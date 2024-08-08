Yiyecek ve içecek fiyatlarının artmasıyla Meksika’da enflasyon Temmuz’da %5,57’ye yükseldi

Anlık güncellemeler için Invezz’i Telegram , Twitter ve Google Haberler ‘de takip edin >

Meksika’nın enflasyon oranı Temmuz 2024’te %5,57’ye yükselerek Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve önceki piyasa tahminlerini aştı.

Profesyonel tüccarlardan sinyaller ve uyarılar mı arıyorsunuz? Invezz Signals™’a ÜCRETSİZ kaydolun. 2 dakika sürer.

Haziran ayındaki %4,98’den bu önemli artış, ülkede artan ekonomik baskının altını çiziyor.

Artışın büyük ölçüde gıda, konut, eğitim ve hizmetler gibi temel sektörlerdeki keskin fiyat artışlarından kaynaklandığı belirtiliyor.

Enflasyonun temel etkenleri

Copy link to section

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI), gıda ve alkolsüz içeceklerin artan maliyetlerinin Meksika’nın enflasyonist eğiliminin önemli bir itici gücü olduğunu bildiriyor.

Bu kategorideki fiyatlar Haziran’daki %6,54’ten Temmuz’da %7,77’ye yükseldi.

Meyve-sebze fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 19,73’ten yüzde 23,55’e çıkması dikkat çekti ve bu durum tüketici harcamalarını önemli ölçüde etkiledi.

Ayrıca restoran ve oteller, eğitim, çeşitli ürün ve hizmetler ile konut ve kamu hizmetleri gibi sektörler de genel enflasyona katkıda bulundu.

Restoran ve otel enflasyonu yüzde 6,43’ten yüzde 6,42’ye hafif bir düşüş görürken, eğitim maliyetleri yüzde 6,37 arttı.

Diğer taraftan çeşitli mal ve hizmet enflasyonu da %5,79’dan %5,54’e geriledi.

Konut ve kamu hizmetleri sektörü Haziran’daki %4,52’den Temmuz’da %5,72’ye kayda değer bir artış yaşadı; bu da tüketiciler için daha geniş ekonomik zorlukları yansıtıyor.

Çekirdek enflasyon ve aylık değişimler

Copy link to section

Manşet enflasyondaki keskin yükselişe rağmen, dalgalı gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon üst üste 18. ayda da hafif düşüş göstererek Temmuz’da %4,05’e ulaştı.

Bu, Şubat 2021’den bu yana en düşük çekirdek enflasyon oranıdır ve piyasa beklentileriyle uyumludur.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,05 artışla yaklaşık üç yılın en yüksek seviyesini gördü ve yüzde 1,02’lik beklentileri aştı.

Çekirdek TÜFE de aylık %0,32 artarak beklenen %0,29’un biraz üzerinde arttı; bu da Meksika’daki karmaşık enflasyon dinamiklerine işaret ediyor.

Enflasyon oranlarının karşılaştırmalı analizi

Copy link to section

Meksika’nın yıllık enflasyon oranı, siyasi istikrarsızlık nedeniyle pesodaki seçim sonrası düşüş nedeniyle Mayıs ayındaki %4,69’dan Haziran ayında %4,98’e yükseldi.

Bu artış, gıda ve alkolsüz içecekler, restoranlar ve oteller, eğitim, konut ve kamu hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli TÜFE kategorilerindeki artan maliyetlere bağlandı.

Temmuz ayı enflasyon oranı %5,57 ile bu yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bu yükseliş eğilimini başta meyve ve sebze olmak üzere gıda ve alkolsüz içeceklerdeki artışlar oluşturuyor.

Diğer önemli katkı sağlayanlar arasında restoranlar ve oteller, eğitim, konut ve kamu hizmetleri yer alıyor.

İlginçtir, çekirdek enflasyon Haziran’da %4,13’e düşerken Temmuz’da %4,05’e geriledi.

Devam eden düşüş, dış ekonomik baskılara rağmen çekirdek enflasyon göstergelerinde sağlanan istikrarı yansıtıyor.

Aylık veriler Haziran ve Temmuz ayları arasında keskin bir fark olduğunu gösteriyor. TÜFE Haziran’da %0,38 artarken Temmuz’da %1,05’e yükseldi ve neredeyse üç yılın en büyük artışını kaydetti.

Çekirdek TÜFE de Haziran’daki %0,22’den Temmuz’da %0,32’ye yükseldi; bu da piyasa beklentilerinin bir miktar üzerine çıktı ve değişken enflasyon baskılarına işaret etti.

Enflasyondaki son dönemdeki keskin artış, özellikle temel sektörlerdeki önemli ekonomik zorlukların altını çiziyor.

Politika yapıcıların ve analistlerin, Meksika’daki enflasyonist baskıların karmaşıklığını ve bunların ekonomi üzerindeki daha geniş etkilerini anlamak için bu eğilimleri yakından izlemeleri gerekecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.