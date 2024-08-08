MAP Protokolü, zincirler arası birlikte çalışabilirliği geliştirmek için Tron Ağından (TRX) yararlanıyor

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Harita Protokolü, TRX ağında öncü zincirden zincire iletişim yeteneklerini başlatmayı amaçlayan Tron blockchain ile entegrasyonunu Perşembe günü duyurdu.

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MAP Protocol Integrates with TRON to Facilitate Enhanced Cross-Chain Interoperability



MAP Protocol is thrilled to unveil an integration with the TRON blockchain.@MapProtocol will provide advanced cross-chain messaging capabilities to @trondao. The integration will broaden the… pic.twitter.com/tMYlb5SyBi August 8, 2024

Ayrıca ittifak, Tron geliştiricilerine ve meraklılarına farklı blockchainlerle etkileşime girme şansı sunarken MAP Protokolünün erişim alanını genişletmeyi amaçlıyor.

Bu, birlikte çalışabilirliğe, iki ekosistemdeki işlevselliğin artırılmasına ve kullanıcı deneyiminin zenginleştirilmesine yönelik önemli bir adımı temsil ediyor.

İşbirliği, zincirler arasında birlikte çalışabilirliği geliştirmek için MAP Protokolünün Light Client’ını ve ZK’yi kullanacak. Bu, Ethereum Sanal Makineleri, Bitcoin blok zinciri ve Tron ekosistemi arasındaki bağlantıları kolaylaştıracaktır.

Entegrasyonun, stabil kripto para Tether’ın (USDT) zincirler arası transferini destekleyerek ekosistemin birlikte çalışabilirliğini artıracağı belirtiliyor.

MAP Protokolü çekirdek geliştiricisi JamesXYC şunları söyledi:

TRON ve MAP Protokolünün entegrasyonu, birlikte çalışabilen daha geniş bir ekolojik bağlantı kurma çabalarımızda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bu entegrasyon, BTC ekosistemi, EVM’ler ve TRON ekosistemi arasında çoklu zincir ara bağlantılarını mümkün kılmak amacıyla zincirler arası birlikte çalışabilirlik için MAP Protokolünün ZK ve Light Client teknolojilerini kullanacak.

MAP Protokolü, zincirler arası mesajlaşma çözümüyle birlikte çalışabilirliği artırıyor

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MAP Protokolü, P2P zincirler arası birlikte çalışabilirliğe öncelik veren bir Bitcoin Layer2 çözümüdür. Merkezi olmayan uygulama (dApps) geliştiricilerine, BTC L2 platformları ile farklı halka açık blok zincirleri arasında uyumluluğu sağlamak için gereken araçları ve altyapıyı sağlar.

Çözümü, üçüncü taraf bağlantılarına bağlı olan daha önce ‘uzak’ olan Bitcoin L2’lerde devrim yaratarak üçüncü taraflara olan ihtiyacı hafifletiyor.

Bu, web3 çağında dApp ağları için iyi konumlandırılmış, merkezi olmayan ve birleşik bir platform oluşturur.

Bu arada Tron, dApp akıllı sözleşmelerinin oluşturulmasına ve dağıtımına yardımcı olmak için TRON VM’den (Sanal Makine) yararlanan EVM uyumlu bir platformdur.

En son entegrasyon, zincirler arası akıllı sözleşme iletişimini yürütme ve farklı ekosistemlerle uyumluluğu basitleştirme yeteneği de dahil olmak üzere çeşitli avantajlarla birlikte geliyor. Ayrıca, EVM olmayan ve EVM blok zincirleri arasındaki bağlantıyı kolaylaştıracak.

Tron entegrasyonu, MAP Protokolünün, zincirler arası akıllı sözleşme iletişimlerine yönelik artan ihtiyacı karşılamak amacıyla TON ve Solana platformları için zincirler arası mesajlaşma modülleri oluşturma planlarını onaylamasının ardından geldi.

Tron’un kayda değer büyümesinin içinde

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Messari ve CryptoRank’ın yakın tarihli bir raporu, Tron’un zincir içi faaliyetlerde art arda altı çeyrekte önemli bir artış gösterdiğini vurguladı.

Araştırma, TRON’un etkileyici ölçeklenebilirliğini, güvenilir teknik mimarisini ve sağlamlığını vurgulayarak blockchain etkileşimindeki sürekli artışı ortaya çıkardı.

TRX’in mevcut fiyat görünümü

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Tron’un yerel token’ı bugün yükselişini sürdürdü, basın saatinde günlük en düşük seviye olan 0,1238 dolardan 0,1259 dolara çıktı.

TRX 1D Chart on Coinmarketcap

Günlük işlem hacminin azalması zayıf bir yükseliş eğilimine işaret ederken, TRX’in geleceği parlak görünüyor.

Topluluk tarafından yönetilen Tron DAO, dijital varlık pazarında gelişmiş birlikte çalışabilirliği hedefleyerek, merkezi olmayan uygulamalar (dApp’ler) ve blok zinciri teknolojisi aracılığıyla internet merkeziyetsizliğini hızlandırmaya kararlıdır.

Dahası, Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, birlikte çalışabilirliği bir sonraki boğa koşusunun temel direklerinden biri olarak nitelendirdi.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.