genç izleyicilerden para kazanmasını engellemeyi amaçlıyor.

2021’de Meta, kamuoyunun tepkisi ve ihbarcıların uygulamanın genç kızların ruh sağlığına zararlı olduğunu öne sürmesinin ardından Instagram’ın çocuklara yönelik bir versiyonunu başlatma planlarını durdurdu.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.