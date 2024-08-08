Röportaj: Jim Rogers, çoğu merkez bankasının, özellikle de Fed’in faiz oranlarını yanlış anladığını söylüyor

Japonya, Asya ve ABD dahil küresel piyasaların Pazartesi günü ABD’deki istihdam verileri ve yen ticaretindeki gevşemenin ardından tanık olduğu şiddetli dalgalanma şimdilik istikrar kazandı ancak ABD’nin resesyona girmesine ilişkin korkular sürüyor.

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Başarılı Amerikalı yatırımcı ve Beeland Interests’in başkanı, popüler olarak Jim Rogers olarak bilinen James Beeland Rogers, gidişatın tersine döndüğünü birçok kez gördü ve güçlü kaldı.

Invezz, son olaylardan nasıl anlam çıkarılacağı, bu kadar değişken zamanlarda hangi varlıkların satın alınacağı veya elde tutulacağı ve ayı piyasasının yakında olduğunu düşünmesine rağmen neden henüz açıktan satış yapmadığı konusunda görüşlerini almak için Rogers’a döndü. Düzenlenen alıntılar:

Invezz: Pazartesi günü Japonya’nın önderlik ettiği piyasa çöküşü ve ABD’de yaklaşmakta olan resesyon korkusu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Çin dışında dünya çapındaki borsaların hepsi yeni zirveler yapıyor. Diğer herkes çok iyi vakit geçiriyor. Bu genellikle bir soruna yol açar. Herkes mutlu olduğunda endişelenmelisin.

Yani Japonya 35 yıldır aşağıdaydı. Daha sonra bu yıl birçok nedenden dolayı yükselmeye başladı ve uzun süre de yükselişe geçti. Böyle bir piyasa düşmeye başladığında genellikle çok korkutucu olur ve Japonya da korkutucu olur.

Son mu? Bilmiyorum. Sonun yakında geldiğini biliyorum çünkü dünyadaki herkes çok iyi vakit geçiriyor, Hindistan dahil, Japonya dahil. Bunlar uzun zamandır pek iyi olmayan pazarlar. Yani sonun ne zaman geleceğini bilmiyorum ama yaklaştığımızı biliyorum.

Pazartesi piyasasının çökmesi gelecek zamanlar için bir sinyal mi?

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Belki de hazır olun, hazır olun diyen bir zil sesiydi.

Size dünyanın hiçbir yerinde çok fazla hisseye sahip olmadığımı söyleyeceğim çünkü başka bir ayı piyasası yaşayacağımızı biliyorum ve bu gerçekleştiğinde bunun çok ama çok ciddi olacağını biliyorum.

2008 yılında çok fazla borçtan dolayı sorun yaşadık. Hepsi bu. 2009’dan bu yana her yerdeki borç hızla arttı. Artık Hindistan’ın bile borcu var. Yani endişelen. Endişeliyim. Ama henüz açığa satış yapmıyorum.

Gümüş dikkate alınması gereken ucuz bir varlıktır

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Invezz: Peki şu anda servetinizi nerede tutuyorsunuz? Bu kadar değişken zamanlarda hangi varlık sınıfı yatırımcılarına bakmalı?

Geçmişte öğrendiğim şey şu; hala depresif olan şeylere bakmalısınız.

Yani gümüş ucuz. Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Gümüş tüm zamanların en yüksek seviyesinden %40 düştü. Yani gümüş olabilir. Gümüş sahibiyim. Umarım daha fazlasını satın alırım. Umarım düşerse daha fazla altın alırım.

Tarım hâlâ ucuz ama çoğu şey ucuz değil. Varlıkların çoğu, özellikle de dünyanın her yerindeki hisse senetleri pahalıdır. Yani satın alınacak çok fazla şey yok.

Açığa satış yapmaya başladığınızda, en çok yükselen hisse senetlerini açığa satmalısınız. Amerika’daki şu hisse senetleri, bilirsiniz, (muhteşem) yedili, ayı piyasaları geldiğinde, bunlar açıktan satılması gereken türden şeylerdir.

Hindistan’da kısa satılacak bir hisse senedi bilmiyorum. Kısa satılacak yerin Amerika olması daha olası.

Invezz: Uzmanlar yapay zeka hisselerinin dot-com yoluna gidip gitmeyeceğini tartışıyorlar. Büyük Teknolojiyi harekete geçiren yapay zeka patlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yapay zeka zaten dünyayı değiştiriyor. Dünyayı daha da değiştirecek. Ve büyük servetler kazanılacak. Büyük felaketler de olacak. Her zaman vardı.

Ancak elektrik dünyayı böyle değiştirdi. Ve harikaydı. Hisse senetleri bir süreliğine harikaydı.

Dediğim gibi bu şirketlerin bir kısmı batacak. Hisse senetlerinin çoğu çökecek. Ancak kısmen hangileri olduğunu bilmediğim için kısmen de zamanlamamın kötü olması nedeniyle henüz açığa satış yapmıyorum.

Yapay zekada daha fazla histerinin oluşmasını bekliyorum

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Beklediğim şey daha fazla histeri. Vahşi bir histerinin yaşanmasını bekliyorum. İşte o zaman açığa satış yapacağım, eğer böyle bir şey olursa. Genellikle demiryolları, elektrik, televizyon veya bilgisayarlar gibi bir balonla karşılaştığınızda bu, sonunda histeriye dönüşür.

Invezz: ABD’deki resesyon korkusuna dönecek olursak, tarihsel olarak gelişmekte olan piyasalar, gelişmiş piyasalar resesyon evresine girdiğinde bundan faydalanmış gibi görünüyor. Bu gerçekleşirse modelin tekrarlandığını görüyor musunuz?

Bu, hayatımda Çin dışında neredeyse herkesin yükselişe geçtiğini ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gördüğüm birkaç olaydan biri.

Bu hayatımda nadiren oldu. Yani bu pazar patlaması sona erdiğinde durum çok çok kötü olacak.

2008 yılında çok fazla borç nedeniyle sıkıntı yaşadık. 2009’dan bu yana hepsi bu. Her yerde borç hızla arttı. Yani bir dahaki sefere ayı piyasasıyla karşılaştığımızda, bir dahaki sefere bir sorunla karşılaştığımızda bu zor olmalı.

Borç çok yüksek. Geçen gün bir gazete çıkardım ve Amerikan hükümetinin borcunu anlamaya çalışmaya başladım. Amerika’nın borcunu ödemesi imkansız. Ama insanlar şu anda umursamıyor. Çocuklarımın hayatları boyunca korkunç sorunlar yaşayacağını görebiliyorum.

Hindistan bile borç biriktiriyor. Demek istediğim, Hindistan Amerika Birleşik Devletleri kadar kötü bir şey değil. Ama Amerikalılar, genç Amerikalılar zor zamanlar geçirecek. Yaşlı bir Amerikalı olmak için iyi bir zaman. Genç bir Amerikalı olmak için iyi bir zaman değil.

Invezz: Bunun suçlusu kim? Bu, durgunluk hakkında tüm konuşmalar başlamadan önce bile beklediğiniz bir şey miydi?

Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer ülkelerde bazı küçük sorunların ortaya çıktığını fark ettik. Durgunluklar böyle başlıyor. Orada küçükten başlıyorlar. Kimse umursamaz. Yapmıyorlar. Çok küçük. Bu çok önemsiz. Nihayet akşam haberlerinde çıkıyor. Dünya çapında BBC’de yayınlanıyor.

Henüz orada değil. Ancak işaretler ortaya çıkmaya başlıyor. Ama henüz açığa satış yapmıyorum.

Pazartesi, insanları sorunların yaklaştığı konusunda uyarmak için yapılan türden bir şeydi. Belki de işaret buydu. Bilmiyorum. Ancak bu, sona yaklaştığımızın göstergesi.

Fed gerçekten çok uzun süre bekledi

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Invezz: Pek çok uzman, Fed’in faiz oranlarını çok uzun süre çok yüksek tutmuş olabileceğinden endişe ediyor, bu da resesyon korkusunu artırıyor. Fed’in enflasyon durumunu yanlış değerlendirdiğini mi düşünüyorsunuz?

Çoğu merkez bankası, özellikle de Fed, yanlış değerlendirme yapıyor ve yanlış anlıyor. Tarihte çok az akıllı merkez bankacısı vardı. Hindistan’da birkaç yıl önce harika bir dönem yaşandı. Sanırım o artık bir yerlerde profesör. Amerika’nın tarihinde iki ya da üç tane vardı.

Çoğu ne yaptığını bilmiyor. Bu yüzden hükümette çalışan bir iş buluyorlar. Ben de birçok hata yapıyorum.

Ama öyle görünüyor ki evet, çok beklediler, faizleri düşürmeleri değil, artırmaları gerekiyor ama biraz daha indirecekler.

Kripto nereye gidiyor?

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Invezz: Kripto para birimi hakkındaki görüşleriniz neler? SEC’in Bitcoin için ETF’lere yeşil ışık yakmasıyla varlık sınıfında bazı resmileşmeler oldu.

Hiçbir zaman kripto satın almadım veya satmadım. Hiçbir zaman açığa satış yapmadım. Keşke iki yaşımdayken kripto satın alsaydım. Keşke 1940 yılında IBM’i satın alsaydım. Dilediğim çok şey var.

Kripto için ticaret dışında herhangi bir değer görmüyorum. Ve eğer bir tüccarsanız, muhtemelen çok eğleniyorsunuz ve bunda yanlış bir şey yok.

Dünya çapında ticaret anlaşmaları var, ancak kripto para birimlerinin ticaret dışında herhangi bir gerçek değerini veya gerçek değerini görmüyorum.

Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin “tamam, istersen vergilerini ödemek için kriptoyu kullanabilirsin” diyeceğini sanmıyorum. Veya lisans satın almak için kriptoyu kullanabilirsiniz. Hükümetler tekel istiyor.

Yani benim görüşüme göre kripto benim için asla gerçek olmayacak ve bir gün yok olacak.

Çin’deki yavaşlama endişe verici mi?

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Invezz: Çin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkan trendin dışında bir istisna olduğundan bahsettiniz. Oradaki yavaşlamaya ne diyorsunuz?

Bildiğiniz gibi Çin de çok başarılı oldu. Ancak daha sonra Çin, onlara büyük zarar veren virüse yakalandı.

Ve dünya tarihinin en büyüklerinden biri olan devasa bir mülkiyet balonu vardı. Başarısız bir şekilde durdurmaya çalıştılar ama sonra piyasa balonu patlattı.

Yani Çin’in şu anda çok ciddi iki sorunu var. Mülkiyet balonu çöktü ve virüs onlardaydı. Yani zorlanıyorlar. Tarihte birçok ülkenin başına bu geldi.

Merak etmeyin, Çin iyileşecek. Çin’den vazgeçmeyin. Çin’le iş yapabiliyorsanız yapmalısınız.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.