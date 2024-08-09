Asya’da ultra zenginlerin yükselişi: Hong Kong ve Singapur hakimiyet için yarışıyor

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Asya’da ultra yüksek net gelire sahip bireylerin (UHNWI) hızla yaygınlaşması, küresel servet manzarasını yeniden tanımlayacak.

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Her gün 35 yeni UHNWI’nin ortaya çıkması beklenirken, bölgede ultra zengin bireylerin toplam sayısının 2027 yılına kadar yaklaşık 230.000’e çıkması bekleniyor. Bu sayı, 2023’teki sayıya göre yaklaşık %40 daha fazla.

Bu dramatik artış, Asya’yı UHNWI’lerin en yoğun olduğu ikinci yer olarak konumlandıracak ve sadece Kuzey Amerika’nın gerisinde kalacak. Ancak, mevcut büyüme hızıyla, Asya’nın zirveye ulaşması uzun sürmeyebilir.

Hong Kong ve Singapur arasında rekabet kızışıyor

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Asya’nın zenginliği arttıkça, bu yeni yetişen UHNWI’leri çekmek için rekabet de artıyor. Hong Kong ve Singapur, her biri bölgenin önde gelen servet yönetimi merkezi olmak için kendine özgü güçlü yanlarını kullanarak bu alanda öncü rol oynuyor.

Knight Frank’ın raporuna göre Singapur, vergi teşviklerinden ve işletme dostu düzenleyici ortamdan yararlanarak 1.100’den fazla aile ofisini kendine çekti ve 4 trilyon dolardan fazla bir meblağı yönetti. Bu sayı, on yıl önce yaklaşık 100’dü.

Asya’nın varlık yönetimi sektörünün geleneksel olarak baskın oyuncusu olan Hong Kong da statüsünü korumak için yarışıyor.

Kentin varlık yönetimi sektörü, 2022’ye kadar geçen beş yılda yönetim altındaki varlıklarda en hızlı büyümeyi gördü.

Ancak son dönemde jeopolitik ve ekonomik ortamda yaşanan değişimler bazı zengin kişilerin varlıklarını Singapur’a taşımasına yol açtı.

Buna karşılık Hong Kong yetkilileri, şehre en az 30 milyon HK$ yatırım yapan bireyler için aile ofisleri ve ikamet seçeneklerini hedefleyen yeni teşvikler getirdi.

Singapur’un servet merkezi olarak yükselişi

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Singapur’un bir servet yönetimi merkezi olarak hızlı büyümesi, aile ofislerini çekmek için stratejik girişimlerine bağlanabilir. Şehir devleti aile ofislerinin sayısını başarıyla artırmış olsa da, yerel yatırım üzerindeki doğrudan etki belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz yaz, Singapur Para Otoritesi (MAS), aile ofislerini ülkenin hisse senedi piyasalarına ve iklimle ilgili projelere yatırım yapmaya teşvik etmek amacıyla teşviklerini ayarladı.

Ancak aile ofislerinin akınının konut emlak piyasası üzerinde çok az etkisi oldu; bu da söz konusu özel kurumların yerel ekonomide henüz derin kökler salamadığını gösteriyor.

Bu zorluklara rağmen Singapur’daki varlık yönetimi sektörünün önemli ölçüde büyümesi bekleniyor.

Singapur’da kayıtlı finansal servetin 2027’ye kadar %9 oranında artacağı ve bu sayede şehir devletinin Hong Kong ve İsviçre ile birlikte küresel ölçekte en iyi üç servet yönetimi merkezinden biri haline geleceği öngörülüyor.

Hong Kong’un tepkisi ve gelecek beklentileri

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Hong Kong’un varlık yönetimi sektörü boş durmuyor. Şehrin şu anda yaklaşık 400 civarında olan aile ofisi topluluğu, 2025 yılına kadar 200 ek aile ofisi hedefleriyle genişlemeye hazırlanıyor.

Hong Kong, Ekim 2022’de, şehrin servet yönetimi sektörünü güçlendirmede merkezi bir rol oynaması beklenen Sermaye Yatırım Giriş Programı’nın bir parçası olarak varlıklı kişileri yerel hisse senetlerine veya varlıklara en az 30 milyon HK$ yatırım yapmaya teşvik etmek için bir politika başlattı.

Uzmanlar Hong Kong’un geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. Şehrin bir servet merkezi olarak başarısı, Çin ekonomisinin genişlemesine ve anakaradan zengin bireyleri çekme yeteneğine yakından bağlı.

Çin’in ekonomik büyümesinin 2020’deki %8,4’ten 2025’e kadar %4,5’e düşmesi beklenirken, bu büyüme oranlarının Hong Kong’un 2027’ye kadar dünyanın önde gelen servet yönetimi merkezi olma ve hatta İsviçre’yi geride bırakma hedefini desteklemesi muhtemel.

Hong Kong ve Singapur arasında dengeli bir rekabet

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Asya’nın ultra zenginleri için Hong Kong ile Singapur arasındaki rekabet, mutlaka sıfır toplamlı bir oyun değildir.

Hızlı bölgesel servet yaratımı her iki şehri de güçlendiriyor. Singapur, Endonezya, Tayland, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerden gelen yükselen serveti kendine çekerken, Hong Kong anakara Çin’de yaratılan servetin baskın merkezi olmaya devam ediyor.

Her iki şehrin de karşı karşıya olduğu temel zorluk, yerel ekonomilerine gerçek yatırımı teşvik edecek düzenleyici yapıları uygulama becerilerinde yatmaktadır.

Hem Hong Kong hem de Singapur aile ofislerini çekmeyi başarmış olsa da, bu ofislerin başarısının gerçek ölçüsü, bu ofislerin önemli yerel yatırımlar aracılığıyla sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunup bulunmayacağı olacak.

Asya’da varlık yönetiminin geleceği

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Asya’nın varlık yönetimi manzarası gelişmeye devam ederken, hem Hong Kong hem de Singapur rekabet avantajlarını sürdürme zorluğuyla karşı karşıya kalıyor.

Odak noktası, her şehrin yalnızca ultra zengin kişileri çekmekle kalmayıp aynı zamanda onları yerel ekonomiye yatırım yapmaya teşvik eden bir ortamı nasıl yaratabileceği olacak.

Singapur için bu, aile ofislerinin uzun vadeli ekonomik büyümeye katkıda bulunmasını sağlamak için teşviklerini daha da iyileştirmeyi gerektirebilir. Öte yandan Hong Kong’un, bölgenin en büyük ekonomisinden servet çekmeye devam etmek için anakara Çin ile yakın bağlarını kullanması gerekecektir.

Sonuç olarak, her iki şehrin başarısı, UHNWI’ların ihtiyaçları ile ilgili hükümetlerin daha geniş ekonomik hedeflerini dengeleme yeteneklerine bağlı olacaktır.

Asya’nın zenginliği artmaya devam ettikçe, Hong Kong ile Singapur arasındaki rekabetin daha da yoğunlaşması bekleniyor. Her iki şehir de bölgenin önde gelen servet yönetimi merkezi olma yolunda ilerliyor.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.