Biden, ABD’nin 2032 yılına kadar küresel çip üretimini %30’a çıkarmayı hedeflemesiyle CHIPS Yasası’nın ikinci yılını kutluyor

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ABD Başkanı Joe Biden, CHIPS ve Bilim Yasası’nın ikinci yıl dönümünü, ABD’nin yarı iletken üretiminde kaydettiği önemli ilerlemelere dikkat çekerek kutladı.

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2022’de kabul edilen yasa, yerli çip üretimini canlandırmayı ve yapay zeka (AI) gibi ileri teknolojilerde ülkenin konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Biden’ın açıklamaları, yarı iletken endüstrisinde önemli yatırımlara ve iş yaratılmasına yol açan Yasanın etkisini vurguluyor.

%10’dan %30’a: ABD’nin 2032’ye kadar çip üretim hedefleri

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CHIPS Yasası’ndan önceki yıllarda ABD’nin küresel yarı iletken üretimindeki payında ciddi bir düşüş yaşandı.

Bir zamanlar pazarın %40’ını oluşturan ülkenin katkısı sadece %10’a düştü. CHIPS ve Bilim Yasası, ABD’nin yarı iletken sektöründeki liderliğini geri kazanmayı amaçlayan bu gerilemeye bir yanıt olarak tanıtıldı.

Biden, Yasa sayesinde ABD’nin 2032 yılına kadar küresel öncü çip arzının yaklaşık %30’unu üretebileceğinin tahmin edildiğini, bunun sadece iki yıl önce görülen ihmal edilebilir rakamlara göre önemli bir sıçrama olduğunu belirtti.

Bu iddialı hedef, ABD’nin özellikle gelişmiş yarı iletken çiplere büyük ölçüde dayanan yapay zeka gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerde rekabetçi kalmasını sağlamaya yönelik daha geniş bir stratejiyi yansıtıyor.

Yerli üretime doğru yönelim yalnızca tedarik zincirlerinin güvence altına alınmasıyla ilgili değil, aynı zamanda giderek dijitalleşen bir dünyada teknolojik liderliğin sürdürülmesiyle de ilgilidir.

Yarı iletken yatırımlarına 400 milyar dolar

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CHIPS ve Bilim Yasası’nın yürürlüğe girmesinden bu yana ABD’de, yasanın sağladığı teşviklerden yararlanmak isteyen firmaların yatırımlarında artış görüldü.

Biden, bu şirketlerin ülke çapında yarı iletken üretim tesislerine toplam 400 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını duyurduklarını vurguladı.

Bu yatırımlar, yurtiçi çip üretim kapasitesinin artırılması, yabancı tedarikçilere bağımlılığın azaltılması ve temel teknolojiler için tedarik zincirinin güvence altına alınması açısından kritik önem taşıyor.

Yarı iletken sektörüne sermaye akışı aynı zamanda önemli bir iş yaratımına da dönüştü. Biden’a göre, sektör halihazırda 115.000 üretim ve inşaat işi yaratarak ABD ekonomisine çok ihtiyaç duyulan bir destek sağladı.

Bu işler yalnızca yarı iletken endüstrisi için değil, aynı zamanda bu yatırımların bir sonucu olarak faaliyetlerinde canlanma görülen daha geniş imalat sektörü için de geçerlidir.

Önümüzdeki yol: Zorluklar ve fırsatlar

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Geçtiğimiz iki yılda kaydedilen ilerleme takdire şayan olsa da, ABD’nin iddialı yarı iletken üretim hedeflerine ulaşma yolunda zorluklar devam ediyor. Gelişmiş çip üretimi için gereken altyapıyı oluşturmak karmaşık ve zaman alıcı bir süreçtir.

Bu, yalnızca son teknoloji tesislerin inşasını değil, aynı zamanda bunları işletmek için kalifiye iş gücünün sağlanmasını da içerir.

Ayrıca, yarı iletken sektöründe küresel rekabet giderek kızışıyor ve Çin ve Güney Kore gibi ülkeler de üretim kapasitelerini artırıyor.

CHIPS ve Bilim Yasası’nın başarısı, ABD’nin bu rekabetçi baskılarla başa çıkarken teknolojik üstünlüğünü ne kadar etkili bir şekilde koruyabileceğine bağlı olacak.

CHIPS Yasası’nın uzun vadeli etkisinin geleceğe bakıldığında sürdürülebilir yatırımlara, sürekli inovasyona ve güçlü kamu-özel sektör ortaklıklarına bağlı olacağı görülüyor.

ABD’nin 2032 yılına kadar küresel çip üretiminin %30’unu gerçekleştirmeyi hedeflemesi, önümüzdeki zorlukların üstesinden gelmek ve fırsatları değerlendirmek için hükümet, sanayi ve akademi arasında koordineli çabalar gerektirecek.

Bu makale İngilizce'den yapay zeka araçlarının yardımıyla çevrilmiş ve daha sonra yerel bir çevirmen tarafından düzeltilmiş ve düzenlenmiştir.