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Plug Power (NASDAQ: PLUG), hisse senedi fiyatlarının yeni düşük seviyelere ulaşması nedeniyle önemli bir gelir düşüşüyle boğuşuyor.

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Şirket bugün yayınlanan 2. çeyrek kazanç raporunda, çeyrekte gelirlerinin %44,9 düşerek 143,4 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri işlemlerde %2 düştü.

Hisse başına kazançta (EPS) bir yıl önce -0,40$’dan -0,36$’a hafif bir iyileşme olmasına rağmen, yatırımcılar şirketin geleceğini sorgulamaya devam ediyor.

Faaliyet kar marjı düşüyor

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Şirketin faaliyet kar marjı geçen yıla göre %80,8 düşüşle -%171’e geriledi.

Yüksek pazarlama, satış ve idari giderler, Plug Power’a yük getirerek kârlılığı zorlaştırdı.

Şirketin 875 milyon dolarlık gelir beklentisi analist beklentilerinin biraz altındaydı ve mali performansı yatırımcıları giderek daha sabırsız hale getirdi.

Bu aksaklıklara rağmen Plug Power, hem endüstriyel uygulamalarda hem de ulaşımda hidrojen çözümlerine olan talebin arttığı büyüyen bir sektörde faaliyet göstermektedir.

Dünya yeşil hidrojen ekonomisine doğru ilerledikçe Plug Power’ın gelecekteki gelir beklentisi artabilir.

Şirket yakın zamanda Louisiana’da bir hidrojen üretim tesisi geliştirmek için Olin Corporation ile stratejik bir ortaklık kurdu.

Bu girişim, Plug Power’ın hidrojen üretim kapasitesini artırmayı ve hidrojen ekosistemlerindeki lider oyuncu rolünü güçlendirmeyi amaçlıyor.

Plug Power’ın stratejik yatırımları

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Plug Power’ın ABD ve Avrupa’daki hidrojen üretim tesislerine yaptığı stratejik yatırımlar konumunu güçlendiriyor.

Şirket Finlandiya’da günde 850 ton hidrojen üretme kapasitesine sahip bir tesis işletiyor.

Belçika’da, tamamlandığında yıllık 12.500 ton hidrojen üretmesi beklenen Avrupa’nın en büyük yeşil enerji tesislerinden birini inşa ediyor.

Bu projeler, Avrupa’nın yeşil enerjiye yönelik destekleyici politikalarını yansıtıyor ve Plug Power’ın diğer bölgeler de benzer politikaları benimserken küresel ayak izini genişletmesini sağlıyor.

Liderlik değişiklikleri

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Dean Fullerton’ın yakın zamanda Operasyon Direktörü olarak atanması, Plug Power için olumlu değişikliklerin sinyalini verebilir.

Daha önce Amazon’da çalışan Fullerton, operasyonel verimliliği artırmasıyla tanınıyor. Uzmanlığı, şirketin operasyonel zorluklarının giderilmesine ve finansal performansın iyileştirilmesine yardımcı olabilir.

Plug Power’ın 10 yıllık hisse senedi fiyat grafiğine bakıldığında, hisse senedinin 2015 ile 2020 yılları arasında görülen seviyelere geri döndüğü görülüyor. Bu tarihi destek alanı, gelecekteki fiyat istikrarı için bir temel oluşturabilir.

Yatırım hususları

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Plug Power’ın mevcut mali durumu zorluklar içerse de, şirketin gelişen hidrojen sektöründeki güçlü varlığı ve stratejik girişimleri iyileşme potansiyeline işaret ediyor.

Mevcut seviyelerde hisse biriktiren yatırımcılar, yeni liderliğin ve stratejik değişikliklerin etkilerinin somutlaşmaya başlamasıyla bundan faydalanabilirler.

Plug Power’ın son mali performansı hayal kırıklığı yaratsa da, stratejik yatırımları ve liderlik değişiklikleri temkinli bir iyimserlik için nedenler sunuyor. Piyasa bu gelişmelere uyum sağladıkça, uzun vadeli yatırımcılar şirketin gelişen gidişatında fırsatlar bulabilir.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.