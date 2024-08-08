JP Morgan, işgücü piyasasındaki değişimler nedeniyle ABD’nin resesyon olasılığını %35’e yükseltti

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JP Morgan, ABD’de olası bir resesyona ilişkin tahminini önemli ölçüde yükseltti ve şimdi 2024 sonu için daha önceki %25’lik tahminden %35’lik bir olasılık tahmin ediyor.

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Olasılıktaki bu artış, hem ekonomistler hem de piyasa katılımcıları arasında endişelere yol açan işgücü piyasası koşullarındaki son değişimlerden kaynaklanıyor.

Revize edilen tahmin, yaklaşmakta olan durgunluk korkularını artıran, hayal kırıklığı yaratan Temmuz ayı istihdam raporunun ardından geldi.

Rapor, beklenenden daha zayıf istihdam artışının, yen tarafından finanse edilen cari işlemlerdeki gevşemeyle birleştiğinde, bu hafta başında küresel hisse senetlerinde keskin bir satış dalgasına yol açtığını ortaya koydu.

Piyasaların bu tepkisi, ABD ekonomisinin sağlığı ve küresel finansal istikrar üzerindeki daha geniş etkileri konusunda artan rahatsızlığın altını çiziyor.

Federal Rezerv politikasında değişim

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Bu ekonomik sinyallere yanıt olarak piyasa katılımcıları Federal Reserve politikasında önemli bir değişiklik bekliyor.

CME’nin FedWatch aracına göre Eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimi olasılığı artık %100.

Bu araç, parasal genişlemeye ilişkin artan beklentiyi yansıtacak şekilde Federal Reserve’ün politika değişikliklerine ilişkin piyasa beklentilerini takip ediyor.

JP Morgan’ın revize edilmiş resesyon olasılığındaki kritik bir faktör, ABD ücret enflasyonunda gözlenen yavaşlamadır.

Bankadaki ekonomistler, ücret artışlarındaki yavaşlamanın diğer gelişmiş piyasalara kıyasla benzersiz olduğunu belirtiyor.

Bu eğilim, işgücü piyasası koşullarının hafifletilmesinin hizmet fiyatları enflasyonunun düşürülmesine yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak JP Morgan, Federal Rezerv’in mevcut politika duruşunun bu enflasyonist baskıları yönetmek için yeterince kısıtlayıcı olduğuna inanıyor.

JP Morgan, bu gelişmeler ışığında Fed’in kademeli yaklaşımından daha agresif bir duruşa geçebileceğini, yıl sonuna kadar faiz oranlarını en az 100 baz puan düşürebileceğini öngörüyor.

Bu tahmin, artan resesyon riskleri karşısında ekonomiyi desteklemek için daha ciddi parasal genişlemenin gerekli olabileceği yönünde artan bir görüş birliğine işaret ediyor.

Goldman Sachs resesyon görünümünü revize etti

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Goldman Sachs da benzer şekilde resesyon görünümünü revize etti ve olasılık tahminini gelecek yıl için yüzde 10 puan artırarak %25’e yükseltti.

Müşterilere yakın zamanda gönderilen bir notta iletilen bu düzenleme, ekonomik gerileme potansiyeline ilişkin artan endişeleri yansıtıyor.

ABD’de resesyon ihtimalinin hem iç hem de küresel ekonomiler açısından geniş kapsamlı etkileri bulunmaktadır.

Dünyanın en büyük ekonomisindeki bir gerileme, tüketici harcamalarının azalmasına, iş yatırımlarının azalmasına ve finansal piyasalarda dalgalanmaların artmasına neden olabilir.

Ek olarak, küresel ticaret dinamiklerini bozabilir ve özellikle ABD’ye ihracata büyük ölçüde bağımlı olan ekonomileri etkileyebilir.

Durum geliştikçe ekonomistler ve piyasa analistleri, durgunluk risklerini ve para politikası ayarlamalarının etkinliğini ölçmek için gelecekteki ekonomik göstergeleri yakından izleyecek.

İzlenecek temel ölçümler arasında istihdam verileri, enflasyon oranları, tüketici harcama eğilimleri ve iş yatırım modelleri yer alıyor.

Bu göstergeler, ABD ekonomisinin sağlığı ve durgunluk risklerini hafifletmeyi amaçlayan politika önlemlerinin potansiyel etkileri hakkında önemli bilgiler sağlayacak.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.