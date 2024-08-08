Hindistan merkez bankası, yüksek gıda enflasyonu nedeniyle faiz oranını %6,5’te değiştirmedi

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Hindistan Merkez Bankası (RBI) Para Politikası Komitesi (MPC), kalıcı gıda enflasyonunun perakende enflasyonu için önemli bir tehdit olduğunu öne sürerek, üst üste dokuzuncu toplantıda Repo faizini %6,5’te sabit tuttu.

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Karar 8 Ağustos Perşembe günü açıklandı ve para politikası duruşu ‘genişlemenin geri çekilmesi’ yönünde olmaya devam ediyor.

PPK’nın kararı sonucunda bankaların mevcut faiz oranlarını koruyarak kredilerin aylık eşit taksitlerinin (EMI) değişmeden kalmasını sağlaması bekleniyor.

Bu istikrar, kredi ödemelerindeki olası artışlardan endişe duyan borçlulara rahatlama sağlıyor.

RBI ayrıca gıda enflasyonunda devam eden zorluklara rağmen 2025 Mali Yılı için gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme tahminini %7,2’de ve perakende enflasyon tahminini de %4,5’te tuttu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Hindistan’ın 25. mali yıldaki GSYİH büyüme tahminini Temmuz ayında 20 baz puan artırarak %7’ye yükseltti.

Kalıcı gıda enflasyonu

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Geçtiğimiz birkaç ay boyunca RBI, genel enflasyonla mücadele yolu için risk oluşturan yüksek gıda enflasyonuna ilişkin artan endişelerini dile getirdi.

Tüm Hindistan tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) yıllık değişimlerle ölçülen manşet enflasyon, Mayıs ayındaki %4,8 seviyesinden Haziran ayında %5,1’e yükseldi. Özellikle gıda enflasyonu Mayıs ayındaki %7,9 seviyesinden Haziran ayında %8,4’e yükseldi.

RBI yaptığı açıklamada şunları söyledi:

TÜFE sepetinde ağırlığı yaklaşık %46 olan gıda enflasyonu, Mayıs ve Haziran aylarında manşet enflasyonun %75’inden fazlasına katkıda bulundu. Sebze fiyatları Haziran ayında hızlı bir şekilde yükselerek enflasyona yaklaşık %35 oranında katkı sağladı. Diğer temel gıda kalemlerinde de yüksek enflasyon baskıları devam etti.

RBI yöneticisi Shaktikanta Das, yüksek büyüme elde etmek için fiyat istikrarı ihtiyacını vurguladı ve PPC’nin kalıcı gıda enflasyonunun yayılma etkilerini önlemek için tetikte kalması gerektiğine dikkat çekti.

Merkez bankası, güneybatı muson yağmurlarındaki toparlanma ve ekimdeki sağlıklı ilerleme nedeniyle gıda enflasyonunda bir miktar rahatlama beklendiğini söyledi. Hububat tampon stokları ise normların üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Normal bir muson olması koşuluyla 2024-25 için TÜFE enflasyonunu %4,5 olarak sabitledi.

Analistler, Fed’in oran eyleminin RBI’nin gelecekteki duruşuna yön verme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor

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Orta Doğu’daki gerilimler, Japon yenindeki yükseliş ve ABD’deki durgunluğa ilişkin endişelerin etkisiyle küresel piyasalarda son dönemde yaşanan hızlı hareketler, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine ilişkin beklentilerini artırdı.

Emkay Global Finansal Hizmetler baş ekonomisti Madhavi Arora şunları söyledi:

Küresel anlatılara ilişkin değişen tartışmaların RBI’nin esnek olmasını gerektirdiğini anlıyoruz. Bununla birlikte, Hindistan dövizi ve oranlarındaki oynaklık, son küresel piyasa çalkantılarının ortasında yönetilebilir hale geldi ve RBI’ya yurt içi enflasyon ve finans sektörü risk yönetimine odaklanma konusunda esneklik kazandırdı. Fed’in pivotunun, RBI’nin duruş ve oran eylemindeki değişikliğinden önce geleceğini ve etkileneceğini düşünüyoruz. Ayrıca, göreceli olarak şahin kalmak ve hala anlaşılması zor olan %4’lük enflasyon hedefini vurgulamak, RBI’nın özellikle de ikinci yarıyılda bolluk sorununu yönetmekle yükümlü olduğu bir dönemde yalnızca istenmeyen INR taşımasına neden olacaktır.

Ancak Arora, Hindistan’ın RBI tarafından yapılan büyüme tahminlerinin (25 Mali Yılı için %7,2) aşırı iyimser olduğunu ve zayıf talep dinamiklerinin muhtemelen çekirdek enflasyonu baskı altında tutacağını ekledi.

HDFC Bank’tan yapılan açıklamaya göre:

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimine ilişkin beklentileri, Eylül ayı başlarında 50 baz puanlık faiz indirimi çağrıları ve 2024’te beklenen 115 baz puanlık kümülatif faiz indirimi ile son birkaç haftada önemli ölçüde arttı. Bu aşamada aşırı gergin olan Fed’in Eylül ayında faiz indirimi döngüsüne başlayıp 25 baz puanlık bir indirime gitme olasılığının yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun rupi üzerinde etkileri olabilir ve RBI, gelecekteki önemli politika sapmalarını azaltmak için para politikasını küresel oran döngüsüyle uyumlu hale getirmeye başlayabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.