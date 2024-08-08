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Tanınmış yatırımcı Jim Cramer, Robinhood’un geleceği konusunda iyimser ve önümüzdeki günlerde hisse senedinin daha fazla kazanacağını öngörüyor.

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Robinhood Markets Inc.’in hisse senedi fiyatlarında Perşembe günü ılımlı bir artış olmasına rağmen, şirketin son kazanç raporu Wall Street’in ikinci çeyreğe ilişkin beklentilerini aştı.

Robinhood 2. Çeyrek kazanç raporu

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Robinhood’un ikinci çeyrek performansı, hem hisse senetleri hem de kripto para birimlerindeki artan ticaretin etkisiyle işlem bazlı gelirde yıldan yıla %69’luk güçlü bir büyüme sergiledi.

Mem stoku fenomeninin yeniden canlanması da firmanın etkileyici üç aylık sonuçlarına katkıda bulundu.

CNBC’nin ” Sokakta Squawk ” programında konuşan Cramer, Robinhood CEO’su Vladimir Tenev’in, şirketi diğer aracı kurumlardan ayırdığına inandığı yenilikçi yaklaşımının altını çizdi.

Tenev’in marj ticareti ve bireysel emeklilik hesaplarına (IRA) iyileştirmeler sunmak gibi girişimleri, Robinhood’un büyüme potansiyelindeki temel faktörler olarak görülüyor.

Jim Cramer neden Robinhood’a inanıyor?

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Cramer’ın Robinhood’un hisselerine olan güveni çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor.

Şirketin marj ticareti ve yapay zeka destekli yatırım danışmanlığı gibi yeni finansal ürünlere yönelmesi, değişen piyasa taleplerini karşılama konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Cramer, yapay zeka asistanıyla ilgili bazı çekincelerini dile getirse de, şirketin kullanıcı tabanına hitap ettiğini kabul etti.

Ayrıca Wall Street analistleri de Cramer’in heyecanını paylaşıyor.

Robinhood’un hisseleri için ortalama fiyat hedefi 23 dolar olup, mevcut seviyesinden yaklaşık %35’lik bir artış potansiyeline işaret ediyor.

Ancak Robinhood’un temettü ödemesi yapmamasının onu gelir odaklı yatırımcılar için daha az çekici hale getirdiğini belirtmekte fayda var.

Robinhood’un büyüyen abone tabanı

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Robinhood’un son dönemdeki büyümesi abonelik hizmetinde de açıkça görülüyor.

Şirket, bir önceki yıla göre %61’lik önemli bir artışa işaret ederek 2 milyonun üzerinde Altın abonesi bildirdi.

Bu büyüme, Robinhood’un özellikle genç yatırımcılar arasında müşteri çekme ve elde tutma konusundaki başarısının altını çiziyor.

Opsiyonlar ve kripto para piyasalarındaki önemli varlığı da dahil olmak üzere firmanın çeşitli teklifleri, güçlü pazar konumuna katkıda bulunuyor.

Cramer, platformun hem sıradan hem de aktif yatırımcılara yönelik çekiciliğine dikkat çekerek, çeşitli ticari çıkarlara hitap etme yeteneğinden dolayı Robinhood’u övdü.

Liderlik değişiklikleri ve stratejik hamleler

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Robinhood’un stratejik girişimleri, son liderlik değişiklikleriyle daha da destekleniyor.

Şirket yakın zamanda David Schwed’i komisyonculuk bölümünün Bilgi Güvenliği Direktörü olarak atadı.

Schwed, daha önce Miami merkezli bir web3 ve blockchain güvenlik çözümleri şirketi olan Halborn’da COO olarak görev yapmış olup siber güvenlik alanında geniş deneyime sahiptir.

Bu atamanın Robinhood’un güvenlik önlemlerini güçlendirmesi ve kullanıcı güvenini artırması bekleniyor.

Robinhood ürün tekliflerini genişletmeye ve platformunu geliştirmeye devam ettikçe gelecekteki kazanımlar için de iyi bir konumda bulunuyor.

Yatırımcılar ve analistler, temettü getirisi olmamasına rağmen önemli bir yükseliş potansiyeli beklentisiyle hisse senedini yakından izliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.