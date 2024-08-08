Palantir hisseleri Microsoft ile stratejik ortaklığın ardından %6 arttı

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Palantir Technologies, Microsoft ile stratejik ortaklık yaptığını duyurmasının ardından Perşembe günü hisse senedi fiyatlarında %6’lık bir artış gördü.

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Bu işbirliği, ABD savunma ve istihbarat toplulukları için güvenli bulut, analitik ve yapay zeka (AI) yeteneklerini geliştirmeyi ve Palantir’in hükümet sektöründeki güçlü varlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Kamu kullanımına yönelik gelişmiş yazılım çözümleriyle tanınan Palantir, Gotham, Foundry, Apollo ve yeni Yapay Zeka Platformu (AIP) gibi temel ürünlerini Microsoft’un kamu kurumlarına yönelik özel bulut hizmetleriyle entegre ederek bu ortaklıktan yararlanacak.

Bu işbirliğinin yalnızca Palantir’in operasyonel yeteneklerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda şirket için kritik bir alan olan kamu sektöründeki pazar varlığını da sağlamlaştırması bekleniyor.

Palantir gelirinin %54’ünü devlet müşterilerinden elde etti

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Palantir, bu haftanın başlarında son kazançlarını bildirdi ve yıllık gelir tahminini yukarı yönlü revize etti.

Şirket şu anda yıllık gelirinin 2,74 milyar ila 2,75 milyar dolar arasında olmasını bekliyor; bu da önceki 2,68 milyar dolar ile 2,69 milyar dolar arasındaki tahminini aşıyor.

Bu ayarlama aynı zamanda LSEG’nin 2,7 milyar dolarlık konsensüs tahminini de aşarak şirketin büyüme gidişatına olan güvenini yansıtıyor.

CEO Alex Karp, hissedarlara yazdığı mektupta, Palantir’in istihbarat ve savunma kuruluşlarını da kapsayan ABD hükümet işinden elde ettiği 12 aylık gelirin ilk kez 1 milyar doları aştığını vurguladı.

Özellikle şirketin ikinci çeyrekte gelirinin %54’ünü devlet müşterilerinden elde etmesi, kamu sektöründeki taahhütlerinin stratejik önemini vurgulamaktadır.

Palantir’in hisseleri yılbaşından bu yana yaklaşık %60 oranında değer kazandı ve Microsoft ile olan bu son ortaklığın yatırımcıların güvenini daha da artırması bekleniyor.

Microsoft için bu ortaklık, devlet kurumlarının özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış gelişmiş bulut ve yapay zeka çözümleri sunma amacının altını çiziyor.

Microsoft, Palantir ile işbirliği yaparak kamu sektörü için güvenli ve verimli teknoloji çözümlerinin kilit sağlayıcısı olarak konumunu daha da güçlendirebilir.

Bu ortaklık neden önemli?

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Palantir ve Microsoft arasındaki ortaklık her iki şirket için de stratejik bir kazanımı temsil ediyor.

Palantir için bu, erişim alanını genişletecek ve son teknoloji ürünlerinin kritik bir sektörde dağıtımını geliştirecek bir platform sağlıyor.

Microsoft açısından bu, operasyonların modernleştirilmesi ve sonuçların iyileştirilmesi açısından hayati önem taşıyan gelişmiş bulut ve yapay zeka yetenekleriyle devlet kurumlarını destekleme konusundaki kararlılığını güçlendiriyor.

Bu işbirliği, gelişmiş teknolojinin ABD savunma ve istihbarat topluluklarına entegrasyonunda önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Palantir’in yazılım çözümlerindeki uzmanlığını Microsoft’un güçlü bulut altyapısıyla birleştiren ortaklık, gelişmiş yetenekler ve operasyonel iyileştirmeler sunmayı ve devlet operasyonlarında teknoloji entegrasyonu için yeni bir standart belirlemeyi vaat ediyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.